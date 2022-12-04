iPhone kullanıcıları artık dijital araba anahtarlarını Android sahipleri ile paylaşabilecek

Şimdilik yalnızca Pixel cihazlarında kullanıma sunuldu
Belirli aralıklarla Pixel cihazlarına yeni özellikler sunan Google, şimdi de araba anahtarlarının paylaşımını kolaylaştırıyor. Artık Pixel cihazları, iOS 16.1 ve üstü yüklü iPhone cihazları ile araba anahtarı alışverişi yapabilecek. Bu anahtarlar, Google Cüzdan uygulamasından erişilebilecek.
Özellik şimdilik yalnızca Pixel cihazlarında kullanıma sunulsa da firma, yakında Android 12 ve üstü cihazlar için bu özelliği yayınlamak istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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