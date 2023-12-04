Türkiye OECD içinde kömürden vazgeçmeyen 8 ülkeden biri

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde devam eden İklim Konferansı'nda Kömür Sonrası Temiz Enerji İttifakı’na katıldığını açıklayan ABD, yeni kömür santrali yapmayacak. Var olan santralleri de aşamalı olarak kapatacak. ABD halihazırda dünyanın üçüncü en büyük termik santral kapasitesine sahip. İttifaka katılan ülkeler arasında Avrupa Birliği'nin en çok kömür kullanan üçüncü ülkesi Çek Cumhuriyeti de var. Çek Cumhuriyeti kömürlü termik santrallerini 2033’e kadar kapatma kararı almıştı.
Kömürden vazgeçenleri ittifakına katılan 7 ülkeden sonra OECD içerisinde bu kararı almayan 8 ülke kaldı. Bu ülkeler: Türkiye, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Malta.
"Türkiye kömürden çıkış planı olmadığı için fonlardan yararlanamıyor"
Ekosfer Derneği’nin kömür santrallarının kapatılması için “Tarih Ver” adlı bir imza kampanyası başlattığını hatırlatan Gürbüz sözlerini, “COP 28’de Türkiye’nin farklı iklim fonlarından yararlanmak istediğini ama başarısız olduğunu görüyoruz. Sera gazı azaltım hedefi olmayan, kömür santrallarını kapatacağını dahi açıklamayan bir ülkenin maddi destek talebi haliyle garip karşılanıyor. İklim politikamızı rayına oturtmadan kaynak arayışına girmemiz doğru değil” şeklinde tamamladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.