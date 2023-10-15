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    Mercedes iki elektrikli otomobilin çarpıştığı dünyanın ilk çarpışma testi videosunu yayınladı

    Stuttgart merkezli otomobil üreticisi Mercedes-Benz dünyada bir ilke imza attı. Şirket iki elektrikli otomobili kafa kafaya çapıştırdığı halka açık bir çarpışma testi gerçekleştirdi. İşte sonuç.

    Mercedes iki elektrikli aracı kafa kafaya çarpıştırdı: İşte sonuç Tam Boyutta Gör

    Mercedes-Benz, elektrikli otomobillerin güvenliğiyle ilgili endişeleri ele almak amacıyla dikkat çeken bir çarpışma testi gerçekleştirdi. Alman marka dünyada bir ilke imza atarak iki elektrikli otomobili kafa kafaya çapıştırdı. Amaç elektrikli otomobil karşıtlarına bir yanıt vermekti.

    Elektrikli otomobillere karşı olan bazı eleştirmenler, bu araçların bataryalarının herhangi bir kaza durumunda yolculara ve kurtarma ekiplerine zarar verebileceği yönünde endişelerini dile getiriyorlar. Mercedes-Benz, bu iddiayı çürütmek için EQA ve EQS isimli iki elektrikli SUV otomobilini kafa kafaya çarpıştırdığı bir teste imza attı.

    Euro NCAP'ten daha zorlu

    Elektrikli otomobiller, 56 km/s hızla hızla ve yüzde 50 örtüşecek şekilde bir çarpışma testine tabi tutuldu. Bu da çarpma anında her iki aracın bağıl hızının 112 km/s hızla olduğu anlamına geliyor. Çarpışma senaryosu, başka bir aracın önünü taklit eden 1.400 kilogramlık alüminyum petek bariyerin kullanıldığı Euro NCAP sertifikasyon gereksinimlerinden daha zorluydu.

    Mercedes iki elektrikli aracı kafa kafaya çarpıştırdı: İşte sonuç Tam Boyutta Gör

    Mercedes-Benz simüle edilen kazanın özellikle başarısız bir sollama girişiminden sonra, kırsal yollarda yaygın olarak meydana gelen gerçek hayattaki bir çarpışmayı temsil ettiğini vurguladı. Çarpışma testi için belirlenen hız, gerçek bir çarpışmada sürücülerin çarpışmadan önce fren yapmaya çalışma ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Çarpışma anında elektrikli araçların her birinde iki yetişkin manken vardı.

    Yangın meydana gelmedi

    Mankenler üzerindeki 150 ölçüm noktasında toplanan veriler ciddi veya ölümcül yaralanma riskinin düşük olduğunu gösteriyor. Ancak bu yolcuların emniyet kemeri takmaları koşuluyla geçerli. Burkulma bölgeleri enerjiyi absorbe ederek yolcuların bulunduğu bölümü korumayı başardı. Sonuç olarak, kapılar hala açılabilir ve yolcuların araçtan çıkmasına imkan tanıyabilir durumdaydı.

    Mercedes iki elektrikli aracı kafa kafaya çarpıştırdı: İşte sonuç Tam Boyutta Gör

    Birçok tüketici, elektrikli araçlar kaza yaptıktan sonra bataryanın yanmasından korkuyor. Zira daha önce meydana gelen birkaç kazada otomobiller alevler içinde kalmıştı. Ancak gerçekleştirilen çarpışma testinde elektrik motorları ve bataryalarda herhangi bir tehlikeli durum meydana gelmedi. Mercedes-EQ modellerindeki yüksek voltaj sistemlerinin herhangi bir çarpışma durumunda otomatik olarak kapandığını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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