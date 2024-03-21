Türkiye'nin askeri turbofan motoru "TEI-TF6000" tanıtıldı

Türkiye’nin askeri hava araçlarında kullanılması için geliştirilen ve Türkiye’nin bugüne kadarki en güçlü motoru olan TEI-TF6000'in tanıtımı yapıldı.
TEI-TF6000’in birinci prototipinin motoru ilk kez 27 Şubat 2024 tarihinde ateşlenmişti. Türkiye’nin ilk askeri turbofan motoru TEI-TF6000, Bayraktar KIZILELMA ve ANKA-3 insansız savaş uçaklarına güç verecek. TEI-TF6000, Milli Muharip Uçak KAAN’ın yerli motorunun geliştirilmesinde büyük katkı sağlayacak. TEI’nin teknoloji ve test kabiliyetinin artmasını sağlayacak.
TEI-TF6000, 6000 libre (lbf) itki verecek ve böylece Türkiye’nin en güçlü motoru olacak. Birkaç yıldır üzerinde çalışılan TEI-TF6000’in bir dönüm ve kırılma noktası olması isteniyor. Buradan elde edilecek know-how, KAAN için planlanan yerli motora giden yolu açacak. Bu motorun çekirdeği temel alınarak geliştirilmesi planlanan türevlerinin de çeşitli insansız ve insanlı hava araçları, helikopterler, özel jetler ve diğer farklı platformlarda kullanılması amaçlanıyor. TEI aynı zamanda artyakıcı itiş sistemine sahip versiyonu olan TF-10000 üzerinde de çalışıyor.
- Kuru İtki Değeri: 6000 lbf
- Özgül Yakıt Tüketimi: 0,700 lbf/lbs.h
- By-Pass Ratio (SLS,ISA): 1,08
- Boyutlar: 860 mm (genişlik), 1100 mm (yükseklik), 2250mm (uzunluk)
- Fan: 2 Stage Axial
- Kompresör: 6 Stage Axial
- Türbin: 1 Stage HPT, 1 Stage LPT
- Yanma Odası: Through Flow
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.