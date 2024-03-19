Milli Muharip Uçak KAAN'ın boyalı hali paylaşıldı: Son gelişmeler neler?

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen milli muharip uçak KAAN, 21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. İlk uçuşun ardından KAAN, TUSAŞ yerleşkesindeki boya tesisine alındı ve BOTEK tarafından imal edilen yeni boyasına geçtiğimiz günlerde kavuştu. Şimdi ise boyanma anlarına ve KAAN’ın boyalı haline dair görüntüler TUSAŞ tarafından paylaşıldı.

Milli Muharip Uçak KAAN, koyu griye boyandı

21 Şubat tarihinde gerçekleştirilen uçuşta KAAN, kumanda yüzeyleri başta olmak üzere birçok noktasında boyasız parçalar yer alıyordu.Bu tip boya eksiklikleri test ve prototip uçaklarda sıklıkla karşılaşılan bir durumda. Şimdi ise tüm kısımları boyanmış olarak KAAN paylaşıldı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil bu konuda şu ifadeleri kulalndı: "Şu anda KAAN'ı boyadık. Vakit olmadığından boyasız uçurmuştuk. Çok da güzel oldu."

İlk bakışta dikkatsiz gözler çok fazla bir şeyin değişmediği yorumunda bulunabilir ancak önemli farklılıklar bulunuyor. KAAN’ın radar tertibatının bulunduğu radom, yani ön uç kısım açık gri renge boyanmış durumda. Uçağın ön gövdesi koyu griye boyanırken orta ve arka tarafa doğru normal gri renginin kullanıldığı görülüyor.

KAAN’da son gelişmeler

Bilindiği üzere KAAN, mevcut haliyle bir prototip test uçağı konumunda ve çeşitli geliştirme ve yinelemelerle birlikte toplamda 7 adet prototip uçak üretilecek. TUSAŞ, halihazırda 2. ve 3. KAAN üretimine devam ediyor. Gelecek yeni prototiplerde özellikle burun ve kanopi kısımlarında küçülme olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör TUSAŞ Genel Müdür Temel Kotil, kısa bir süre önce yaptığı açıklamalarda önemli açıklamalarda bulundu. Kotil, KAAN'ın 2028'de envantere girmesi için çok yoğun çalışma yaptıklarını belirterek, "2028’de Türk motoru bu uçakta olacak. Olmazsa bizim başımız belaya girecek" dedi.

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KAAN’ın yerli motor görevleri TRMOTOR ve TEI’ye ait. Öte yandan KAAN’ın tamamıyla yerli bir platform olması hedefleniyor. Yapılan açıklamaya motor ve fırlatma koltuğu hariç tüm sistemler yerli imkanlarla üretilmiş durumda. Bununla birlikte bilindiği üzere mevcut durumda KAAN, iki adet F-16 motoruyla yani General Electric F110 motoruyla uçuyor. Yerli motor çalışmaları devam etse de KAAN’ın ilk versiyonlarında F110 motorunun bulunması oldukça muhtemel. Öte yandan 2028 itibarıyla TUSAŞ, 20 adet KAAN Blok 10 uçağını Hava Kuvvet’lerine teslim etmeyi hedefliyor.

Milli muharip uçak KAAN Özellikleri

Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,

Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,

Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.

Milli muharip uçak KAAN Teknik Özellikleri

Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)

Uzunluk: 21 m (69 ft)

Yükseklik: 6 m (20 ft)

İtki: 2 x 29.000 lb

Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)

Servis Tavanı: 55.000 ft

Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5

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