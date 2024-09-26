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    Türkiye’nin güneşte kurulu gücü 18,5 GW oldu: Hedef ise 2035’te 53 GW

    Türkiye'de sürdürülebilir ve temiz enerji kaynağı güneş enerjisi santrallerinin (GES) sayısının artmasıyla birlikte kurulu güç 18,5 GW’a ulaştı. Bunun 2035'te 53 GW’a ulaşması hedefleniyor.
    Güneşte kurulu güç 18,5 GW oldu: Hedef ise 2035’te 53 GW Tam Boyutta Gör
    Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarını hızla artırmaya devam ederken, güneş enerjisi bu alandaki en büyük umutlardan biri olarak öne çıkıyor. Hâlihazırda 18,5 gigavatlık (GW) kurulu güce sahip olan Türkiye, 2035 yılı itibarıyla bu kapasiteyi tam 53 GW’a çıkarmayı hedefliyor.

    Güneşte 53 GW’lık hedefe ulaşılabilir

    Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, Türkiye'nin güneş potansiyeli açısından çok şanslı bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, bu hedefin ulaşılabilir olduğunu vurguluyor. Erkan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumun güneşlenme süresi bakımından Avrupa'nın birçok ülkesine göre avantaj sağladığını ifade ediyor. Türkiye'nin güneş enerjisindeki potansiyelinin altını çizen Erkan, 2035 hedefinin gerçekleşebilmesi için sektörün tüm paydaşlarının uyum içinde çalıştığını belirtiyor.

    53 GW’lık hedefin gerçekleştirilmesi için her yıl ortalama 3 ila 3,5 GW’lık yeni kurulum yapılması gerektiğini belirten Erkan, bu kapasite artışının mümkün olduğunu, ancak finansal açıdan daha elverişli koşullara ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor. Ayrıca, güneş enerjisi santrali kurulumu için uygun arazi ve trafo kapasitelerinin de yetersiz olduğuna dikkat çeken Erkan, bu kapasite sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguluyor.

    2024 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla Türkiye’nin kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı; yüzde 28,3’ü hidrolik enerji, yüzde 21,7’si doğal gaz, yüzde 19,2’si kömür, yüzde 10,8’i rüzgar, yüzde 16,2’si güneş, yüzde 1,5’i jeotermal ve yüzde 2,4’ü ise diğer kaynaklar şeklindedir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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