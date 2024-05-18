Plan-S'in yerli takım uyduları fırlatılmak üzere ABD'ye gönderildi

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Tam Boyutta Gör Nesnelerin İnterneti (IoT) haberleşmesine internet bağlantısı sağlamak amacıyla Plan-S tarafından geliştirilen yerli takım uydularının ilk 4 uydusu uzaya fırlatılmak için ABD’ye gönderildi.

IoT haberleşmesi için hizmet verecek

Yerli girişim Plan-S tarafından hayata geçirilecek Connecta IoT Network isimli takım uydu ağıyla hizmet verecek. Yaklaşık iki buçuk yıl önce başlayan çalışmaların neticesinde takım uydu ağı için hizmet verecek ilk 4 uydu Temmuz ayında fırlatılacak.

Tam Boyutta Gör Plan-S, takım uydu projesi için 5 adet test uydusu gönderdi. Test aşaması tamamlandı ve şimdi nihai uyduların gönderilmesi aşamasına geçildi. Uydu sayısının hızlı bir şekilde artırılması planlanıyor. Önümüzdeki aylarda ikinci 4 uydu gönderilecek. Sonrasında 8’li ve 16’lı şekilde yeni uydular uzaya fırlatılarak Connecta IoT Network ağına dahil olacak. Uydular en az 5 yıl görev yapacak.

Uydu sayısının artırılması sayesinde yeniden ziyaret süresi kısalacak. Bu sayede veri iletim hızı artacak. Takım uyduların yanı sıra yer istasyonlarının sayısı artırılması için çalışmalar sürüyor. Aktif olarak Ankara’da 2, Erzurum’da 1 adet olmak üzere 3 adet yer istasyonu bulunuyor. Plan-S, yurt içinde ve yurt dışındaki merkezlere kendi yer istasyonlarını kurarak küresel çapta hizmet veren global bir şirket olmayı hedefliyor.

Uzaya 100'den fazla uydu gönderilecek

Plan-S’in ilk göndereceği uydular IoT haberleşme alanında hizmet verecek. İlerleyen süreçte dar bant haberleşme hizmeti için ayrı bir takım uydu çalışması hayata geçirilecek. Ayrıca yüksek çözünürlükte yer gözlem hizmeti vermek için de ayrı bir çalışma yürütülüyor. Plan-S, takım uydusu projelerinde 100'den fazla uydunun yer almasını ve dünyanın herhangi bir yerine çok düşük gecikmeyle haberleşme hizmeti sunmayı hedefliyor.

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Plan-S'in yerli takım uyduları fırlatılmak üzere ABD'ye gönderild