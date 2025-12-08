ANKA III'ün otopilot testleri başarıyla tamamlandı

Yapay zekâ destekli görev bilgisayarları, gelişmiş veri işleme kabiliyetleri ve otonomi altyapısı sayesinde ANKA-III, geleceğin muharebe ortamına uygun yüksek seviyeli bir farkındalık ve karar destek mimarisi sunacak.
Tasarımıyla dikkat çekiyor
ANKA-III, üçgen şeklindeki özel tasarımı ve kanatların içine gizlenen mühimmatları ile radarda düşük görünürlük vaat ediyor. ANKA 3’ün tek jet motorlu konfigürasyon ile 425 knot (0.7 Mach) hıza ulaşacak ve 1.200 kilograma kadar faydalı yük kapasitesine sahip olacak. Çift jet motorlu konfigürasyon ise 1,2 Mach’ın üzerinde hıza ulaşabilecek.
Anka 3, keşif, gözetleme ve istihbarat görevlerinde kullanılacak. Hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak ve İHA’larına angaje olabilecek. Aynı zamanda düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirecek. Bu bağlamda ANKA 3, hem düşman hattında hem de hattın arkasında büyük öneme sahip olacak.
ANKA 3 özellikleri
- Uzunluk: 9,5m
- Kanat açıklığı: 12,5m
- Yükseklik: 2,8m
- Azami kalkış ağırlığı: 6.500kg
- Faydalı yük: 1.200kg
- Azami irtifa: 40.000ft
- Seyir hızı: 0,4 Mach
- Azami hız: 0,7 Mach
- İtki: 5.500lbf (Ivchenko Progress AI-322, art yakıcısız)
- Azami havada kalış süresi: 10 saat
- Dahili silah istasyonu: 2 (Her biri 650kg)
- Harici silah istasyonu: 5 (1.000/650/100kg)
- Haberleşme: BLOS/LOS (Uydu Kontrolü)
- Elektro-Optik sistem: EOTS/IRST
- Düşük radar izi
- Yüksek manevra ve intikal yeteneği
- Yüksek faydalı yük kapasitesi
- Otonom görev
ileri casusluk ekipmanı...