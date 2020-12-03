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    Türkiye'nin aşılama planı açıklandı: Kime ne zaman koronavirüs aşısı yapılacak?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısının ilk olarak kimlere sonraki aşamalarda kimlere yapılacağını açıkladı. Türkiye'de dört aşamalı aşılama planı uygulanacak.
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'nin aşılama planı açıklandı: Kime ne zaman koronavirüs aşısı yapılacak?
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    Dün akşam gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında koronavirüs aşısının uygulanmasında kimlere öncelik verileceği tartışıldı. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört aşamalı plan uygulanacağını ve kimlere öncelik verileceğini açıkladı.

    Bakan Koca, Çin’den satın alınan aşının 11 Aralık’ta Türkiye’ye geleceğini ve ülkemize geldikten sonra Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından aşının incelemesinin yapılacağını, kullanıma uygunluğunun tespit edilmesi durumunda erken kullanım izni verileceğini açıkladı. TİTCK'nin inceleme çalışmaları bitene kadar kimseye aşı yapılmayacak.

    Ayrıca Bkz. "Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye ne durumda?"

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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye’nin dört aşamalı aşılama planı şöyle:

    “İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.

    İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

    Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.

    Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.”



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    GoDon&#39;tStop (Efe Fırıncıoğlu) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Arkadaşlar gündemimde yok, beni ilgilendirmiyor diyorsunuz ya, artistlik yapıyor gibi görünmüyorsunuz tam aksine tam bir kara cahal gibi görünüyorsunuz haberiniz olsun.
    Arkadaşlar gündemimde yok, beni ilgilendirmiyor diyorsunuz ya, artistlik yapıyor gibi görünmüyorsunuz tam aksine tam bir kara cahal gibi görünüyorsunuz haberini...
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    faniseyler (halit özdemir) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    İnşallah aşı çalışmaları başarılı olur da kurtuluruz bu pandemiden.
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    Acht (Can ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    Demek mevcut hükümeti destekliyorsunuz. Vay arkadaş. Hocam kafası çalışmayan biride değilsiniz, bu forumda yöneticilikte yaptınız. Nasıl oluyor bu iş? Afedersiniz ama hükümetin bitek ağzından "Ben Türk düşmanıyım" demediği kaldı.
    Demek mevcut hükümeti destekliyorsunuz. Vay arkadaş. Hocam kafası çalışmayan biride değilsiniz, bu forumda yöneticilikte yaptınız. Nasıl oluyor bu iş? Afedersin...
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    4 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    aşı vurunacaklara Allah'tan rahmet diliyorum :)
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    vonderplanitz 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arkadaşlar aşı / vaccine sözcüğünün latince "inek" sözcüğünden geldiğini biliyor muydunuz?



    https://simple.wikipedia.org/wiki/Vaccination#Origin 'den alıntıdır.



    The word "vaccine" comes from the Latin word vacca, meaning cow.

    Vaccine (Aşı) sözcüğü latincede inek anlamına gelen vacca 'dan gelmektedir.



    :)
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    Ibizas 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aşamalarla ilgili bir tarih/öngörü vs?

    4.aşamaya ne zaman sıra gelir örneğin...

    Bir de çift dozsa 2.dozu doğru tarihte vurabilmek için tedarik konusu teyit edilmeli. 4 hafta 2.ye gidiyoruz mesela; stokta yok denmemeli...
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    AR474 (armagan altinoz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çin aşısına nasıl güveniyorlar anlamıyom 15 dk da test sonucu veren testler var diyorlardı tırt çıktı. Bi ülkeye gönderdikleri kitlerde virüs çıktı. Virüsün çıktığı yer zaten Çin.çin ne zamn kendi halkını aşıladı da sağa sola satıyor? Gerçi denedikleri ülkeler de Çin tr endonezya. Bu Çin aşısına güven yok ki biz 50 milyon aşı alabiliyoruz. Pfizer de sipariş bile yok. F koca alacaz diyo lafta. Hadi aldın acaba 500.000 kişi kim Pfizer aşısı olacak devlet erkanı mı??? Millete ne idüüğü belirsiz çin aşısı.. Ben almayayım aga..
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    AR474 (armagan altinoz) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben aşı maşı olmam aga Çin bile kendi ülkesinde 1 milyon denemiş bize 50 milyon. Brezilya da denenmişti Çin aşısı şimdi brezilya oxford aşısı sipariş veriyo demek ki var Bi bokluk bu işte.
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    DH Specialist (Emre ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Göz açıp kapayana kadar geliştirilen bir aşıyı olmam

