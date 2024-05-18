Plan-S'in yerli takım uyduları fırlatılmak üzere ABD'ye gönderildi

IoT haberleşmesi için hizmet verecek
Yerli girişim Plan-S tarafından hayata geçirilecek Connecta IoT Network isimli takım uydu ağıyla hizmet verecek. Yaklaşık iki buçuk yıl önce başlayan çalışmaların neticesinde takım uydu ağı için hizmet verecek ilk 4 uydu Temmuz ayında fırlatılacak.
Uydu sayısının artırılması sayesinde yeniden ziyaret süresi kısalacak. Bu sayede veri iletim hızı artacak. Takım uyduların yanı sıra yer istasyonlarının sayısı artırılması için çalışmalar sürüyor. Aktif olarak Ankara’da 2, Erzurum’da 1 adet olmak üzere 3 adet yer istasyonu bulunuyor. Plan-S, yurt içinde ve yurt dışındaki merkezlere kendi yer istasyonlarını kurarak küresel çapta hizmet veren global bir şirket olmayı hedefliyor.
Uzaya 100'den fazla uydu gönderilecek
Plan-S’in ilk göndereceği uydular IoT haberleşme alanında hizmet verecek. İlerleyen süreçte dar bant haberleşme hizmeti için ayrı bir takım uydu çalışması hayata geçirilecek. Ayrıca yüksek çözünürlükte yer gözlem hizmeti vermek için de ayrı bir çalışma yürütülüyor. Plan-S, takım uydusu projelerinde 100'den fazla uydunun yer almasını ve dünyanın herhangi bir yerine çok düşük gecikmeyle haberleşme hizmeti sunmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.