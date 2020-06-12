Türkiye, koronavirüse karşı ilk yerli sentez ilacını üretti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türk bilim insanlarımızın koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir isimli ilacın yerli sentezini ürettiğini açıklamıştı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, İstanbul Medipol Üniversitesi ve Atabay İlaç iş birliğiyle geliştirilen yerli sentez ilacın ilk numunesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a sunuldu. Koronavirüs tedavisinde kullanılan ve etkin sonuçlar verdiği belirtilen Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi, Doç. Dr. Mustafa Güzel ve Zeynep Atabay Taşkent’in koordinasyonundaki 32 kişilik ekip tarafından 40 günde geliştirildi.

Hem kullanılacak hem de ihraç edilecek

Görüntüsü ilk kez paylaşılan Favicovir isimli ilaçla ilgili konuşan Mustafa Varank, “Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk. Bunun ruhsatlandırma aşaması var. Sağlık Bakanımız, kabine toplantısında bu ilaçların hemen ruhsatlandırılması ile ilgili talimat verdiğini de söyledi. Süreçler hızlı şekilde tamamlandığında, kendi sentezimizle geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz kendi ilacımızı hem Türkiye’de kullanabileceğiz hem de ihraç edebileceğiz” dedi.

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Söz konusu ilaç, salgına karşı oluşturulan Covid-19 Türkiye Platformunun çatısı altında geliştirildi. Platformun çatısı altında bir kısmı aşı, bir kısmı da ilaç geliştirme projesi olarak 17 proje yürütüldüğünü belirten Varank, tüm projelerden netice alınarak Türkiye’nin dünyada öncü olacak işlere imza atacağına inandığını söyledi. Yerli sentezi üretilen Favipiravir isimli ilacın dünyada koronavirüs tedavisinde kullanılan 3-4 ilaçtan biri olduğu belirtiliyor. İlaç şu an ruhsatlandırma aşamasında.

https://www.iha.com.tr/haber-covid-19a-karsi-ilk-yerli-sentez-ilac-850319/

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