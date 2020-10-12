Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'nin ilk Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü Bursa'da açılıyor

    Türkiye'nin ilk Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü, Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde açılmaya hazırlanıyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    2,5b
    1
    9
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Abone ol
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Türkiye'nin ilk Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü Bursa'da açılıyor

    Türkiye`nin ilk Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü, Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Öğrencilerin eğitim göreceği okulda, İsviçre malı özel torna tezgahlarının bakımı ve kalibrasyonları İtalya'dan ve İsviçre`den gelen ustalara yaptırılıyor.

    Sultan Abdülhamit Han'ın kurduğu, eski adı Bursa Sınai Mektebi olan Tophane Meslek Lisesi'nde şimdiye kadar yüzlerce holding sahibi ve yöneticisi yetişti. Müfredatı, Türkiye Mikromekanik ve Saaat Teknolojileri Eğitim Araştırma Vakfı'nın desteği ile hazırlanan bölümde yetişecek öğrenciler, liseden mezun olduklarında hemen iş sahibi olabilecekler.

    Saatçilik okulu

    Türkiye'de özel eğitimciler tarafından ilk defa öğretim gösterilecek Mikromekanik ve Saatçilik Teknolojileri Bölümü'ne öğrenciler de yoğun ilgi gösteriyor. Makine bölümünden seçilecek öğrencilerin ders görmesi için her bir öğrenciye mikron seviyesinde hassasiyeti olan torna tezgahları tahsis ediliyor . Bölümün kurulacağı binanın tadilatı ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ve vakfın destekleri ile tamamlanırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışından getirttiği özel saatçi torna tezgahları da Ankara'dan Bursa'ya getirildi.

    Tezgahların bakımı İsviçre'denve İtalya'dan gelen iki uzman usta tarafından yapılıyor. Her öğrencinin tek olarak pratik yapmak için kullanacağı tezgahların atölyeye yerleştirildiği belirtiliyor. Mikron seviyesinde hassas ayarlı olan bu tezgahlara İsviçre`den gelen ustalar, özel cihazlarla tam kalibrasyon yapıyorlar. Tezgahların hassas ayarları biter bitmez öğrencilerin eğitim göreceği binaya yerleştirilip eğitime başlanacağı belirtiliyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Blancpain firması Fifty Fathoms Bathyscaphe Sedna Gold modelini duyurdu

    Burada eğitim gören öğrenciler saatçilik parçaları üretimi ve birçok teknolojik ürün parçasını üretmeyi öğrenecek. Özellikle hava savunması ve uzay sanayii için parçaların üretildiği mikromekanik alanındave otomatik saatlerin Türkiye'de üretimi ile tamiri hususunda da saatçilik sektöründe kalifiye eleman ihtiyacı bulunuyor.

    Usta Fatih Serhat Yurttakal

    Türkiye'nin ilk Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü Bursa'da açılıyor

    Açılışa gün sayan okulla ilgili bilgi veren Mikromekanik ve Saat Teknolojileri Vakfı Kurucularından Fatih Serhat Yurttakal, "Burada ülkemizde ilk defa faaliyet gösterecek, Türkiye`nin saatçilik okulunu yapıyoruz. Mikromekanik ve Saatçilik bölümü için özel üretilmiş İsviçre tezgahlarını Ankara`dan getirdik. Makinelerin hassasiyetini sıfır sapma ile kazandırmak için İsviçre`deki firmadan iki tane ustamız bakımlarını yapmak için Bursa'ya geldiler. Ustalar bu tezgahlara hassasiyetlerini tekrardan kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

    Ayrıca Bkz. "Bursa'da Abdülhamid döneminden kalma saat restore edildi"

    İsviçre`den gelen ustalar ise "Burada saatçilik okulu için kurulacak tezgahların hassasiyet ayarlarını yapmak için cihazlarımızı da alarak geldik. Bu tezgahlar çok kaliteli ve halen İsviçre'de saat fabrikalarında, üretimde kullanılan makinelar. Biz de dünya markası saat fabrikalarında olduğu gibi özenle bakımlarını yapıyoruz" şeklinde konuştular.

