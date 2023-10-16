Otomobil üretimi ise yüzde 21 artarak 687 bin 817 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 117 bin 620 adedi buldu. Yılın ilk dokuz aylık döneminde ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 4 geriledi.

Ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 26 arttı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 72 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 72, kamyon grubunda yüzde 91, otobüs-midibüs grubunda yüzde 51 ve traktörde yüzde 76 seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk dokuz aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 7 artarak 733 bin 956 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 11 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 14 bin 462 adet olarak gerçekleşti.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023’ün ilk dokuz aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk dokuz aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 26,2 milyar dolar oldu.

Euro bazında ise yüzde 14 artarak 24,2 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 19 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 11 oranında arttı.

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Türkiye'nin otomotiv üretimi ilk 9 ayda yüzde 12 arttı