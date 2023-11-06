HAVELSAN, insansız kara aracı sistemiyle ilke imza attı

Tam Boyutta Gör Türk savunma sanayisi, insansız kara aracı ve dolanan mühimmat yeteneklerini birleştirerek önemli bir başarıya imza attı. HAVELSAN, insansız otonom kara aracı BARKAN'ı güvenlik güçlerinin kullanımına sunarken ve araca yeni yetenekler kazandırmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürmeye devam ediyor.

HAVELSAN'dan dünyada bir ilk

Hatırlamayanlar için yıl içinde ROKETSAN'a ait güdümlenebilir mini füze METE ile BARKAN 1 aracından atış gerçekleştirilmişti. Bu kez ise BARKAN 2'den ilk kez kamikaze mühimmat atışı yapıldı. BARKAN, "kamikaze insansız hava aracı (İHA)" olarak da nitelendirilen dolanan mühimmat entegrasyonu ile sınıfında ilk olma özelliğini kazandı. BARKAN 2 ile 15 kilometre yarıçaplı bir bölgede görev ve faaliyet icra edilirken tek kuleye bağlı, aynı anda atış yapılabilen hidrojen destekli iki lançerli sistemden (bir lançer lazer güdümlü sistem, bir lançer dolanan mühimmat) Gürbağ Savunma'ya ait keşif gözetleme ve kamikaze amaçlı dolanan mühimmatın atışı başarı ile gerçekleştirildi.

Tam Boyutta Gör Tek kuleden insansız kara aracı üzerinden bu tip mühimmat ve çoklu lançer atışı, uluslararası arenada bir ilk olarak kabul ediliyor. Atışı yapılan dolanan kamikaze mühimmat, 3000 metre uçuş irtifa yüksekliği, 40 dakika havada kalma süresi ve 15 kilometre menzile ulaşabilme özellikleriyle öne çıkıyor. BARKAN, modüler yapısı sayesinde farklı faydalı yüklerin hızla entegre edilebildiği bir platform olarak öne çıkıyor.

Tam Boyutta Gör HAVELSAN Ürün Geliştirme ve Üretim Direktörü Veysel Ataoğlu, BARKAN insansız kara araçlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim ettiklerini belirtti. Ataoğlu, BARKAN 2 aracıya hareket kabiliyetini artırıldığını ve farklı faydalı yüklerin entegre edildiğini açıkladı. Ayrıca, aracın otonom kabiliyeti üzerinde çalıştıklarını ve bu teknolojiyi diğer insansız sistemlere de entegre etmeyi planladıklarını ifade etti.

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BARKAN 2'nin farklı silah sistemlerini aynı anda kullanabilme yeteneğine sahip olduğu vurgulandı. Bu özellik, aracın çeşitli görevlerde kullanılmasını sağlayarak sahada daha etkili olmasını sağlıyor. Yaptıkları testle silah sistemi ve aracın kabiliyetlerinin birbiriyle örtüştüğünü ortaya koyduklarını dile getiren Ataoğlu, gelecek taleplere göre nihai çözümlerin ortaya çıkacağını ve sahaya sunulacağını bildirdi. HAVELSAN, BARKAN'a ek olarak aynı zamanda ağır sınıf insansız kara aracı olan KAPGAN’ın da testlerini sürdürüyor. KAPGAN, bu yılın başlarında ilk atış testini başarıyla tamamlamıştı.

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