    Saatçilik okulunun görsellerine galeriden erişebilirsiniz.



    https://www.haber3.com/foto-galeri/haber/turkiyenin-ilk-mikromekanik-ve-saatcilik-bolumu-bursada-aciliyor-galeri-5557828?page=9 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Koronavirüs aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti
    1 gün
    Pterozor takımına ait yeni tür keşfedildi
    4 gün
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    scientia 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Hobi için bile okunur. İstanbul'da önlisans bölümü olsaydı okurdum.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DARTH_BLACK 1 hf.
    çok güzel bir bölüm açmışlar,takdir ettim.İstanbulda olsa gider bende burs almak isterdim.

    Geleneksel mekanik saatçilik çok hassas ve değerli bir meslek.Arada youtube da restorasyon videoları izliyorum,cidden büyük emek ve sabır isteyen bir meslek ve dijitalleşen dünyada da giderek küçülüyor,usta sayısıda azalıyor.


    şöyle bir restorasyon videosu atayım.çayınızla kahvenizle oturun keyifle izleyin.Bu okulda verilen eğitimler ile bu işleri yapmak mümkün,keşke istanbulda olsa..

    çok güzel bir bölüm açmışlar,takdir ettim.İstanbulda olsa gider bende burs almak isterdim. Geleneksel mekanik saatçilik çok hassas ve değerli bir meslek....
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Teknolojist_44 (**** ****) 1 hf.
    Aslında bu tarz girişimler çok değerli, hem prestij hem de katma değer açısından. Umarım faydalı olur ve bizde Rolex veya Patek gibi olmasa da değerli markalar çıkarabiliriz. Jacobs&CO'ya bakınca aslında imkansız değil
    Aslında bu tarz girişimler çok değerli, hem prestij hem de katma değer açısından. Umarım faydalı olur ve bizde Rolex veya Patek gibi olmasa da değerli markalar ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ribas0 (Ribas Diègo) 1 hf.
    Çekirdekten yetişen ustalarımıza selam olsun fakat Endüstri Meslek Lisesinde Makine bölümünün bir parçası olarak açılması beklentimi düşürdü. Malum, bu ülkenin meslek liseleri sandığımız gibi değil artık.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mcebi001 (murat çebi) 1 hf.
    Mükemmel bir girişim o okulda okuyan liseli olmak isterdim o derece hoşuma gitti...
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DARTH_BLACK 1 hf.
    çok güzel bir bölüm açmışlar,takdir ettim.İstanbulda olsa gider bende burs almak isterdim.

    Geleneksel mekanik saatçilik çok hassas ve değerli bir meslek.Arada youtube da restorasyon videoları izliyorum,cidden büyük emek ve sabır isteyen bir meslek ve dijitalleşen dünyada da giderek küçülüyor,usta sayısıda azalıyor.


    şöyle bir restorasyon videosu atayım.çayınızla kahvenizle oturun keyifle izleyin.Bu okulda verilen eğitimler ile bu işleri yapmak mümkün,keşke istanbulda olsa..

