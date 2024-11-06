Age of Empires 2 hileleri: Araba, nüfus, asker, altın ve yiyecek kodları

- Age of Empires 2 hileleri ⚔️
- Age of Empires 2 kaynak hile kodları 🌴
- Age of Empires 2 araba, asker, birim hile kodları 🎖
- Age of Empires 2 harita açma hilesi ve diğer kodlar 🗺️
- Age of Empires 2 komut satırı hileleri ⌨️
- Yorumlar
Tüm zamanların en iyi strateji oyunları arasında olan Age of Empires 2, kaynak yönetimi ve gerçek zamanlı taktikler konusunda en iyisi. AoE 2, saatlerce sürebilen yoğun savaşlar içeren oynanış sunuyor. Ancak bazen, zaman kısıtlaması nedeniyle oyunu hızlandırmak gerekebiliyor veya sınırsız kaynak ve birimlere sahip olarak neler yapılabilir dedirtebiliyor. Bu durumda Age of Empires II hile kodları işinize yarayabilir. Age of Empires 2 hileleri, bol miktarda para ve yiyecek kazandırmakla kalmaz, harita açma ve özel birim ve askerlerle oynamanıza olanak tanır.
Age of Empires 2 hileleri ⚔️
Age of Empires 2 kaynak hile kodları 🌴
- ninjaconnor: Her kaynaktan 100.000 adet verir.
- cheese steak jimmy’s: 10.000 yiyecek verir.
- lumberjack: 10.000 odun verir.
- robin hood: 10.000 altın verir.
- rock on: 10.000 taş verir.
- my cpu can handle it: Nüfus sınırını 1.000’e çıkarır.
- sharing is caring: Bir takımdaki oyuncuların kaynak geliri tüm takıma dağıtılır.
Age of Empires 2 araba, asker, birim hile kodları 🎖
- how do you turn this on: Cobra Car verir.
- to smithereens: Saboteur verir.
- furious the monkey boy: Furious the Monkey Boy verir.
- i love the monkey head: VMDL verir.
- i don’t exist: Penguin verir.
- alpaca simulator: Alfred the Alpaca verir.
- catzor: Sharkatzor birimini çağırır.
- photon man: Photon Man yaratır.
- flemish reformation: Tüm köylüleri keşişe dönüştürür.
- yes we khan: Cengiz Han seferinde tüm Mangudai’yi Cengiz Han birimleriyle değiştirir.
- put on your capes: Tüm piyadeleri Elit Töton Şövalyeleriyle değiştirir.
Age of Empires 2 harita açma hilesi ve diğer kodlar 🗺️
- marco: Tüm haritayı açar
- polo: Savaş sisini kaldırır
- aegis: Hızlı inşa etme, araştırma, kaynak toplama, eğitim sağlar.
- i r winner: Oyunu kazandırır
- resign: Oyunu kaybettirir.
- black death: Müttefikler dahil tüm oyuncular ölür.
- natural wonders: Doğayı kontrol etmenizi sağlar.
- noui: Kullanıcı arayüzünü devre dışı bırakır.
- wimpywimpywimpy: Kendi kendini öldürme
- tech tech one two free: Tüm teknolojiler ücretsiz olur.
- going above and beyond: Aynı teknolojiyi 256 kez tekrar etmeyi sağlar.
- torpedo 1-8: Seçilen rakibi anında yok eder.
- woof woof: Kuşları köpeğe (Stormy Dogs) dönüştürür.
Age of Empires 2 komut satırı hileleri ⌨️
- 1024: 1024 x 768 ekran çözünürlüğüne ayarlar.
- 1280: 1280 x 1024 ekran çözünürlüğüne ayarlar.
- 800: 800 x 600 ekran çözünürlüğüne ayarlar.
- AutoMPsave: Otomatik kaydetmeyi açar.
- BASEGAME_HIDDEN: The Conquerors genişleme paketini devre dışı bırakır.
- DLC1_HIDDEN: The Forgotten genişleme paketini devre dışı bırakır.
- DLC2_HIDDEN: African Kingdoms genişleme paketini devre dışı bırakır.
- DLC3_HIDDEN: Rise of Rajas genişleme paketini devre dışı bırakır.
- FASTREPLAY: Tekrarlar hızlı tempoda oynatılır.
- FASTVALIDATE: İşleme hızını artırır.
- Mfill: Bazı görüntüleme sorunlarını çözer.
- Msync: Bazı ses sorunlarını giderir.
- NOMODS: Tüm modları devre dışı bırakır ve açılış videosunu atlar.
- NoMusic: Tüm müzikleri kaldırır.
- NormalMouse: Standart fare imlecini getirir.
- NoSound: FMV’ler hariç tüm sesleri kaldırır.
- NoStartUp: Oyun öncesi FMV’leri kaldırır.
- NoTerrainSound: Arazideki sesleri kaldırır.
- OLD_SCHOOL: Yazı tipini klasik Lucida Blackletter olarak değiştirir.
Age of Empires 2 hileleri, Age of Empires 2: The Age of Kings, Age of Empires 2: HD Edition ve Age of Empires 2: Definitive Edition dahil tüm AoE 2 sürümlerinde geçerlidir. Age of Empires II hile kodları yalnızca tek oyunculu modda çalışır ve başarımlar devre dışı bırakılır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über