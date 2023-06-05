Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye, Fransa'dan sonra Citroen'in en büyük ikinci pazarı oldu

    Mayıs ayında 8 bin 528 adetlik satışa ulaşarak mart ayındaki rekorunu kıran Citroën Türkiye, globalde satış sıralamasında Fransa’nın ardından ikinci sıraya yükseldi.
    Oy Ver
    Türkiye, Fransa'dan sonra Citroen'in en büyük ikinci pazarı oldu
    Citroën, yenilikçi modelleri ve zengin donanım seviyesiyle Türkiye pazarındaki performansını gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Mart ayında elde ettiği 5 bin 348 adetlik satış rakamıyla Türkiye’deki en yüksek aylık satış rakımına ulaşan Citroën şimdi de mayıs ayındaki performansıyla aylık satış hacminde yeni bir rekora imzasını attı.

    Mayıs ayında, 2022 yılının aynı ayına göre satışlarını yüzde 581 oranında artıran marka, gerçekleştirdiği 8 bin 528 adetlik satışla Citroën dünyasında da önemli bir başarı elde etti. Bu satış hacmi ile Citroën’in dünyadaki en fazla satış yapan ikinci ülkesi konumuna yükselen Türkiye pazarı, ilk 5 aylık dönemde de globalde ilk 5 ülke içine girme başarısını gösterdi.

    Mayısta en çok Citroën satılan ikinci ülke Türkiye

    Türkiye, Fransa'dan sonra Citroen'in en büyük ikinci pazarı oldu
    Türkiye otomotiv pazarının mayıs ayında, 2022’nin aynı ayına göre yüzde 70,9 büyüdüğünü söyleyen Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Citroën markasının Türkiye’deki satışları ise aynı dönemde yüzde 581 büyüdü. Mayıs sonu itibari ile 5 aylık sonuçlara baktığımızda ise Türkiye pazarı yüzde 60.5 büyürken biz Citroën olarak yüzde 130 büyüdük ve toplamda 24 bin 16 adetlik satışa ulaştık. Dolayısıyla bizim için mayıs sonuna kadarki süreç çok başarılı geçti”

    Söz konusu satış başarısının, ülkeler sıralamasında da Citroën Türkiye’yi öne çıkardığını vurgulayan Selen Alkım, “Global merkezden 2025 yılında Türkiye’yi Citroën dünyasında ilk 5’te görmek istiyoruz hedefi verilmişti. Biz 2023 yılının nisan sonunda ilk 5 ülke içine girmiştik. Son rakamlar da eklenince, mayıs ayı özelinde ülkeler sıralamasında globalde ikinci olurken, ilk 5 aylık dönemde de globalde 5. sıradaki konumumuzu sağlamlaştırdık” diye konuştu.

    Elde edilen büyümenin sadece binek otomobilde değil ticari araçta da gerçekleştirildiğini ifade eden Selen Alkım, şöyle devam etti: “Mayıs ayında satışlarımızın yüzde 34’ü 2 bin 921 adetle ticari araçlardan oluştu. İlk 5 ayda ticari araç pazarı yüzde 130 büyürken, biz de bulunduğumuz her segmentte satışlarımızı artırarak yüzde 300 büyüdük.”

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    2 girl 1 cup sümkürürken kulak tıkanması nasıl geçer nesin matematik köyü rezaleti cemre efe karakaş önbelleğe alınmış ram

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Reeder P13 Blue Plus 2022
    Reeder P13 Blue Plus 2022
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Huma H4 V5.1
    Monster Huma H4 V5.1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    OMEGA-DIAMOND
    OMEGA-DIAMOND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız