Türkiye'nin aşılama planı açıklandı: Kime ne zaman koronavirüs aşısı yapılacak?

Dün akşam gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında koronavirüs aşısının uygulanmasında kimlere öncelik verileceği tartışıldı. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört aşamalı plan uygulanacağını ve kimlere öncelik verileceğini açıkladı.
Bakan Koca, Çin’den satın alınan aşının 11 Aralık’ta Türkiye’ye geleceğini ve ülkemize geldikten sonra Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından aşının incelemesinin yapılacağını, kullanıma uygunluğunun tespit edilmesi durumunda erken kullanım izni verileceğini açıkladı. TİTCK'nin inceleme çalışmaları bitene kadar kimseye aşı yapılmayacak.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye’nin dört aşamalı aşılama planı şöyle:
“İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.
İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.
Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.
Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.”
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https://simple.wikipedia.org/wiki/Vaccination#Origin 'den alıntıdır.
The word "vaccine" comes from the Latin word vacca, meaning cow.
Vaccine (Aşı) sözcüğü latincede inek anlamına gelen vacca 'dan gelmektedir.
:)
4.aşamaya ne zaman sıra gelir örneğin...
Bir de çift dozsa 2.dozu doğru tarihte vurabilmek için tedarik konusu teyit edilmeli. 4 hafta 2.ye gidiyoruz mesela; stokta yok denmemeli...
Hele hele böyle basit bir hastalık için asla
Sonraki hedef kendi aşımıza geçmek olacak.
Şimdi bunu AkParti aşısı diyip kötüleyenler olabilir hatta yerli aşıya Allah bilir neler derler. Ben yönetimi parti olarak değil devlet olarak görüyorum kim olursa olsun şu anda destekliyorum.
İstanbul’lu olduğum için başta olanEkrem İmamoğlu’nu destekliyorum. Türkiye’li olduğum için mevcut hükümeti destekliyorum.
Yerli aşı dediğin şeyi ak parti gençlik kolu üretmese niye bir şey diyelim ? Ercüment hoca yapacağım diyince herkes umutlandı kimsede muhalefet yapmıyordu. Ne olduğu belli olan düzgün insanlar bir şey yaparsa kimse sıkıntı çıkarmaz , ordan burdan femci tayfalardan büyümüş kendi ajendası olan tipler üretirse tabi insanlar ürker
boş bir laf olmuş bu dediğin ama şaşırmadım zaten hükümeti desteklemene gun bey
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