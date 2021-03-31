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    Türkiye'nin ilk Grafen Seri Üretim Tesisi açıldı: Geleceğin materyali olarak gösteriliyor

    Nanografi isimli nanoteknoloji firması, Grafen Seri Üretim Tesisi'ni açtı. Tesis, Ankara'da yer alıyor. Bu tesisle birlikte Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülke arasına girdi.
    31 Mart 2021, 16:15 (21 dk.)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Türkiye'nin ilk Grafen Seri Üretim Tesisi açıldı: Geleceğin materyali olarak gösteriliyor
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    Geleceğin materyali olacağı tahmin edilen grafen materyaline ilgi her geçen gün artıyor. Grafen’in günümüzdeki kullanım alanın artmasıyla bu materyale ilgi de üst seviyelere çıkmış durumda. Nanografi ismindeki bir yerli firma, grafen üretimi için kolları sıvadı. Üretim tesisinin açılışı yapıldı.

    Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) kurulan tesisle birlikte Türkiye, grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri konumuna geldi.

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    Grafen Seri Üretim Tesisi’nin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Çevre dostu, düşük maliyetle ve endüstriyel boyutta üretim yapacak tesis, kapasitesiyle dünyanın en büyük grafen üretim merkezlerinden olacak.” dedi.

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    Grafen, iki boyutlu yüzeylerden oluşan bir karbon formudur. Atomlar petek şeklinde kafes içinde düzenlendiği için çeliğe göre daha dayanıklı ve esnek yapıya sahip. Çelikten 200 kat daha mukavemetli olduğu, bakırdan yüzlerce kat daha iletken olduğu ifade ediliyor. Sergilediği mukavemet, esneklik, termal ve elektriksel iletkenlik özellikleriyle çok farklı sanayi alanında kullanılabiliyor. Tek atom kalınlığında, 2 boyutlu bir nano malzeme olarak nano teknolojinin en kritik bileşenlerinden biri olarak gösteriliyor. Grafen sayesinde, daha uzun ömürlü malzemeler, ultra hızlı şarj edilebilen bataryalar, daha hızlı ve hafif uçaklar, vücuttaki nöronlara bağlanabilen biyonik cihazlar üretilebilecek. Vücut elektriğini okuyup değiştirerek gerçek zamanlı tedavi sağlayan bioelektronik tıbbi teknolojiler geliştirilebilecek. Korozyon, ısınma ve iletim sorunlarına da çözümler getirilebilecek. Bu malzemenin üretimi kolay değil.

    Nanografi isimli firma, ürettiği grafeni ham haliyle satışa sunacağı gibi ayrıca yüksek nitelikli kaplama ürünlerine de dönüştürüyor. İleri malzeme teknolojileri alanındaki yetkinlik, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikteki ürünlerin yerlileştirilmesine de imkan tanıyor. Savunma sanayii, otomotiv ve havacılık projelerine katkı sağlamla kalmıyor, talebe özel grafen destekli uygulamaları da geliştiriyor. Öyle ki, geliştirilen ürünlerin ticarileşmesine ve ilk siparişlerin alınmasına da tanıklık ediyoruz.



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    cocainbar 15 saniye önce

    Insaatcilar almasin. Betona surte surte ebesinin agzina doner metre :D

    L
    lterlemez 1 gün önce

    Güzel fikir...

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