Türkiye'nin üretim yapılabilecek en sıcak jeotermal kuyusu keşfedildi

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Tam Boyutta Gör Türkiye, jeotermal potansiyeli bakımından Avrupa'nın 1. ülkesi konumunda. Bu yüzden sürdürülebilir enerjiye geçiş konusunda jeotermal de kayda değer bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim son dönemde bu alanda dikkat çekici projelere imza atılıyor. Ülkemizdeki jeotermal enerji kurulu gücü 1.7 GW'ı geçmiş durumda.

Bu kapasiteyi daha da arttırmak için çalışma yürüten şirketlerden biri olan Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, geçtiğimiz günlerde önemli bir keşfe imza attı. Sanko Holding iştiraki olan Sanko Enerji, Türkiye'nin bugüne kadar üretim yapılan en sıcak jeotermal kuyusunu keşfetti.

Sanko Enerji tarafından keşdefilen bu jeotermal kaynağı, 308 derece (santigrat) sıcaklığa ulaşıyor. Şu anda Türkiye'de elektrik üretimi yapılabilecek jeotermal kaynakların sıcaklıkları 103 ile 295 derece arasında değişiyor ama 308 derece de elektrik üretimi yapmaya elverişli bir sıcaklık olarak görülüyor. Zira dünyada enerji üretimi için kurulum yapılabilir azami sıcaklık 370 derece olarak kabul ediliyor.

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308 Derecelik Bu Jeotermal Kaynağında Üretim Yapılacak

Jeotermal Elektik Santral Yatırımcıları Derneği (JESDER)'nin keşifle ilgili açıklamasında kullanılan “Zorlu ve kararlı bir arama sürecinin ardından, 308°C sıcaklığa ulaşan Türkiye'nin üreten en sıcak jeotermal üretim kuyusunun başarıyla keşfedildiğini büyük bir gururla öğrendik” ifadeleri de bu kaynakta üretim yapılacağını gösteriyor.

Daha önce Niğde'de 341°C sıcaklığa ulaşan bir jeotermal kaynak keşfedilmiş fakat burada üretim aşamasına geçilmemişti. O yüzden Sanko Enerji tarafından keşfedilen bu yeni kaynak, sıcaklık bakımından ikinci olsa da üretim yapılan jeotermal kaynakları açısından en sıcağı olacak.

Türkiye'de şu anda 65 santralde jeotermal kaynaklardan üretim yapılıyor ve yıllık 11 gigavat elektrik üretiliyor. Ancak bu kapasitesinin hızla arttırılması hedefleniyor.

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