    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DigitalKral (Serkan TÜKENMEZ) 1 hf. DARTH_BLACK
    Senin yüzünden 3 saattir saat restorasyonu izliyorum. :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Teknolojist_44 (**** ****) 1 hf.
    Aslında bu tarz girişimler çok değerli, hem prestij hem de katma değer açısından. Umarım faydalı olur ve bizde Rolex veya Patek gibi olmasa da değerli markalar çıkarabiliriz. Jacobs&CO'ya bakınca aslında imkansız değil
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    231407 (Barış Özdemir) 1 hf.
    Bu güzel bir gelişme
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SuperVisör (mahir cam) 1 hf. (düzenlendi)
    Saatmi kaldı gidin telefon yapmasını ögretin ölü girişim olmuş gidin araç pilleri ve motorunu ögretin gençlere vs
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 1 hf. SuperVisör
    telefon üretmek için mikromekanik cihazlar lazım. mikromekanik olmadan nasıl telefon üreteceksin
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    scientia 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Hobi için bile okunur. İstanbul'da önlisans bölümü olsaydı okurdum.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. ATX12VO standartı testte: Core i9-10900K’lı sistem boşta 7 watt’ın altına düşüyor 1 hf. Makyajlı Volkswagen Tiguan Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. CoD:Modern Warfare PC sürümünün disklerde kapladığı alanı küçültecek yama sonunda geliyor 1 hf. Panasonic, otomobil ekranları için yansıma önleyici film geliştirdi 1 hf. TCL markasının Alcatel 1SE akıllı telefonu raflarda 1 hf. RTÜK ve Spotify anlaştı! Türkiye'de ofis açıyor 1 hf. Tesla'nın tam otomatik pilotu, önümüzdeki hafta ilk kullanıcılara sunulacak 1 hf. Yeni Hyundai i20 Türkiye fiyatı açıklandı 1 hf. Samsung en ucuz 5G'li telefonunu duyurdu: Galaxy A42 5G 1 hf. ASUS X470 yongaseti için Ryzen 5000 güncellemesi vermeyecek [Güncelleme] 1 hf. Samsung, telefon, tablet ve dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilen bir cihaz geliştiriyor 1 hf. AirPods Pro esintileri taşıyan Mi Air 2 Pro ön siparişe açıldı 1 hf. Lansmanı yaklaşan Huawei Mate 40 Pro, Geekbench testinde ortaya çıktı 1 hf. Googstick ile kitabınızdaki terimi internette arayın 1 hf. Spotify; listeleri başka uygulamaya taşımanıza izin vermiyor 1 hf. Alphabet’in Mineral adlı moonshot projesi, sürdürülebilir tarım için robotlardan faydalanacak 1 hf. Genç girişimci Emre Ergül; 1 milyon TL yatırım aldı 1 hf. Kovid-19 aşısı geliştiren Johnson & Johnson, bilinmeyen bir hastalık nedeniyle testleri durdurdu 1 hf. Çin'in Mars'a gönderdiği gözlem aracı, uzayda 'selfie' yakaladı 1 hf. Amazon Prime Day başladı: İşte düşen ilk fırsatlar! 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'nin ilk Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü Bursa'da açılıyor Sonraki Oppo Reno 4 nasıl bir telefon? video inceleme 1 hf. 2021 Honda Accord tanıtıldı: Manuel şanzımana veda 1 hf. RTÜK üyesi İlhan Taşçı: "Spotify'ın engellenmesi kaçınılmaz hale geliyor" 1 hf. Watch Dogs: Legion RTX sistem gereksinimleri yayınlandı 1 hf. Blancpain firması Fifty Fathoms Bathyscaphe Sedna Gold modelini duyurdu 1 hf. Galaxy Tab S7 ve S7 + kullanıcıları, Fortnite'ı artık 90 fps oynayabilecek 1 hf. Trickbot zararlı yazılım ağı çökertildi 1 hf. Yerli otomobil için önemli gelişme: Türkiye'de ilk kez lityum üretimi yapılacak 1 hf. ABD Savunma Bakanlığı, nükleer silah sevkiyatında kullanacağı yeni tır römorkunu test etti 1 hf. Windows Spotlight masaüstü duvar kağıdınızı otomatik değiştirecek 1 hf. Xiaomi yeni yakın alan iletişim teknolojisini gösterdi 1 hf. Ryzen 5000 işlemcileri Cinebench R20’de ortaya çıktı: Tek çekirdekte hepsi 600 puanın üzerinde 1 hf. RTÜK, Spotify'a 72 saat süre verdi: Erişim engeli başvurusu yapılacak 1 hf. Oppo'nun ilk akıllı TV'sinin tanıtım tarihi resmileşti 1 hf. Elektrikli scooter düzenlemesi mecliste: Yaş sınırı geliyor 1 hf. Amazon Prime Day’de ilk fırsatlar bu gece 00.00 itibariyle kullanılabilir olacak 1 hf. PC parçalarında stok sıkıntısı ne zaman bitecek? Özel röportaj 1 hf. Range Rover Evoque'un şarj edilebilir hibrit seçeneği Türkiye'de 1 hf. Harmony OS yakın zamanda araç bilgi sistemlerine girecek 1 hf. Akıllı komidin projesi rekor bağışla fonlandı Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız