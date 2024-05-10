Yerli takım uydularında son aşamaya gelindi: Fırlatma temmuz ayında!

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2021 yılında Ankara Bilkent Cyberpark’ta faaliyete geçen uydu ve uzay teknolojileri şirketi Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri, şimdiye kadar yörüngeye 4 farklı görev amacına sahip 5 uyduyu göndermeyi başarmıştı. Bu gönderilen uydular uydu alt sistemlerini geliştirmek, bilgi birikimi sağlamak ve teknolojileri test edip geliştirmek amaçlarına hizmet etti. Şimdi ise sırada Connecta IoT Network takım uyduları var.

Plan-S Mühendislik ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Gümüşay, yaptığı açıklamada bugün itibariyle hizmet vermeye hazır olduklarını söylerken şu ifadeleri kullandı: “Bizim için çok heyecanlı bir süreç. Neredeyse 2,5 yıldır hayalini kurduğumuz, gece rüyalarımıza giren şey gerçek oluyor. IoT uydularımızı, hizmet vereceğimiz uyduları yörüngeye gönderiyoruz.”

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Gümüşay’a göre her şey yolunda giderse bu uyduları temmuz ayında yörüngelerine yerleştirecekler. Şu ana kadar bütün geliştirme, doğrulama, üretim, entegrasyon aşamaları tamamlanmış durumda. Uyduların fırlatması ise SpaceX’in Falcon 9 roketiyle yapılacak. Uydular, önümüzdeki hafta Vandenberg Uzay Üssü'ne doğru yolculuklarına başlayacaklar. İlk etapta 4 uydu fırlatılacak.

Gümüşay, uydular yörüngeye çıktıktan sonra iki aylık bir süreç içerisinde devreye alınacaklarını ve testlerinin yapılacaklarını söylüyor. Eğer bur sorun ile karşılaşılmazsa eylül ayı itibarıyla da bu uydularla IoT haberleşme servislerine başlanacak.

Takım uydularının sayısı 100’ü aşacak

Plan-S, takım uydusu projelerinde 100'den fazla uydunun yer almasını ve dünyanın herhangi bir yerine çok düşük gecikmeyle haberleşme hizmeti sunmayı hedefliyor. Gümüşay’a, halihazırda temmuzda fırlatılacak uydularla birlikte 12 uyduluk fırlatma sözleşmesi imzaladıklarını ifade ediyor.

2025, 2026 ve 2027 yıllarındaki fırlatmalara ilişkin sözleşmelerin de imzalanmak üzere olduğunu belirten Gümüşay, "Bu 4 uydunun ardından ekim ayında 4, akabinde 4, sonra 8-8, 16-16 uydu gönderilmesi planlanıyor. Çok kısa süre içerisinde yörüngede 100'den fazla uyduyla bu hizmetleri vermeyi, yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Sadece uydu yapmakla kalmıyor, yer tarafında da bu uydularla haberleşecek cihazların tasarlanması, yaygınlaştırılması gibi bizi bekleyen heyecanlı, keyifli konular var. Bunlar için de çalışmalarımız hızla sürüyor." dedi.

Plan-S Genel Müdürü Tugay Güzel, uyduların alt birimlerini kendilerinin yaptıklarını, bu süreçte uydular devreye girdiğinde yerde hizmet verecek milyonlarca cihazın altyapısını hazırladıklarını belirtti: "Biz bu uydularla, bu problemi çok geniş bir ölçekte çözmeyi ve milyonlarca cihaza aynı anda bağlantı sağlayarak makinelerin birbirleriyle haberleşmesini, bu sayede de dünyadaki birçok problemi uzaydan çözmeyi hedefledik."

Plan-S, gönderdikleri 5 test uydusuyla enerji, tarım, lojistik sektöründe farklı denemeler yapmış durumda. Firma, takım uyduları aracılığıyla milyonlarca hatta 2 senenin sonunda milyarlarca cihazın birbiriyle iletişim kurmasını hedefliyor. Firmanın bu nesnelerin interneti uydularının kullanım alanı oldukça geniş. Verilebilecek örnekler arasında, enerji ve su sayaçlarının uzaydan okunabilmesi, lojistik firmalarının deniz ya da şehirler arasındaki unsurlarla kesintisiz bağlantı kurabilmesi ve tarım alanlarının farklı boyutlarıyla izlenebilmesi yer alıyor.

Dünyada halihazırda 21,6 milyar IoT cihazı olduğu tahmin ediliyor. Bu sayının 2030’a kadar 35 milyar dolara çıkması muhtemel. Tugay Güzel’e göre bir uydu 20 dakika kadar Türkiye'nin üzerinde kalıyor ve sonrasında diğer ülkelerin üzerinden geçiyor. Dolayısıyla şirket sadece Türkiye’ye değil küresel bir hizmeti de devreye alabileceğinin farkında.

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