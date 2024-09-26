Türkiye’nin güneşte kurulu gücü 18,5 GW oldu: Hedef ise 2035’te 53 GW

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Tam Boyutta Gör Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik yatırımlarını hızla artırmaya devam ederken, güneş enerjisi bu alandaki en büyük umutlardan biri olarak öne çıkıyor. Hâlihazırda 18,5 gigavatlık (GW) kurulu güce sahip olan Türkiye, 2035 yılı itibarıyla bu kapasiteyi tam 53 GW’a çıkarmayı hedefliyor.

Güneşte 53 GW’lık hedefe ulaşılabilir

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, Türkiye'nin güneş potansiyeli açısından çok şanslı bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, bu hedefin ulaşılabilir olduğunu vurguluyor. Erkan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konumun güneşlenme süresi bakımından Avrupa'nın birçok ülkesine göre avantaj sağladığını ifade ediyor. Türkiye'nin güneş enerjisindeki potansiyelinin altını çizen Erkan, 2035 hedefinin gerçekleşebilmesi için sektörün tüm paydaşlarının uyum içinde çalıştığını belirtiyor.

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53 GW’lık hedefin gerçekleştirilmesi için her yıl ortalama 3 ila 3,5 GW’lık yeni kurulum yapılması gerektiğini belirten Erkan, bu kapasite artışının mümkün olduğunu, ancak finansal açıdan daha elverişli koşullara ihtiyaç duyduğunu ifade ediyor. Ayrıca, güneş enerjisi santrali kurulumu için uygun arazi ve trafo kapasitelerinin de yetersiz olduğuna dikkat çeken Erkan, bu kapasite sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguluyor.

2024 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla Türkiye’nin kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı; yüzde 28,3’ü hidrolik enerji, yüzde 21,7’si doğal gaz, yüzde 19,2’si kömür, yüzde 10,8’i rüzgar, yüzde 16,2’si güneş, yüzde 1,5’i jeotermal ve yüzde 2,4’ü ise diğer kaynaklar şeklindedir.

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