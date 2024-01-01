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    Lityum iyon bataryalara ilave %30 gümrük vergisi getirildi

    Elektrikli otomobillerde kullanılan bazı lityum iyon batarya türleri için ilave %30 gümrük vergisi getirildi. Karar geçtiğimiz gün resmi gazetede yayınlandı.   
    Lityum iyon bataryalara ilave %30 gümrük vergisi getirildi Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobillerde kullanılan bazı lityum iyon batarya türleri için %30 gümrük vergisi getirildi.

    Lityum-iyon pillerin sınıflandırma kodlarında güncelleme yapılırken, bu ürünlerin uzak doğudan yapılacak ithalatına ise ek gümrük vergileri getirildi. Resmî Gazete’nin 31 Aralık 2023 tarihli 3’üncü mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre bu ürünlerin Avrupa Birliği, Güney Kore ve Singapur dışındaki ülkelerinden ithalatına % 30 oranında ek gümrük vergileri uygulanacak.

    Resmî Gazete’nin 30 Aralık tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Gümrük Tarife Cetvelinde 8507.60 kodla yer alan “Lityum iyonlu akümalatörler” başlıklı malların sınıflandırmasında güncelleme yapılmıştı.

    İki ürün grubu ek gümrük vergisine tabi olacak

    Güncelleme ile bu başlığın “Silindirik olanlar” alt başlığına 8507.60.00.00.01 kodunda “Nominal kapasitesi 2500 mAh veya daha fazla, gerilimi 3.60 veya daha fazla fakat 3.70 Voltu geçmeyen, 18 mm çapında, 65 mm boyundakiler” ürün grubu eklenmişti.

    Ayrıca “Prizmatik olanlar” alt başlığına da 8507.60.00.00.06 kodunda “Ağırlığı 1 kg veya daha fazla ve lityum demir fosfat tabanlı olanlar” ürün grubu eklenmişti.

    Yukarıdaki iki ürün grubu ek gümrük vergisine tabi olacak. Yerli üreticiyi koruma ve yerli üretimi teşvik etme amacı taşıyan karar Pomega Enerji tarafından sevinçle karşılandı.

    Pomega Enerji'nin sahibi Kontrolmatik'in Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan karar ile ilgili şunları söyledi: "2024’e Pomega için çok güzel haberler ile giriyoruz. Dünkü resmi gazetede, ürettiğimiz ürünlerin GTİP kodu tanımlandı; 8507.60.00.00.06 prizmatik, ağırlığı 1kg üzeri LFP piller. Bugünkü resmi gazetede açıklanan Cumhurbaşkanı kararıyla bu gruptaki ürünlerin Uzakdoğu’dan ithalatına %30 ek gümrük vergisi getirildi. Hem Pomega hem de Türkiye'de yerli sanayinin gelişmesi için önemli bir dönüm noktası oldu."

    Pomega Enerji, Ankara Polatlı'da 100 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada LFP tipinde pil hücreleri üretiyor. Yıllık 500 MWh üretim kapasitesine sahip fabrika, 2024 yılında tüm fazlar tamamlandıktan sonra yıllık 3 GWh kapasiteye ulaşacak.

    LFP (LiFePO4) bataryalar, lityum demir fosfat temelli bataryalar olarak biliniyor. Kobalt içermeyen LFP’lerde anot olarak metalik arkalıklı grafit karbon kullanılıyor. Düşük maliyet, yüksek güvenlik, düşük toksisite, uzun ömür ve diğer faktörler nedeniyle, LFP bataryalar elektrikli araçlarda, depolama teknolojilerinde ve şebeke ölçeğinde yedek güç sistemlerinde önemli kullanım alanı buluyor.

    Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231231M3-2.pdf https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M1-1.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 23 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    elektrikli otomobil, gümrük vergisi ve
    4 etiket daha lfp batarya lityum demir fosfat pil Teknoloji Haberleri Yaşam
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