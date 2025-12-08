ANKA III'ün otopilot testleri başarıyla tamamlandı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracı artık otonom şekilde uçabiliyor. TUSAŞ’tan yapılan açıklamada ANKA III’ün 46’ıncı sortisiyle birlikte otopilot testlerinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Yapay zekâ destekli görev bilgisayarları, gelişmiş veri işleme kabiliyetleri ve otonomi altyapısı sayesinde ANKA-III, geleceğin muharebe ortamına uygun yüksek seviyeli bir farkındalık ve karar destek mimarisi sunacak.

Saab ve Airbus, insansız savaş uçağı için masaya oturdu 5 sa. önce eklendi

Tasarımıyla dikkat çekiyor

ANKA-III, üçgen şeklindeki özel tasarımı ve kanatların içine gizlenen mühimmatları ile radarda düşük görünürlük vaat ediyor. ANKA 3’ün tek jet motorlu konfigürasyon ile 425 knot (0.7 Mach) hıza ulaşacak ve 1.200 kilograma kadar faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Çift jet motorlu konfigürasyon ise 1,2 Mach’ın üzerinde hıza ulaşabilecek.

Anka 3, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanılacak. Hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak ve İHA’larına angaje olabilecek. Aynı zamanda düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirecek. Bu bağlamda ANKA 3, hem düşman hattında hem de hattın arkasında büyük öneme sahip olacak.

ANKA 3 özellikleri

Uzunluk : 9,5m

: 9,5m Kanat açıklığı : 12,5m

: 12,5m Yükseklik : 2,8m

: 2,8m Azami kalkış ağırlığı : 6.500kg

: 6.500kg Faydalı yük : 1.200kg

: 1.200kg Azami irtifa : 40.000ft

: 40.000ft Seyir hızı : 0,4 Mach

: 0,4 Mach Azami hız : 0,7 Mach

: 0,7 Mach İtki : 5.500lbf (Ivchenko Progress AI-322, art yakıcısız)

: 5.500lbf (Ivchenko Progress AI-322, art yakıcısız) Azami havada kalış süresi : 10 saat

: 10 saat Dahili silah istasyonu : 2 (Her biri 650kg)

: 2 (Her biri 650kg) Harici silah istasyonu : 5 (1.000/650/100kg)

: 5 (1.000/650/100kg) Haberleşme : BLOS/LOS (Uydu Kontrolü)

: BLOS/LOS (Uydu Kontrolü) Elektro-Optik sistem : EOTS/IRST

: EOTS/IRST Düşük radar izi

Yüksek manevra ve intikal yeteneği

Yüksek faydalı yük kapasitesi

Otonom görev

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: