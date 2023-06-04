Tesla süper otomobili Roadster için yeniden ön sipariş almaya başladı

Tam Boyutta Gör Tesla uzun zamandır beklenen ve çıkışı defalarca ertelenen Roadster için bir kez daha ön siparişleri açtı. Elektrikli otomobil üreticisi 2022 baharında başvuruları kabul etmeyi bırakmıştı. En iyi ihtimalle 2024 yılında satışa sunulacak olan elektrikli otomobil için rezervasyon yaptırmanın maliyeti 50.000 dolar.

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Tesla Roadster'ı sipariş edebilmek için ilk etapta 5.000 dolar kredi kartı ödemesi yapılması isteniyor. Bunu takip eden 10 gün içinde banka havalesi yoluyla 45.000 dolar daha para yatırılması gerek. Roadster'ın tahmini başlangıç ​​fiyatı 200.000 dolar civarında olsa da Tesla bunun değişebileceği konusunda önceden uyarıyor.

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Tesla Roadster özellikleri

Roadster seri üretim versiyonunun 0'dan 100 km/s hıza 1.9 saniyede ulaşması, 400 km/s'nin üzerinde maksimum hız sunması ve 1.000 km menzile sahip olması bekleniyor. Ancak süper otomobilin geliştirilmesi henüz tamamlanmadığı için teknik özelliklerin yanı sıra fiyat etiketi de revize edilebilir.

Şirket Roadster üzerindeki çalışmalarını bu yılın sonuna kadar tamamlamayı ve bir yıl içinde, yani 2024'ün sonunda seri üretime geçmeyi hedefliyor. Tesla CEO'su Elon Musk kısa bir süre önce rezervasyon sahiplerinin "sabrını sınadıklarını" kabul ederek sabırla araçlarını bekleyenlere teşekkür etmişti.

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Tesla süper otomobili Roadster için yeniden ön siparişleri açtı