iPhone kullanıcıları artık dijital araba anahtarlarını Android sahipleri ile paylaşabilecek

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonların ve akıllı saatlerinde hayatımızda önemli bir yere gelmesi ile bu ürünlere birçok yeni özellik eklendi. Kredi kartı, üyelik kartları hatta bazı ülkelerde kimlik kartları bile bu akıllı cihazlarda saklanabiliyor. Bu doğrultuda dijital araba anahtarları da son yıllarda popülerlik kazanmaya başladı. Araba anahtarlarının geçici olarak paylaşılmasına da izin veren bu teknolojiler, Google’ın yeni güncellemesi ile artık platformlar arası araba anahtarı paylaşımına izin verecek.

Güvenlik sızıntısı, Android telefonları risk altında bıraktı 22 sa. önce eklendi

Şimdilik yalnızca Pixel cihazlarında kullanıma sunuldu

Belirli aralıklarla Pixel cihazlarına yeni özellikler sunan Google, şimdi de araba anahtarlarının paylaşımını kolaylaştırıyor. Artık Pixel cihazları, iOS 16.1 ve üstü yüklü iPhone cihazları ile araba anahtarı alışverişi yapabilecek. Bu anahtarlar, Google Cüzdan uygulamasından erişilebilecek.

Özellik şimdilik yalnızca Pixel cihazlarında kullanıma sunulsa da firma, yakında Android 12 ve üstü cihazlar için bu özelliği yayınlamak istiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

iPhone ve Pixel arası araba anahtarı paylaşımı başlıyor