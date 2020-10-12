Türkiye'nin ilk Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü Bursa'da açılıyor

Türkiye`nin ilk Mikromekanik ve Saatçilik Bölümü, Bursa Tophane Endüstri Meslek Lisesi bünyesinde kapılarını açmaya hazırlanıyor. Öğrencilerin eğitim göreceği okulda, İsviçre malı özel torna tezgahlarının bakımı ve kalibrasyonları İtalya'dan ve İsviçre`den gelen ustalara yaptırılıyor.

Sultan Abdülhamit Han'ın kurduğu, eski adı Bursa Sınai Mektebi olan Tophane Meslek Lisesi'nde şimdiye kadar yüzlerce holding sahibi ve yöneticisi yetişti. Müfredatı, Türkiye Mikromekanik ve Saaat Teknolojileri Eğitim Araştırma Vakfı'nın desteği ile hazırlanan bölümde yetişecek öğrenciler, liseden mezun olduklarında hemen iş sahibi olabilecekler.

Saatçilik okulu

Tam Boyutta Gör

Türkiye'de özel eğitimciler tarafından ilk defa öğretim gösterilecek Mikromekanik ve Saatçilik Teknolojileri Bölümü'ne öğrenciler de yoğun ilgi gösteriyor. Makine bölümünden seçilecek öğrencilerin ders görmesi için her bir öğrenciye mikron seviyesinde hassasiyeti olan torna tezgahları tahsis ediliyor . Bölümün kurulacağı binanın tadilatı ise Bursa Büyükşehir Belediyesi ve vakfın destekleri ile tamamlanırken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurt dışından getirttiği özel saatçi torna tezgahları da Ankara'dan Bursa'ya getirildi.

Tezgahların bakımı İsviçre'denve İtalya'dan gelen iki uzman usta tarafından yapılıyor. Her öğrencinin tek olarak pratik yapmak için kullanacağı tezgahların atölyeye yerleştirildiği belirtiliyor. Mikron seviyesinde hassas ayarlı olan bu tezgahlara İsviçre`den gelen ustalar, özel cihazlarla tam kalibrasyon yapıyorlar. Tezgahların hassas ayarları biter bitmez öğrencilerin eğitim göreceği binaya yerleştirilip eğitime başlanacağı belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir

Blancpain firması Fifty Fathoms Bathyscaphe Sedna Gold modelini duyurdu

Burada eğitim gören öğrenciler saatçilik parçaları üretimi ve birçok teknolojik ürün parçasını üretmeyi öğrenecek. Özellikle hava savunması ve uzay sanayii için parçaların üretildiği mikromekanik alanındave otomatik saatlerin Türkiye'de üretimi ile tamiri hususunda da saatçilik sektöründe kalifiye eleman ihtiyacı bulunuyor.

Usta Fatih Serhat Yurttakal

Açılışa gün sayan okulla ilgili bilgi veren Mikromekanik ve Saat Teknolojileri Vakfı Kurucularından Fatih Serhat Yurttakal, "Burada ülkemizde ilk defa faaliyet gösterecek, Türkiye`nin saatçilik okulunu yapıyoruz. Mikromekanik ve Saatçilik bölümü için özel üretilmiş İsviçre tezgahlarını Ankara`dan getirdik. Makinelerin hassasiyetini sıfır sapma ile kazandırmak için İsviçre`deki firmadan iki tane ustamız bakımlarını yapmak için Bursa'ya geldiler. Ustalar bu tezgahlara hassasiyetlerini tekrardan kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Bkz. "Bursa'da Abdülhamid döneminden kalma saat restore edildi"

İsviçre`den gelen ustalar ise "Burada saatçilik okulu için kurulacak tezgahların hassasiyet ayarlarını yapmak için cihazlarımızı da alarak geldik. Bu tezgahlar çok kaliteli ve halen İsviçre'de saat fabrikalarında, üretimde kullanılan makinelar. Biz de dünya markası saat fabrikalarında olduğu gibi özenle bakımlarını yapıyoruz" şeklinde konuştular.

Saatçilik okulunun görsellerine galeriden erişebilirsiniz.

https://www.haber3.com/foto-galeri/haber/turkiyenin-ilk-mikromekanik-ve-saatcilik-bolumu-bursada-aciliyor-galeri-5557828?page=9

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.