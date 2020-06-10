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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'den Avrupa'nın 7 farklı şehrine uçuşlar yarın başlıyor

    AnadoluJet yurt dışı uçuş planını açıkladı. Uçuşlar yarın itibariyle başlıyor. İlk gün 7 şehre, ardından daha fazla Avrupa şehrine karşılıklı seferler düzenlenecek.
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    havacılık
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'den Avrupa'nın 7 farklı şehrine uçuşlar yarın başlıyor
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    Kontrollü sosyal hayat kapsamında normalleşme adımları hızlı bir şekilde sürüyor. Yurt dışı uçuşları, planlanandan daha erken tarihte başlıyor. Anadolujet, yarın (11 Haziran) Avrupa’nın 7 farklı şehrine karşılıklı uçuşlara başlıyor.

    11 Haziran itibariyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan karşılıklı olarak Amsterdam, Düsseldorf, Frankfurt, Berlin, Stuttgart, Münih ve Londra’ya uçuşlara başlıyor. 15 Haziran’da bu şehirlere ek olarak Brüksel, Paris ve Viyana sefeleri de başlıyor.

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    Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan karşılıklı olarak 11 Haziran itibariyle Berlin, 12 Haziran itibariyle Frankfurt, 16 Haziran itibariyle Paris, 17 Haziran itibariyle Stokholm ve 28 Haziran itibariyle Kopenhag şehirlerine karşılıklı seferler yapılacak.

    Ayrıca Bkz. "Bayraktar TB2, 200 bin uçuş saatini tamamladı"

    Diğer ülkelere uçuşlar için görüşmelerin sürdüğü, sefer gerçekleştirilen şehir sayısının artacağı belirtiliyor. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün açıklamasına göre THY’nin dış hat uçuşları 18 Haziran’da başlayacak.

    Almanya’ya uçmayı planlayanlar dikkat!

    Dış hat uçuşlarıyla ilgili kritik bir noktanın altını çizmemiz gerek. Almanya, koronavirüs önlemleri kapsamında aldığı karar ile AB ülkeleri, İngiltere ve Schengen ülkeleri dışından gelen yolcuları 31 Ağustos’a kadar "seyahat uyarısı" nı uzatma kararı aldı. Almanya'nın istediği şartları sağlamıyorsanız ülkeye giremeyeceksiniz. Almanya’ya uçma planınız varsa daha detaylı bilgi için yetkililerin açıklamalarını takip etmelisiniz.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    sametbulut67 13 dk.
    bu uçaklar döndüklerinde virüsü tekrar getirmesin de ne oluyorsa olsun
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 51 dk.
    "Almanya’ya uçmayı planlayanlar dikkat!"

    Başlığı altında yazan şeyle ilgili iddialar var, net bir haber yok, eğer net bir haberin varsa bunun kaynağını paylaşmalısın. Hiç kaynak belirtilmeden haber yapılmaz.

    Ayrıca bu turistik vizeye sahip olanları kapsıyor.

    Lütfen haber yapmak için yapmayın, yüzlerce binlerce insan yazdıklarınızı okuyor, sorumluluk sahibi olun.
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