    Hele hele böyle basit bir hastalık için asla
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    vonderplanitz 2 hf. ( Mesaj Silindi ) DH Specialist
    Aşı şu son 6 ayda geliştirilmedi ki. Yıllar önce Corona propagandası planlandığı zaman geliştirildi, son 6 aydır medya sirkinde Çin, Rusya, ABD vs 'de geliştiriliyor haberleri ile sanki yeni geliştirilen bişey gibi servis edildi, medyaya inanan 8 milyar insan da öyle sanmaya başladı. 8 milyar insana vurulacak trilyonlarca dolar ganimet kaldıracak birşey hiç öyle hızlı geliştirilir mi :)
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    Guest-3042DE2E5 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Virüs var diye sigarayı yasaklayan ülke burası,mantıklı bir hareket beklemek mantıksız olur. Gündemimde yok diyenler,seçim şansınızın olacağını düşünmüyorum. Ben bu hükümeti azıcık tanıdıysam aşı zorunlu olur
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    MnTotoro (sedat çakır) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu aşı yaptırmam diyen arkadaşları düşündüğümden değil de Allah göstermesin, hastalığa yakalandıktan sonra ailelerindeki yaşlılara bulaştırıp ölümlerine sebep olurlarsa vijdanlarıyla nasıl baş başa kalacaklar sormak lazım. Birinin ölümüne sebep olmak kolay kolay başa çıkılabilecek bir durum değildir. gerçi bu kafa "günü bitti, vesile oldu" kafası... Vijdani problem yaşamayabilirler. Bilemedim...
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    _turbo_ (kemal reis) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) MnTotoro
    Yalniz atladigin bir nokta var, Asi yaptiranlarda virusu tasiyip bulastiracaklar. Asi virusu vucudunuzdan yok etmeyecek sadece hastaligi hafif atlatmaniz icin yapilacak. Yani asi olsanda olmasanda yasli insanlara bulastiracaksin.
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    borayeris (Boray Eriş) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu Çinlilerin yaptığı aşı daha 4'üncü fazda. Geçen hafta Brezilyada bir denek öldü. Ölüm sebebi aşı yüzünden değil deyip olayı kapattılar. Şu an aşının durumu acil durumlarda yapılabilecek kadar güvenilir. Almanlardan başkasının aşısına güvenmeyin.
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    Proprietor (Akif Altun) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) borayeris
    kaç faz var ki daha 4üncü fazda yazmışsınız
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    gun (Gün Oksay) 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Helal olsun devletimize ve yönetenlere Avrupa Birliğinde olmamamıza rağmen aşıyı İngiltere gibi kendi aşımızı daha üretmemize rağmen en başta aşı programını başlatan ülkelerden olacağız.



    Sonraki hedef kendi aşımıza geçmek olacak.

    Şimdi bunu AkParti aşısı diyip kötüleyenler olabilir hatta yerli aşıya Allah bilir neler derler. Ben yönetimi parti olarak değil devlet olarak görüyorum kim olursa olsun şu anda destekliyorum.

    İstanbul’lu olduğum için başta olanEkrem İmamoğlu’nu destekliyorum. Türkiye’li olduğum için mevcut hükümeti destekliyorum.
    5 Yanıt Yanıtla +2
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    Acht (Can ) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    Demek mevcut hükümeti destekliyorsunuz. Vay arkadaş. Hocam kafası çalışmayan biride değilsiniz, bu forumda yöneticilikte yaptınız. Nasıl oluyor bu iş? Afedersiniz ama hükümetin bitek ağzından "Ben Türk düşmanıyım" demediği kaldı.
    4 Yanıt Yanıtla +13
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    Alperk87 (alper kutlu) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    Ülkemizin en büyük yanlışlarından birini tavsiye eder gibi yazmışsın :) Mevcut hükümetin yanlışları dağları aştı hala Türkiyeli olduğum için demişsin demokrasiye ters bu söylediğin baştakiler kıpırdamasın kendisini eleştirdiklerinde yine seçileceğini bildiği için kendisini değişmeye çalışmasın tabi ya oh mis. Görende ihtiyat akçesi yani savaş zamanında kullanılsın diye ayrılan para Yunanistanda harcandı görende merkez bankasının rezervi -49 milyar dolar olan Yunanistan görende ekonomi , eğitim, gelir dağılımı , ifade özgürlüğünde biz değilde Yunanistan geriledi biz süperiz her yıl borclanarak büyümüyoruz da cari fazla vererek büyüyoruz sanır. Sakın Amerikada şöyle böyle demeyin para basıp parayı satıyolar resmen bizimle bir değiller o yüzden şimdi mahvolmuş ekonomimizi mısır patlatıp izleyin hükümet show yapıyo :) sen hükümeti destekle geçim derdine düşmüş akpliler oy vermeyi bırakıyor onlar götürücek nasılsa burada algı yapmaya çalışarak oy toparlanmaz :) Gittiklerinden sonra arkalarından açılacak davalardan sonra akplileri zevkle izleyeceğim kimi bi ben mi veriyodum diyecek kimi kandırıldık diyecek malum en iyi kandırıldık diyenler ortada gelen geçen kandırıyo bide Chpyi 3-5 koyunu güdemez diyerek suçlamıştı birisi gerçi haklı kendi gütmeyi bildiği için bu konumda anlaşılan asdhjgashjdgahjsda
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    Opricnik (isim soyisim) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    deney tahtası mıyız biz ?
    Yerli aşı dediğin şeyi ak parti gençlik kolu üretmese niye bir şey diyelim ? Ercüment hoca yapacağım diyince herkes umutlandı kimsede muhalefet yapmıyordu. Ne olduğu belli olan düzgün insanlar bir şey yaparsa kimse sıkıntı çıkarmaz , ordan burdan femci tayfalardan büyümüş kendi ajendası olan tipler üretirse tabi insanlar ürker

    boş bir laf olmuş bu dediğin ama şaşırmadım zaten hükümeti desteklemene gun bey
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