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    MG'nin fabrika yatırımı bu yaz açıklanabilir: Türkiye, güçlü adaylar arasında

    Şirkete yakın kaynaklara göre, Çinli SAIC bünyesinde faaliyet gösteren MG, Avrupa'da 100 bin adet üretim kapasitesine sahip iki tesis kurmayı planlıyor. İlk fabrikanın lokasyonu bu yaz belli olacak.
    Türkiye'nin aday olduğu MG fabrika yatırımı bu yaz açıklanabilir Tam Boyutta Gör
    Çinli üreticilerin ek tarifeler sonrası denizaşırı ülkelerde fabrika kurma yarışı devam ediyor. BYD'nin Manisa'da kuracağı fabrika için imzalar atıldı. Chery'nin Samsun yatırımında da son viraj alınmak üzere. Gelen haberlere göre bir başka Çinli üretici daha Türkiye'ye yatırım yapabilir.

    Automotive News Europe'un şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre MG, Avrupa'da kuracağı ilk fabrikanın lokasyonunu bu yaz açıklayacak. MG, şu anda Avrupa'ya ihraç ettiği bataryalı elektrikli araçlar için %10 gümrük vergisine ek %35,3 oranında ilave vergi ödüyor. SAIC bünyesinde faaliyet gösteren şirket, 5 yıl sürecek bu tarifelerden kurtulmak için bölgede fabrika kuracak.

    MG, bölgedeki mevcut bir tesisi satın almak yerine sıfırdan bir fabrika kurmayı planlıyor. Kaynaklara göre, fabrikanın üretim kapasitesi ilk etapta yıllık 100 bin adet olacak. Proje onayının ardından 12 ile 16 ay içinde üretime başlayabileceği belirtilen tesis için henüz nihai onay verilmedi. Söz konusu fabrika üretime başladıktan sonra, kapasiteyi artırmak yerine ikinci bir fabrika açılması da gündemde.

    Yatırım için hangi ülkelerin aday olduğu tam olarak belli değil. Kaynaklara göre, Avrupa Birliği ile serbest ticaret anlaşması bulunan Türkiye, olası fabrikalardan biri için güçlü bir aday konumunda.

    Türkiye dışında diğer aday ülkeler Almanya, Macaristan, Slovakya ve Slovenya olabilir çünkü sadece bu ülkeler AB'nin Çin menşeli araçlara uygulayacağı ek tarifelere karşı çıkmıştı. Daha önce siz değerli okurlarımıza aktardığımız üzere Çin hükümeti yerli otomobil üreticilerini bu vergilere destek veren veya çekimser kalan Avrupa ülkelerine yatırım yapmamaları konusunda uyarıda bulunmuştu.

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    pskillercheto 21 saat önce

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