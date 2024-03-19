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    Milli Muharip Uçak KAAN'ın boyalı hali paylaşıldı: Son gelişmeler neler?

    Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. Şimdi ise TUSAŞ, KAAN’ın boyalı halini paylaştı.
    tusaş milli muharip uçak kaan boya Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN, 21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. İlk uçuşun ardından KAAN, TUSAŞ yerleşkesindeki boya tesisine alındı ve BOTEK tarafından imal edilen yeni boyasına geçtiğimiz günlerde kavuştu. Şimdi ise boyanma anlarına ve KAAN’ın boyalı haline dair görüntüler TUSAŞ tarafından paylaşıldı.

    Milli Muharip Uçak KAAN, koyu griye boyandı

    21 Şubat tarihinde gerçekleştirilen uçuşta KAAN, kumanda yüzeyleri başta olmak üzere birçok noktasında boyasız parçalar yer alıyordu.Bu tip boya eksiklikleri test ve prototip uçaklarda sıklıkla karşılaşılan bir durumda. Şimdi ise tüm kısımları boyanmış olarak KAAN paylaşıldı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil bu konuda şu ifadeleri kulalndı: "Şu anda KAAN'ı boyadık. Vakit olmadığından boyasız uçurmuştuk. Çok da güzel oldu." 

    İlk bakışta dikkatsiz gözler çok fazla bir şeyin değişmediği yorumunda bulunabilir ancak önemli farklılıklar bulunuyor. KAAN’ın radar tertibatının bulunduğu radom, yani ön uç kısım açık gri renge boyanmış durumda. Uçağın ön gövdesi koyu griye boyanırken orta ve arka tarafa doğru normal gri renginin kullanıldığı görülüyor.

    KAAN’da son gelişmeler

    Bilindiği üzere KAAN, mevcut haliyle bir prototip test uçağı konumunda ve çeşitli geliştirme ve yinelemelerle birlikte toplamda 7 adet prototip uçak üretilecek. TUSAŞ, halihazırda 2. ve 3. KAAN üretimine devam ediyor. Gelecek yeni prototiplerde özellikle burun ve kanopi kısımlarında küçülme olması bekleniyor.

    Milli Muharip Uçak KAAN boyandı! Son gelişmeler neler? Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ Genel Müdür Temel Kotil, kısa bir süre önce yaptığı açıklamalarda önemli açıklamalarda bulundu. Kotil, KAAN'ın 2028'de envantere girmesi için çok yoğun çalışma yaptıklarını belirterek, "2028’de Türk motoru bu uçakta olacak. Olmazsa bizim başımız belaya girecek" dedi.

    KAAN’ın yerli motor görevleri TRMOTOR ve TEI’ye ait. Öte yandan KAAN’ın tamamıyla yerli bir platform olması hedefleniyor. Yapılan açıklamaya motor ve fırlatma koltuğu hariç tüm sistemler yerli imkanlarla üretilmiş durumda. Bununla birlikte bilindiği üzere mevcut durumda KAAN, iki adet F-16 motoruyla yani General Electric F110 motoruyla uçuyor. Yerli motor çalışmaları devam etse de KAAN’ın ilk versiyonlarında F110 motorunun bulunması oldukça muhtemel. Öte yandan 2028 itibarıyla TUSAŞ, 20 adet KAAN Blok 10 uçağını Hava Kuvvet’lerine teslim etmeyi hedefliyor.

    Milli muharip uçak KAAN Özellikleri

    • Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
    • Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
    • Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

    Milli muharip uçak KAAN Teknik Özellikleri

    • Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
    • Uzunluk: 21 m (69 ft)
    • Yükseklik: 6 m (20 ft)
    • İtki: 2 x 29.000 lb
    • Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
    • Servis Tavanı: 55.000 ft
    • Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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