Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin ilk 'cep uydusunu' SpaceX uzaya fırlatacak

    Türkiye'de geliştirilen ilk cep uydu yakında uzaya fırlatılıyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri, uydunun yapımının tamamlandığını ve fırlatıcı firmaya teslim edildiğini söyledi.
    36 sn.
    0
    2
    Uzay
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Türkiye'nin ilk 'cep uydusunu' SpaceX uzaya fırlatacak
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'de geliştirilen ilk 'cep uydu' (PocketQube) çok yakında uzaya fırlatılıyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan Grizu-263A isimli minik uydu, 14 Ocak 2021'de SpaceX'in Falcon 9 roketiyle alçak-Dünya yörüngesine gönderilecek. 

    Uzay araştırmalarında uygun maliyetli uydu tasarımları son yıllarda büyük ilgi görüyor. Bu alanın en çok kullanılan CubeSat standardı örneğin şu anda NASA gibi dev uzay ajanslarından lise öğrencilerine kadar hemen her ölçekte bilimsel araştırma kurumlarının kolaylıkla uzaya ulaşabilmesini sağlamıştı. Ülkemizde de örneğin İTÜ bugüne kadar 3 farklı CubeSat projesini başarıyla uzaya taşıdı. NASA gibi dev uzay ajansları ise CubeSat standardıyla düşük maliyetli derin uzay araştırmaları gerçekleştiriyor.

    2010'lu yılların başlarında ortaya çıkan PocketQube standardı ise CubeSat'ı bir adım öteye götürüyor. PocketQube uyduları 5x5x5 cm gibi çok küçük boyutlara sahip olmasına rağmen birbirinden etkileyici marifetlere sahip. Tasarım ekibinin isteklerine göre yerleştirilen sensörlerle farklı alanlarda küçük çaplı araştırmalar gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca sadece 250 gram ağırlıkta olması sayesinde de sadece birkaç bin dolarlık maliyetle uzaya fırlatılabiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Uzay-zamanı büken galaksiler, 'Einstein Halkası' oluşturdu: İşte inanılmaz görüntü

    Türkiye'nin ilk 'cep uydusunu' SpaceX uzaya fırlatacak
    Tam Boyutta Gör

    PocketQube standardında şu anda birçok farklı üniversite ve küçük araştırma gruplarında uydular geliştiriliyor. Ancak bugüne yalnızca 10 PocketQube uydusu yörüngeye gönderilmişti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri Grizu-263A uydusuyla bu alanda ilk 20'ye girerek önemli bir başarıya imza atmış olacak.

    Uydu, fırlatıcı firmaya teslim edildi

    Grizu-263 Uzay Takımı Kaptanı Çağla Aytaç Dursun, AA'ya yaptığı açıklamada, "İki yıllık süreçte tasarım, üretim ve test aşamalarını tamamlamış olduğumuz Grizu-263A uydumuzun fırlatıcı firmaya teslimi gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı. Dursun ayrıca şöyle konuştu:

    "Cep uydumuz uzay çalışmaları için çok önemli bir teknoloji yeniliği taşıyor. 250 gram ağırlığındaki uydu üzerinde üretilen tüm alt sistemleri test ederek eğer başarılı olunursa ileride yurt dışına katma değeri yüksek teknoloji ihraç etmeyi hedefliyoruz. Grizu-263A, yerleşik bilgisayar (OBC), elektrik-güç (EPS), haberleşme (COMM) ve pasif manyetik stabilizasyon (PMAC) alt sistemleri olmak üzere 4 alt sistemden oluşuyor. Takımımızın öncelikli hedefi, bu kadar küçük bir uyduyla uzay ve dünya arasında sağlıklı haberleşme sağlayarak tüm alt sistemlerin testini gerçekleştirmek, pasif manyetik alt sistemiyle uydunun uzayda sağlıklı bir şekilde yörüngede kalabilmesini sağlamak."

