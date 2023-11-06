HAVELSAN, insansız kara aracı sistemiyle ilke imza attı

HAVELSAN'dan dünyada bir ilk
Hatırlamayanlar için yıl içinde ROKETSAN'a ait güdümlenebilir mini füze METE ile BARKAN 1 aracından atış gerçekleştirilmişti. Bu kez ise BARKAN 2'den ilk kez kamikaze mühimmat atışı yapıldı. BARKAN, "kamikaze insansız hava aracı (İHA)" olarak da nitelendirilen dolanan mühimmat entegrasyonu ile sınıfında ilk olma özelliğini kazandı. BARKAN 2 ile 15 kilometre yarıçaplı bir bölgede görev ve faaliyet icra edilirken tek kuleye bağlı, aynı anda atış yapılabilen hidrojen destekli iki lançerli sistemden (bir lançer lazer güdümlü sistem, bir lançer dolanan mühimmat) Gürbağ Savunma'ya ait keşif gözetleme ve kamikaze amaçlı dolanan mühimmatın atışı başarı ile gerçekleştirildi.
BARKAN 2'nin farklı silah sistemlerini aynı anda kullanabilme yeteneğine sahip olduğu vurgulandı. Bu özellik, aracın çeşitli görevlerde kullanılmasını sağlayarak sahada daha etkili olmasını sağlıyor. Yaptıkları testle silah sistemi ve aracın kabiliyetlerinin birbiriyle örtüştüğünü ortaya koyduklarını dile getiren Ataoğlu, gelecek taleplere göre nihai çözümlerin ortaya çıkacağını ve sahaya sunulacağını bildirdi. HAVELSAN, BARKAN'a ek olarak aynı zamanda ağır sınıf insansız kara aracı olan KAPGAN’ın da testlerini sürdürüyor. KAPGAN, bu yılın başlarında ilk atış testini başarıyla tamamlamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.