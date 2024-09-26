Türkiye’nin güneşte kurulu gücü 18,5 GW oldu: Hedef ise 2035’te 53 GW

Güneşte 53 GW’lık hedefe ulaşılabilir
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, Türkiye'nin güneş potansiyeli açısından çok şanslı bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, bu hedefin ulaşılabilir olduğunu vurguluyor. Erkan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumun güneşlenme süresi bakımından Avrupa'nın birçok ülkesine göre avantaj sağladığını ifade ediyor. Türkiye'nin güneş enerjisindeki potansiyelinin altını çizen Erkan, 2035 hedefinin gerçekleşebilmesi için sektörün tüm paydaşlarının uyum içinde çalıştığını belirtiyor.
53 GW’lık hedefin gerçekleştirilmesi için her yıl ortalama 3 ila 3,5 GW’lık yeni kurulum yapılması gerektiğini belirten Erkan, bu kapasite artışının mümkün olduğunu, ancak finansal açıdan daha elverişli koşullara ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor. Ayrıca, güneş enerjisi santrali kurulumu için uygun arazi ve trafo kapasitelerinin de yetersiz olduğuna dikkat çeken Erkan, bu kapasite sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguluyor.
2024 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla Türkiye’nin kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı; yüzde 28,3’ü hidrolik enerji, yüzde 21,7’si doğal gaz, yüzde 19,2’si kömür, yüzde 10,8’i rüzgar, yüzde 16,2’si güneş, yüzde 1,5’i jeotermal ve yüzde 2,4’ü ise diğer kaynaklar şeklindedir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu