Age of Empires 2 hileleri: Araba, nüfus, asker, altın ve yiyecek kodları

Tüm zamanların en iyi strateji oyunları arasında olan Age of Empires 2, kaynak yönetimi ve gerçek zamanlı taktikler konusunda en iyisi. AoE 2, saatlerce sürebilen yoğun savaşlar içeren oynanış sunuyor. Ancak bazen, zaman kısıtlaması nedeniyle oyunu hızlandırmak gerekebiliyor veya sınırsız kaynak ve birimlere sahip olarak neler yapılabilir dedirtebiliyor. Bu durumda Age of Empires II hile kodları işinize yarayabilir. Age of Empires 2 hileleri, bol miktarda para ve yiyecek kazandırmakla kalmaz, harita açma ve özel birim ve askerlerle oynamanıza olanak tanır.

Age of Empires 2 hileleri ⚔️ Tam Boyutta Gör Age of Empires 2 hileleri, sohbet penceresine yazılır. Enter’a basılıp sohbet penceresi açılır, hile kodu yazılır ve tekrar enter tuşuna basılarak hile etkinleştirilir. AoE 2’de komut satırı hileleri de vardır. Bunlar oyunu oynamadan önce etkinleştirilir. Komut satırı hile kodları, oyunun kısayol penceresi açılıp hedef kutucuğunda son tırnak işaretinden sonra boşluğa basılarak bir tire eklenir. Tireden sonra istenilen komut satırı hilesi yazılır. Age of Empires 2 kaynak hile kodları 🌴 ninjaconnor : Her kaynaktan 100.000 adet verir.

: Her kaynaktan 100.000 adet verir. cheese steak jimmy’s : 10.000 yiyecek verir.

: 10.000 yiyecek verir. lumberjack : 10.000 odun verir.

: 10.000 odun verir. robin hood : 10.000 altın verir.

: 10.000 altın verir. rock on : 10.000 taş verir.

: 10.000 taş verir. my cpu can handle it : Nüfus sınırını 1.000’e çıkarır.

: Nüfus sınırını 1.000’e çıkarır. sharing is caring: Bir takımdaki oyuncuların kaynak geliri tüm takıma dağıtılır. Age of Empires 2 araba, asker, birim hile kodları 🎖 how do you turn this on : Cobra Car verir.

: Cobra Car verir. to smithereens : Saboteur verir.

: Saboteur verir. furious the monkey boy : Furious the Monkey Boy verir.

: Furious the Monkey Boy verir. i love the monkey head : VMDL verir.

: VMDL verir. i don’t exist : Penguin verir.

: Penguin verir. alpaca simulator : Alfred the Alpaca verir.

: Alfred the Alpaca verir. catzor : Sharkatzor birimini çağırır.

: Sharkatzor birimini çağırır. photon man : Photon Man yaratır.

: Photon Man yaratır. flemish reformation : Tüm köylüleri keşişe dönüştürür.

: Tüm köylüleri keşişe dönüştürür. yes we khan : Cengiz Han seferinde tüm Mangudai’yi Cengiz Han birimleriyle değiştirir.

: Cengiz Han seferinde tüm Mangudai’yi Cengiz Han birimleriyle değiştirir. put on your capes: Tüm piyadeleri Elit Töton Şövalyeleriyle değiştirir. Age of Empires 2 harita açma hilesi ve diğer kodlar 🗺️ marco : Tüm haritayı açar

: Tüm haritayı açar polo : Savaş sisini kaldırır

: Savaş sisini kaldırır aegis : Hızlı inşa etme, araştırma, kaynak toplama, eğitim sağlar.

: Hızlı inşa etme, araştırma, kaynak toplama, eğitim sağlar. i r winner : Oyunu kazandırır

: Oyunu kazandırır resign : Oyunu kaybettirir.

: Oyunu kaybettirir. black death : Müttefikler dahil tüm oyuncular ölür.

: Müttefikler dahil tüm oyuncular ölür. natural wonders : Doğayı kontrol etmenizi sağlar.

: Doğayı kontrol etmenizi sağlar. noui : Kullanıcı arayüzünü devre dışı bırakır.

: Kullanıcı arayüzünü devre dışı bırakır. wimpywimpywimpy : Kendi kendini öldürme

: Kendi kendini öldürme tech tech one two free : Tüm teknolojiler ücretsiz olur.

: Tüm teknolojiler ücretsiz olur. going above and beyond : Aynı teknolojiyi 256 kez tekrar etmeyi sağlar.

: Aynı teknolojiyi 256 kez tekrar etmeyi sağlar. torpedo 1-8 : Seçilen rakibi anında yok eder.

: Seçilen rakibi anında yok eder. woof woof: Kuşları köpeğe (Stormy Dogs) dönüştürür. Age of Empires 2 komut satırı hileleri ⌨️ 1024 : 1024 x 768 ekran çözünürlüğüne ayarlar.

: 1024 x 768 ekran çözünürlüğüne ayarlar. 1280 : 1280 x 1024 ekran çözünürlüğüne ayarlar.

: 1280 x 1024 ekran çözünürlüğüne ayarlar. 800 : 800 x 600 ekran çözünürlüğüne ayarlar.

: 800 x 600 ekran çözünürlüğüne ayarlar. AutoMPsave : Otomatik kaydetmeyi açar.

: Otomatik kaydetmeyi açar. BASEGAME_HIDDEN : The Conquerors genişleme paketini devre dışı bırakır.

: The Conquerors genişleme paketini devre dışı bırakır. DLC1_HIDDEN : The Forgotten genişleme paketini devre dışı bırakır.

: The Forgotten genişleme paketini devre dışı bırakır. DLC2_HIDDEN : African Kingdoms genişleme paketini devre dışı bırakır.

: African Kingdoms genişleme paketini devre dışı bırakır. DLC3_HIDDEN : Rise of Rajas genişleme paketini devre dışı bırakır.

: Rise of Rajas genişleme paketini devre dışı bırakır. FASTREPLAY : Tekrarlar hızlı tempoda oynatılır.

: Tekrarlar hızlı tempoda oynatılır. FASTVALIDATE : İşleme hızını artırır.

: İşleme hızını artırır. Mfill : Bazı görüntüleme sorunlarını çözer.

: Bazı görüntüleme sorunlarını çözer. Msync : Bazı ses sorunlarını giderir.

: Bazı ses sorunlarını giderir. NOMODS : Tüm modları devre dışı bırakır ve açılış videosunu atlar.

: Tüm modları devre dışı bırakır ve açılış videosunu atlar. NoMusic : Tüm müzikleri kaldırır.

: Tüm müzikleri kaldırır. NormalMouse : Standart fare imlecini getirir.

: Standart fare imlecini getirir. NoSound : FMV’ler hariç tüm sesleri kaldırır.

: FMV’ler hariç tüm sesleri kaldırır. NoStartUp : Oyun öncesi FMV’leri kaldırır.

: Oyun öncesi FMV’leri kaldırır. NoTerrainSound : Arazideki sesleri kaldırır.

: Arazideki sesleri kaldırır. OLD_SCHOOL: Yazı tipini klasik Lucida Blackletter olarak değiştirir.

Age of Empires 2 hileleri, Age of Empires 2: The Age of Kings, Age of Empires 2: HD Edition ve Age of Empires 2: Definitive Edition dahil tüm AoE 2 sürümlerinde geçerlidir. Age of Empires II hile kodları yalnızca tek oyunculu modda çalışır ve başarımlar devre dışı bırakılır.

Age of Empires 2 hileleri