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    İMECE takım uydularının 2028'e kadar tamamlanması planlanıyor

    Uzayda ikinci yılını tamamlayan İMECE-1'e eşlik edecek İMECE-2 ve İMECE-3 uydularının 2028'e kadar uzaya gönderilmesi ve göreve başlaması hedefleniyor.           
    İMECE takım uydularının 2028'e kadar tamamlanması planlanıyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye keşif ve gözlem amaçlı geliştirilen İMECE takım uydularının ilki 2023 yılında uzaya fırlatılmış ve aynı yıl göreve başlamıştı. Uzaydaki ikinci yılına tamamlayan İMECE-1'e eşlik edecek İMECE-2 ve İMECE-3 uyduları için tarih açıklandı.

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre birbiriyle entegre çalışacak şekilde tasarlanan yeni nesil takım uydular İMECE-2 ve İMECE-3 projeleri başlatıldı. Bu uyduların 2027 ve 2028 yıllarında tamamlanarak yörüngede görevlerine başlaması planlanıyor.

    İMECE uydusu 99 santimetre çözünürlüğe sahip. İMECE-2 ve İMECE-3’ün çözünürlüğünün geliştirilmesi ve daha net görüntü yakalayabilmesi amaçlanıyor. Yeni uydular İMECE-1’e kıyasla iki kat daha net görüntü elde edilecek.

    Yüzde 90’ın üzerinde yerlilikle geliştirilen İMECE-1 uydusu, tek seferde 1000 kilometre uzunluğunda ve 16,7 kilometre genişliğinde bir alanın görüntüsünü tarayabiliyor. Saatte 320 megabit veri aktarım hızı sayesinde elde ettiği verileri yer istasyonlarına hızlı ve etkin şekilde iletiyor.

    İMECE-1’in yerli olarak geliştirilen bileşenleri arasında elektro-optik kamerası, yönlendirilebilir anteni, elektrikli itki motoru, yıldız izleri, tepki tekeri, yeni nesil uçuş bilgisayarı ve güneş algılayıcı gibi önemli bileşenler yer alıyor.

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