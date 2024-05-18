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    Anlık Bildirim

    Plan-S'in yerli takım uyduları fırlatılmak üzere ABD'ye gönderildi

    Bugüne kadar uzaya 5 adet test uydusu gönderen Plan-S şimdi de takım uydu projesi için hizmet verecek ilk 4 uyduyu uzaya gönderiyor. Fırlatmanın Temmuz ayında yapılması planlanıyor.
    Plan-S'in yerli takım uyduları fırlatılmak üzere ABD'ye gönderild Tam Boyutta Gör
    Nesnelerin İnterneti (IoT) haberleşmesine internet bağlantısı sağlamak amacıyla Plan-S tarafından geliştirilen yerli takım uydularının ilk 4 uydusu uzaya fırlatılmak için ABD’ye gönderildi.

    IoT haberleşmesi için hizmet verecek

    Yerli girişim Plan-S tarafından hayata geçirilecek Connecta IoT Network isimli takım uydu ağıyla hizmet verecek. Yaklaşık iki buçuk yıl önce başlayan çalışmaların neticesinde takım uydu ağı için hizmet verecek ilk 4 uydu Temmuz ayında fırlatılacak.

    Plan-S'in yerli takım uyduları fırlatılmak üzere ABD'ye gönderild Tam Boyutta Gör
    Plan-S, takım uydu projesi için 5 adet test uydusu gönderdi. Test aşaması tamamlandı ve şimdi nihai uyduların gönderilmesi aşamasına geçildi. Uydu sayısının hızlı bir şekilde artırılması planlanıyor. Önümüzdeki aylarda ikinci 4 uydu gönderilecek. Sonrasında 8’li ve 16’lı şekilde yeni uydular uzaya fırlatılarak Connecta IoT Network ağına dahil olacak. Uydular en az 5 yıl görev yapacak.

    Uydu sayısının artırılması sayesinde yeniden ziyaret süresi kısalacak. Bu sayede veri iletim hızı artacak. Takım uyduların yanı sıra yer istasyonlarının sayısı artırılması için çalışmalar sürüyor. Aktif olarak Ankara’da 2, Erzurum’da 1 adet olmak üzere 3 adet yer istasyonu bulunuyor. Plan-S, yurt içinde ve yurt dışındaki merkezlere kendi yer istasyonlarını kurarak küresel çapta hizmet veren global bir şirket olmayı hedefliyor. 

    Uzaya 100'den fazla uydu gönderilecek

    Plan-S’in ilk göndereceği uydular IoT haberleşme alanında hizmet verecek. İlerleyen süreçte dar bant haberleşme hizmeti için ayrı bir takım uydu çalışması hayata geçirilecek. Ayrıca yüksek çözünürlükte yer gözlem hizmeti vermek için de ayrı bir çalışma yürütülüyor. Plan-S, takım uydusu projelerinde 100'den fazla uydunun yer almasını ve dünyanın herhangi bir yerine çok düşük gecikmeyle haberleşme hizmeti sunmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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