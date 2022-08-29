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    Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT emekliye ayrıldı

    11 yıldır görev yapan Türkiye'nin ilk gözlem uydusu RASAT'ın görev süresi geçtiğimiz günlerde sona erdi. RASAT emekliye ayrıldı.                                      
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    Türkiye'nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT emekliye ayrıldı
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    Türkiye’nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT için yolun sonu geldi. RASAT, yörüngede geçirdiği 11 yılın ardından emekliye ayrıldı.

    TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen RASAT, 3 yıl tasarım ömrüne sahipti ancak 11 sene boyunca hizmet vermeyi başardı. RASAT, 17 Ağustos 2011’de uzaya gönderilmişti. Bugüne kadar yörüngesinde 58 bin 726 tur attı ve toplam 22 bin 203 kez iletişim kurdu. Bir çerçeve görüntü boyutu 30x30 kilometre olan ve tek seferde 33 çerçeve yani 960 kilometre uzunluğunda şerit görüntüler alabilen uydu ile 12 milyon 25 bin 800 km² alanın görüntüsü kaydedildi.

    7,5 metre PAN ve 15 metre RGB çözünürlüğe sahip kamerası tarafından yaklaşık 3 bin 284 kez toplam 13 bin 362 kare görüntü kaydetti. RASAT’ın çektiği görüntüler, gezgin.gov.tr adresinden halkın erişimine açıldı. RASAT’ın çektiği uydu görüntülerini harita üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

    RASAT uydusundan elde edilen bilgi birikimi ve tecrübe sayesinde GÖKTÜRK-2 ve İMECE uydusu geliştirildi. Yüksek çözünürlüklü olarak geliştirilen İMECE uydusu, Türkiye’nin ilk metre altı çözünürlüğündeki gözlem uydusu olacak. İMECE uydusu 15 Ocak 2023’te fırlatılacak. İMECE’nin devreye girmesiyle birlikte Türkiye’nin 5'i haberleşme(Türksat 3A, Türksat 4A, Türksat 4B, Türksat 5A, Türksat 5B), 3'ü gözlem (Göktürk-1, Göktürk-2, İMECE) olmak üzere aktif 8 uydusu görev yapacak. Türksat 1B, Türksat 1C, Türksat 2A ve RASAT uyduları emekliye ayrıldı.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    K
    KristalTürk 2 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 3 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 5 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 5 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 5 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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