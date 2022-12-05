Türkiye'nin otomotiv ihracatı kasımda 2,9 milyar dolar oldu

- Tedarik endüstrisi ihracatında yüzde 12 artış
- Almanya’ya yüzde 2 düşüş, İtalya’ya yüzde 49 artış
- "Kasım ayında bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaştık"
- Otomotiv bu yıl birinciliği kaptırabilir
- Yorumlar
Toplam ihracattan aldığı payı yüzde 13,2'ye yükselten otomotiv endüstrisinin bu yılın ocak-kasım dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 artarak 27,8 milyar dolara çıktı. Sektörün 11 aydaki ortalama aylık ihracatı ise 2,54 milyar dolar oldu.
Tedarik endüstrisi ihracatında yüzde 12 artış
Otomotiv endüstrisinin alt ürün gruplarına bakıldığında, kasımda, geçen yılın aynı ayına göre, yüzde 12 artışla 1 milyar 154 milyon dolara ihracata imza atan "tedarik endüstrisi", sektör ihracatında en büyük ürün grubu olarak kayıtlara geçti.
Binek otomobil ihracatı kasımda yüzde 2 artarak 847 milyon dolar olurken "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı ise yüzde 33 artışla 436 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. "Otobüs-minibüs-midibüs" ihracatı da yüzde 33 yükselişle 207 milyon dolara ulaştı.
Almanya’ya yüzde 2 düşüş, İtalya’ya yüzde 49 artış
Geçen ay, en büyük pazar olan Almanya'ya yüzde 2 azalışla 387 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İkinci büyük pazar Fransa'ya yüzde 2 artışla 296 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken üçüncü büyük pazar İtalya'ya ihracat da yüzde 49 artarak 270 milyon dolara çıktı.
Önemli pazarlardan Birleşik Krallık'a yüzde 10, ABD'ye yüzde 28, Polonya'ya yüzde 24, Belçika'ya yüzde 29, Slovenya'ya yüzde 32,5 Rusya'ya yüzde 39,5 Çekya'ya yüzde 81 ve Romanya'ya yüzde 13 ihracat artışı yaşandı.
"Kasım ayında bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaştık"
Çelik, sektörün geçen ay İtalya, ABD, Birleşik Krallık, Polonya, Belçika, Slovenya ve Rusya'ya çift haneli ihracat artışı kaydettiğini belirterek, "Kasım ayında bu yılki en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Tedarik endüstrisi, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, çekiciler ve otobüs minibüs midibüs ihracatımız çift haneli arttı." değerlendirmesinde bulundu.
Otomotiv bu yıl birinciliği kaptırabilir
Uzmanlar, aralık ayında otomotiv ihracatında "en iyi senaryoda” kasım ayına paralel 2.8 milyar dolarlık ihracat olacağı ön görüyor. Bu da yılsonunda toplam otomotiv ihracatının ihracatın 31 milyar doların altında kalacağı anlamına geliyor. OİB Başkanı Çelik, yılsonunda yaklaşık 30.6 milyar dolarlık ihracat öngördüklerini söyledi.
Kimya sektörü ise yılın ilk 11 ayında ihracatını yüzde 34,2 artarak 30 milyar doların üzerine çıkardı. Kimya sektöründe yılsonunda 33 milyar dolar üzerinde ihracat ön görülüyor. Otomotivciler 2023 yılında tekrar liderliği ele almayı planlasa da en büyük pazar olan Avrupa'da beklenen resesyon, bu konuda büyük risk oluşturuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım