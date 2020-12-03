Türkiye'nin aşılama planı açıklandı: Kime ne zaman koronavirüs aşısı yapılacak?

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Dün akşam gerçekleştirilen Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısında koronavirüs aşısının uygulanmasında kimlere öncelik verileceği tartışıldı. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dört aşamalı plan uygulanacağını ve kimlere öncelik verileceğini açıkladı.

Bakan Koca, Çin’den satın alınan aşının 11 Aralık’ta Türkiye’ye geleceğini ve ülkemize geldikten sonra Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından aşının incelemesinin yapılacağını, kullanıma uygunluğunun tespit edilmesi durumunda erken kullanım izni verileceğini açıkladı. TİTCK'nin inceleme çalışmaları bitene kadar kimseye aşı yapılmayacak.

Ayrıca Bkz. "Hangi ülke ne kadar koronavirüs aşısı sipariş etti? Türkiye ne durumda?"

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan yapılan yazılı açıklamaya göre Türkiye’nin dört aşamalı aşılama planı şöyle:

“İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.

İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.”

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