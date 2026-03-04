Giriş
    Türkiye’nin ilk milli elektrikli hızlı treni Cuma günü raylara iniyor

    Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Milli Elektrikli Hızlı Tren setinin üretimi tamamlandı. Ray testlerine geçiliyor.                                 

    Türkiye’nin ilk milli hızlı treni Cuma günü raylara in Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın web sitesinden yayımlanan duyuru ile Türkiye’nin ilk Milli Elektrikli Hızlı Treni'nin üretiminin tamamlandığı ve Cuma günü raylara indirileceği duyuruldu. Milli elektrikli hızlı trenin test süreci başlıyor.

    225 km/h hıza çıkacak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti, saatte 225 kilometre hıza ulaşacak. İlk setin üretimi tamamlandı. Hız, fren, sürüş ve yol uyumu gibi konularda testler yapılacak.

    Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’nin devreye alınmasıyla birlikte hızlı tren filosunda yerli ve milli üretimin payının önemli ölçüde artacağını vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Proje kapsamında 2026-2028 yılları arasında 14 set daha üretmeyi planlıyoruz. Şu anda YHT hatlarımızda 31 setin hizmet verdiğini düşünürsek neredeyse yarısı kadar milli trenlerimizi de üretmiş olacağız.” açıklamasında bulundu.

    Türkiye’nin ilk milli hızlı treni Cuma günü raylara in Tam Boyutta Gör

    Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti, 8 araçtan oluşacak ve maksimum 577 yolcu taşıyacak. Yüzde 75 yerlilik oranıyla Sakarya'da üretiliyor. 2026 yılında prototip versiyonun ray testlerine başlanması ve 2028’e kadar toplam 15 set üretilmesi hedefleniyor. TCDD envanterinde 31 adet tren seti hizmet veriyor. Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti ile mevcut envanterin yarısı kadar ekleme yapılacak.

    Trenin iç alanında konfora ve teknolojiye önem veriliyor. Kapı ve bölme duvarlara entegre hayalet ekran teknolojisi, kablosuz şarj özellikli katlanır masaları, Wi-Fi, konforlu deri ve kumaş koltuklar ve ferah iç tasarımıyla konfor sunacak. Tekerlekli sandalyeli yolcuların platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan asansörler bulunacak.

    Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Özellikleri

    • Maksimum Hızı: 225 km/h
    • Araç Gövdesi: Alüminyum
    • TSI Uygunluğu: TSI LOC&PAS / TSI PRM /TSI NOI / TSI SRT
    • Konfigürasyon: 8 Araçlı
    • Ray Açıklığı: 1435 mm
    • Güç Kaynağı: 25kV, 50 Hz
    • Tahrik Sistemi: AC/ AC - IGBT/IGCT
    • Aks Yükü: <18 ton
    • Fren Tipi: Elektro-Pnömatik Disk Fren
    • Minimum Kurp Yarıçapı: 150 m
    • Gabari: EN 15273-2 G1 / TCDD Yapı Gabarisi
    • Yolcu Sayısı: 582 + 2 PRM
    • İklimlendirme Sistemi: EN 50125-1 , T3 -25 °C / +45 °C
    • Kavrama Tipi: Otomatik Kavrama (Tip 10)
    • Engelli Erişimi: PRM Lift - PRM WC
    • Araç Platform Yüksekliği: 380-550mm
    • Sinyal Sistemi: ETCS Level 1-2
