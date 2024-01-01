Lityum iyon bataryalara ilave %30 gümrük vergisi getirildi

Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerde kullanılan bazı lityum iyon batarya türleri için %30 gümrük vergisi getirildi.

Lityum-iyon pillerin sınıflandırma kodlarında güncelleme yapılırken, bu ürünlerin uzak doğudan yapılacak ithalatına ise ek gümrük vergileri getirildi. Resmî Gazete’nin 31 Aralık 2023 tarihli 3’üncü mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre bu ürünlerin Avrupa Birliği, Güney Kore ve Singapur dışındaki ülkelerinden ithalatına % 30 oranında ek gümrük vergileri uygulanacak.

Resmî Gazete’nin 30 Aralık tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Gümrük Tarife Cetvelinde 8507.60 kodla yer alan “Lityum iyonlu akümalatörler” başlıklı malların sınıflandırmasında güncelleme yapılmıştı.

İki ürün grubu ek gümrük vergisine tabi olacak

Güncelleme ile bu başlığın “Silindirik olanlar” alt başlığına 8507.60.00.00.01 kodunda “Nominal kapasitesi 2500 mAh veya daha fazla, gerilimi 3.60 veya daha fazla fakat 3.70 Voltu geçmeyen, 18 mm çapında, 65 mm boyundakiler” ürün grubu eklenmişti.

Ayrıca “Prizmatik olanlar” alt başlığına da 8507.60.00.00.06 kodunda “Ağırlığı 1 kg veya daha fazla ve lityum demir fosfat tabanlı olanlar” ürün grubu eklenmişti.

Yukarıdaki iki ürün grubu ek gümrük vergisine tabi olacak. Yerli üreticiyi koruma ve yerli üretimi teşvik etme amacı taşıyan karar Pomega Enerji tarafından sevinçle karşılandı.

Pomega Enerji'nin sahibi Kontrolmatik'in Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan karar ile ilgili şunları söyledi: "2024’e Pomega için çok güzel haberler ile giriyoruz. Dünkü resmi gazetede, ürettiğimiz ürünlerin GTİP kodu tanımlandı; 8507.60.00.00.06 prizmatik, ağırlığı 1kg üzeri LFP piller. Bugünkü resmi gazetede açıklanan Cumhurbaşkanı kararıyla bu gruptaki ürünlerin Uzakdoğu’dan ithalatına %30 ek gümrük vergisi getirildi. Hem Pomega hem de Türkiye'de yerli sanayinin gelişmesi için önemli bir dönüm noktası oldu."

Pomega Enerji, Ankara Polatlı'da 100 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikada LFP tipinde pil hücreleri üretiyor. Yıllık 500 MWh üretim kapasitesine sahip fabrika, 2024 yılında tüm fazlar tamamlandıktan sonra yıllık 3 GWh kapasiteye ulaşacak.

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LFP (LiFePO 4 ) bataryalar, lityum demir fosfat temelli bataryalar olarak biliniyor. Kobalt içermeyen LFP’lerde anot olarak metalik arkalıklı grafit karbon kullanılıyor. Düşük maliyet, yüksek güvenlik, düşük toksisite, uzun ömür ve diğer faktörler nedeniyle, LFP bataryalar elektrikli araçlarda, depolama teknolojilerinde ve şebeke ölçeğinde yedek güç sistemlerinde önemli kullanım alanı buluyor.

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Lityum iyon bataryalara ilave %30 gümrük vergisi getirildi