    263 madencinin ismi uzaya gönderilecek

    Dursun, birçok tarihi görevi başarmış, Türkiye'nin önemli uydularını uzaya gönderecek bu roketle ülkenin ilk cep uydusu Grizu-263A'nın da gidecek olmasının kendileri için tarihi bir an olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Uzay konusunda en büyük maliyetleri oluşturan fırlatma safhasının en büyük etkeni olan ağırlık durumu gelecek yıllarda çalıştığımız uydu standartlarının önemini artıracak. 250 gram ağırlığındaki bir uyduyla birçok farklı görevi başarmamız mümkün olacak. Bu sayede fırlatma maliyetleri çok düşecek ve uzay yarışında önemli bir noktada bulunan alçak dünya yörüngesi için yapılan çalışmalarda ülkemiz önemli bir noktaya gelecek. Bizler de Milli Teknoloji Hamlesi bilinciyle ülkemizin hem bu tip küçük uydulara hem de alçak dünya yörüngesinde söz sahibi olabilmesi için tüm gücümüzle çalışamaya devam edeceğiz. Uzaya isimlerini göndereceğimiz 3 Mart 1992'de Kozlu'daki grizu patlamasında hayatını kaybeden 263 madencimizi de rahmetle anıyorum. 'Karanlık maden ocaklarından uzayın sonsuz derinliklerine uzanan bir Zonguldak hikayesi' diyerek çıktığımız bu yolda önce takım arkadaşlarıma daha sonra da bize inanan herkese teşekkür ederim."



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    Bu Editörden
    Son İçerikler
    PS5 ve Xbox Series X'ten ilk satış rakamları gelmeye başladı
    5 sa.
    Uzay-zamanı büken galaksiler, 'Einstein Halkası' oluşturdu: İşte inanılmaz görüntü
    20 sa.
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 36 sn. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'nin ilk 'cep uydusunu' SpaceX uzaya fırlatacak Sonraki Mad Catz hafiflik odaklı M.O.J.O M1 oyuncu faresini duyurdu 1 sa. Keşfe dayalı macera oyunu The First Tree, iOS cihazlar için yayınlandı 1 sa. RX 6800 serisi satışa sunuldu: İlk incelemeler ve detaylı slaytlar geldi! 2 sa. HP ve Lenovo dizüstü pazarının yarısına hakim 2 sa. Huawei şimdi de Leica’yı mı kaybediyor? 2 sa. Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın 3 sa. İşlemcilerde yeni bir dönem başlıyor 4 sa. Renault yeni crossover konsepti Kiger'ı tanıttı 4 sa. ASELSAN kıyafet ve aksesuar satmaya başladı 5 sa. Yeni Mercedes-Maybach S-Serisi'nden ilk teaser geldi: 19 Kasım'da tanıtılacak 5 sa. PS5 ve Xbox Series X'ten ilk satış rakamları gelmeye başladı 6 sa. AMD, RDNA2 mimarili kartların gücünü gösteren bir teknoloji demosu fragmanı yayınladı 6 sa. Bitcoin 18 bin doları da geçti. Sırada ne var? 7 sa. PS5'in özel kulaklığı PS5 Pulse 3D Wireless Headset'in Türkiye fiyatı belli oldu; 1569 TL 7 sa. 2021 Infiniti QX55, crossover-coupe dünyasına katıldı 8 sa. iPhone 12 Türkiye fiyatları belli oldu iddiası 9 sa. Witcher'ın evreninde geçen mobil oyun Gwent'e yeni bir genişleme paketi geliyor 9 sa. Netflix’in yeni Türk filmi 9 Kere Leyla’dan fragman geldi 10 sa. The Godfather 3'ün yeniden kurgulanmış versiyonundan fragman paylaşıldı 10 sa. TSMC’nin 2 nm sürecinde işler yolunda gidiyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    🔥 Dolar 7,7 - Euro 9,15 - Altın 465 | 18 KASIM 🔥
    DH Forum
    FIFA Ultimate Team (FUT) #Coin satışı yasaktır!
    DH Forum
    Cyberpunk 2077'den Bir Dakikalık Yeni Görüntü ve İki Yeni Oyun...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xbox Series Stok Sıkıntısının Nisan 2021'e Kadar Devam Etmesi ...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Türkiye’de 2. dalga yasakları bu haftasonu başlıyor
    DonanımHaber
    iPhone 12'nin Türkiye çıkış tarihi belli oldu
    DonanımHaber
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız