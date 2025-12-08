Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ANKA III'ün otopilot testleri başarıyla tamamlandı

    TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracının otopilot testleri tamamlandı. ANKA III geleceğin muharebe ortamına hazır hale geldi.               

    ANKA III'ün otopilot testleri başarıyla tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ANKA III insansız hava aracı artık otonom şekilde uçabiliyor. TUSAŞ’tan yapılan açıklamada ANKA III’ün 46’ıncı sortisiyle birlikte otopilot testlerinin başarıyla tamamlandığı duyuruldu.

    Yapay zekâ destekli görev bilgisayarları, gelişmiş veri işleme kabiliyetleri ve otonomi altyapısı sayesinde ANKA-III, geleceğin muharebe ortamına uygun yüksek seviyeli bir farkındalık ve karar destek mimarisi sunacak.

    Tasarımıyla dikkat çekiyor

    ANKA-III, üçgen şeklindeki özel tasarımı ve kanatların içine gizlenen mühimmatları ile radarda düşük görünürlük vaat ediyor. ANKA 3’ün tek jet motorlu konfigürasyon ile 425 knot (0.7 Mach) hıza ulaşacak ve 1.200 kilograma kadar faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Çift jet motorlu konfigürasyon ise 1,2 Mach’ın üzerinde hıza ulaşabilecek. 

    Anka 3, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanılacak. Hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak ve İHA’larına angaje olabilecek. Aynı zamanda düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirecek. Bu bağlamda ANKA 3, hem düşman hattında hem de hattın arkasında büyük öneme sahip olacak.

    ANKA 3 özellikleri

    • Uzunluk: 9,5m
    • Kanat açıklığı: 12,5m
    • Yükseklik: 2,8m
    • Azami kalkış ağırlığı: 6.500kg
    • Faydalı yük: 1.200kg
    • Azami irtifa: 40.000ft
    • Seyir hızı: 0,4 Mach
    • Azami hız: 0,7 Mach
    • İtki: 5.500lbf (Ivchenko Progress AI-322, art yakıcısız)
    • Azami havada kalış süresi: 10 saat
    • Dahili silah istasyonu: 2 (Her biri 650kg)
    • Harici silah istasyonu: 5 (1.000/650/100kg)
    • Haberleşme: BLOS/LOS (Uydu Kontrolü)
    • Elektro-Optik sistem: EOTS/IRST
    • Düşük radar izi
    • Yüksek manevra ve intikal yeteneği
    • Yüksek faydalı yük kapasitesi
    • Otonom görev
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 2 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    elm327 1.5 vs 2.1 farkı lpg buji tırnak aralığı kaç olmalı kilo veriyorum ama göbeğim gitmiyor maliye eve neden gelir your device ran into a problem and needs to restart hatası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A17
    Samsung Galaxy A17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum