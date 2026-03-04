Türkiye’nin ilk milli elektrikli hızlı treni Cuma günü raylara iniyor

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın web sitesinden yayımlanan duyuru ile Türkiye’nin ilk Milli Elektrikli Hızlı Treni'nin üretiminin tamamlandığı ve Cuma günü raylara indirileceği duyuruldu. Milli elektrikli hızlı trenin test süreci başlıyor.

225 km/h hıza çıkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti, saatte 225 kilometre hıza ulaşacak. İlk setin üretimi tamamlandı. Hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi konularda testler yapılacak.

Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin devreye alınmasıyla birlikte hızlı tren filosunda yerli ve milli üretimin payının önemli ölçüde artacağını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında 14 set daha üretmeyi planlıyoruz. Şu anda YHT hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız.” açıklamasında bulundu.

Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti, 8 araçtan oluşacak ve maksimum 577 yolcu taşıyacak. Yüzde 75 yerlilik oranıyla Sakarya'da üretiliyor. 2026 yılında prototip versiyonun ray testlerine başlanması ve 2028’e kadar toplam 15 set üretilmesi hedefleniyor. TCDD envanterinde 31 adet tren seti hizmet veriyor. Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti ile mevcut envanterin yarısı kadar ekleme yapılacak.

Trenin iç alanında konfora ve teknolojiye önem veriliyor. Kapı ve bölme duvarlara entegre hayalet ekran teknolojisi, kablosuz şarj özellikli katlanır masaları, Wi-Fi, konforlu deri ve kumaş koltuklar ve ferah iç tasarımıyla konfor sunacak. Tekerlekli sandalyeli yolcuların platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler bulunacak.

Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Özellikleri

Maksimum Hızı : 225 km/h

: 225 km/h Araç Gövdesi : Alüminyum

: Alüminyum TSI Uygunluğu : TSI LOC&PAS / TSI PRM /TSI NOI / TSI SRT

: TSI LOC&PAS / TSI PRM /TSI NOI / TSI SRT Konfigürasyon : 8 Araçlı

: 8 Araçlı Ray Açıklığı : 1435 mm

: 1435 mm Güç Kaynağı : 25kV, 50 Hz

: 25kV, 50 Hz Tahrik Sistemi : AC/ AC - IGBT/IGCT

: AC/ AC - IGBT/IGCT Aks Yükü : <18 ton

: <18 ton Fren Tipi : Elektro-Pnömatik Disk Fren

: Elektro-Pnömatik Disk Fren Minimum Kurp Yarıçapı : 150 m

: 150 m Gabari : EN 15273-2 G1 / TCDD Yapı Gabarisi

: EN 15273-2 G1 / TCDD Yapı Gabarisi Yolcu Sayısı : 582 + 2 PRM

: 582 + 2 PRM İklimlendirme Sistemi : EN 50125-1 , T3 -25 °C / +45 °C

: EN 50125-1 , T3 -25 °C / +45 °C Kavrama Tipi : Otomatik Kavrama (Tip 10)

: Otomatik Kavrama (Tip 10) Engelli Erişimi : PRM Lift - PRM WC

: PRM Lift - PRM WC Araç Platform Yüksekliği : 380-550mm

: 380-550mm Sinyal Sistemi: ETCS Level 1-2

