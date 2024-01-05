Alarmınızı kurun: Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya gidiş tarihi belli oldu

Tam Boyutta Gör ABD merkezli Axiom Space’in Axiom Mission 3 veya kısaca Ax-3 görevinin fırlatma tarihleri açıklandı. Kennedy Space Center Launch Complex 39A’dan fırlatılacak olan roket, Türkiye’nin ilk astronotu olan Pilot Albay Alper Gezeravcı’yı ve mürettebatı Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak. Şimdi ise fırlatma tarihine ek olarak fırlatma saatleri de açıklandı.

Türkiye'nin ilk astronotu için tarihler verildi

Axiom Space yaptığı açıklamada, Ax-3 görevinin Kennedy Space Center’dan 17 Ocak'ı 18 Ocak'a bağlayan gece TSİ 01.11'de gerçekleşecek fırlatma ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru hareket edeceğini belirtti. Mürettebatın 1,5 gün sürecek yolculuk sonucunda, 19 Ocak 13.15'te Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi bekleniyor.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X hesabından yaptığı açıklamada "Bu tarihi görev, Türkiye'nin uzay bilimi çalışmalarında önemli bir kilometre taşı olmanın yanı sıra, gelecek nesiller için de büyük bir ilham kaynağı olacak." dedi. Gezeravcı ise bir süre önce yaptığı paylaşımda, "Operasyonel sürecin ilk adımı olan karantina, bugün başlıyor." ifadesini kullanmıştı.

Uzay görevi için özel hatıra pulu

Tam Boyutta Gör Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile PTT tarafından, Gezeravcı'nın Türk bayrağını uzaya çıkaracağı Türkiye'nin ilk insanlı uzay misyonuna özel hatıra pulu ile zarf tasarlandı.

Pulda her biri bu önemli yolculuk için özel anlamlar içeren çeşitli simgeler bulunuyor. Pulun sol tarafında içerisinde 100. Yıl ile Türkiye Uzay Ajansı logosunu da içeren, tarihin derinliklerinden bir simge olan 8 köşeli Selçuklu Yıldızı yer alıyor. Onun yanında omzunda Türk bayrağı ile ilk astronot Gezeravcı'nın silüeti bulunuyor. Pulun etrafında ise tarihteki 16 Türk Devletine ithafen 16 yıldız konumlanıyor.

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