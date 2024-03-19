Milli Muharip Uçak KAAN'ın boyalı hali paylaşıldı: Son gelişmeler neler?

- Milli Muharip Uçak KAAN, koyu griye boyandı
- KAAN’da son gelişmeler
- Milli muharip uçak KAAN Özellikleri
- Milli muharip uçak KAAN Teknik Özellikleri
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Milli Muharip Uçak KAAN, koyu griye boyandı
21 Şubat tarihinde gerçekleştirilen uçuşta KAAN, kumanda yüzeyleri başta olmak üzere birçok noktasında boyasız parçalar yer alıyordu.Bu tip boya eksiklikleri test ve prototip uçaklarda sıklıkla karşılaşılan bir durumda. Şimdi ise tüm kısımları boyanmış olarak KAAN paylaşıldı. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil bu konuda şu ifadeleri kulalndı: "Şu anda KAAN'ı boyadık. Vakit olmadığından boyasız uçurmuştuk. Çok da güzel oldu."
İlk bakışta dikkatsiz gözler çok fazla bir şeyin değişmediği yorumunda bulunabilir ancak önemli farklılıklar bulunuyor. KAAN’ın radar tertibatının bulunduğu radom, yani ön uç kısım açık gri renge boyanmış durumda. Uçağın ön gövdesi koyu griye boyanırken orta ve arka tarafa doğru normal gri renginin kullanıldığı görülüyor.
KAAN’da son gelişmeler
Bilindiği üzere KAAN, mevcut haliyle bir prototip test uçağı konumunda ve çeşitli geliştirme ve yinelemelerle birlikte toplamda 7 adet prototip uçak üretilecek. TUSAŞ, halihazırda 2. ve 3. KAAN üretimine devam ediyor. Gelecek yeni prototiplerde özellikle burun ve kanopi kısımlarında küçülme olması bekleniyor.
KAAN’ın yerli motor görevleri TRMOTOR ve TEI’ye ait. Öte yandan KAAN’ın tamamıyla yerli bir platform olması hedefleniyor. Yapılan açıklamaya motor ve fırlatma koltuğu hariç tüm sistemler yerli imkanlarla üretilmiş durumda. Bununla birlikte bilindiği üzere mevcut durumda KAAN, iki adet F-16 motoruyla yani General Electric F110 motoruyla uçuyor. Yerli motor çalışmaları devam etse de KAAN’ın ilk versiyonlarında F110 motorunun bulunması oldukça muhtemel. Öte yandan 2028 itibarıyla TUSAŞ, 20 adet KAAN Blok 10 uçağını Hava Kuvvet’lerine teslim etmeyi hedefliyor.
Milli muharip uçak KAAN Özellikleri
- Milli Muharip Uçak ile yüksek performanslı radar, elektronik harp, elektro-optik, haberleşme, seyrüsefer ve tanımlama kabiliyeti,
- Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas ve isabetli ateşleme,
- Otomatik hedef tanıma ve algılama, çoklu veri füzyonu ve yapay zeka yetenekleri ile artırılmış muharebe gücü elde edilecek.
Milli muharip uçak KAAN Teknik Özellikleri
- Kanat Açıklığı: 14 m (46 ft)
- Uzunluk: 21 m (69 ft)
- Yükseklik: 6 m (20 ft)
- İtki: 2 x 29.000 lb
- Azami Hız: 1,8 Mach (40.000 ft)
- Servis Tavanı: 55.000 ft
- Pozitif / Negatif G Limiti: +9g / -3,5
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.