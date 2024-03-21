Türkiye'nin askeri turbofan motoru "TEI-TF6000" tanıtıldı

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Türkiye’nin askeri hava araçlarında kullanılması için geliştirilen ve Türkiye’nin bugüne kadarki en güçlü motoru olan TEI-TF6000'in tanıtımı yapıldı.

TEI-TF6000’in birinci prototipinin motoru ilk kez 27 Şubat 2024 tarihinde ateşlenmişti. Türkiye’nin ilk askeri turbofan motoru TEI-TF6000, Bayraktar KIZILELMA ve ANKA-3 insansız savaş uçaklarına güç verecek. TEI-TF6000, Milli Muharip Uçak KAAN’ın yerli motorunun geliştirilmesinde büyük katkı sağlayacak. TEI’nin teknoloji ve test kabiliyetinin artmasını sağlayacak.

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TEI-TF6000, 6000 libre (lbf) itki verecek ve böylece Türkiye’nin en güçlü motoru olacak. Birkaç yıldır üzerinde çalışılan TEI-TF6000’in bir dönüm ve kırılma noktası olması isteniyor. Buradan elde edilecek know-how, KAAN için planlanan yerli motora giden yolu açacak. Bu motorun çekirdeği temel alınarak geliştirilmesi planlanan türevlerinin de çeşitli insansız ve insanlı hava araçları, helikopterler, özel jetler ve diğer farklı platformlarda kullanılması amaçlanıyor. TEI aynı zamanda artyakıcı itiş sistemine sahip versiyonu olan TF-10000 üzerinde de çalışıyor.

Kuru İtki Değeri: 6000 lbf

Özgül Yakıt Tüketimi: 0,700 lbf/lbs.h

By-Pass Ratio (SLS,ISA): 1,08

Boyutlar: 860 mm (genişlik), 1100 mm (yükseklik), 2250mm (uzunluk)

Fan: 2 Stage Axial

Kompresör: 6 Stage Axial

Türbin: 1 Stage HPT, 1 Stage LPT

Yanma Odası: Through Flow

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