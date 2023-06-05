Türkiye, Fransa'dan sonra Citroen'in en büyük ikinci pazarı oldu

Citroën, yenilikçi modelleri ve zengin donanım seviyesiyle Türkiye pazarındaki performansını gün geçtikçe artırmaya devam ediyor. Mart ayında elde ettiği 5 bin 348 adetlik satış rakamıyla Türkiye’deki en yüksek aylık satış rakımına ulaşan Citroën şimdi de mayıs ayındaki performansıyla aylık satış hacminde yeni bir rekora imzasını attı.

Mayıs ayında, 2022 yılının aynı ayına göre satışlarını yüzde 581 oranında artıran marka, gerçekleştirdiği 8 bin 528 adetlik satışla Citroën dünyasında da önemli bir başarı elde etti. Bu satış hacmi ile Citroën’in dünyadaki en fazla satış yapan ikinci ülkesi konumuna yükselen Türkiye pazarı, ilk 5 aylık dönemde de globalde ilk 5 ülke içine girme başarısını gösterdi.

Mayısta en çok Citroën satılan ikinci ülke Türkiye

Türkiye otomotiv pazarının mayıs ayında, 2022’nin aynı ayına göre yüzde 70,9 büyüdüğünü söyleyen Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Citroën markasının Türkiye’deki satışları ise aynı dönemde yüzde 581 büyüdü. Mayıs sonu itibari ile 5 aylık sonuçlara baktığımızda ise Türkiye pazarı yüzde 60.5 büyürken biz Citroën olarak yüzde 130 büyüdük ve toplamda 24 bin 16 adetlik satışa ulaştık. Dolayısıyla bizim için mayıs sonuna kadarki süreç çok başarılı geçti”

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Söz konusu satış başarısının, ülkeler sıralamasında da Citroën Türkiye’yi öne çıkardığını vurgulayan Selen Alkım, “Global merkezden 2025 yılında Türkiye’yi Citroën dünyasında ilk 5’te görmek istiyoruz hedefi verilmişti. Biz 2023 yılının nisan sonunda ilk 5 ülke içine girmiştik. Son rakamlar da eklenince, mayıs ayı özelinde ülkeler sıralamasında globalde ikinci olurken, ilk 5 aylık dönemde de globalde 5. sıradaki konumumuzu sağlamlaştırdık” diye konuştu.

Elde edilen büyümenin sadece binek otomobilde değil ticari araçta da gerçekleştirildiğini ifade eden Selen Alkım, şöyle devam etti: “Mayıs ayında satışlarımızın yüzde 34’ü 2 bin 921 adetle ticari araçlardan oluştu. İlk 5 ayda ticari araç pazarı yüzde 130 büyürken, biz de bulunduğumuz her segmentte satışlarımızı artırarak yüzde 300 büyüdük.”

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Türkiye, Fransa'dan sonra Citroen'in en büyük ikinci pazarı oldu