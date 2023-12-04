Türkiye OECD içinde kömürden vazgeçmeyen 8 ülkeden biri

Tam Boyutta Gör Aralarında ABD ve Çek Cumhutiyeti'nin de bulunduğu 7 ülke daha kömürden vazgeçen ülkeler arasına katıldı. OECD üyesi ülkeler arasında kömürden vazgeçmeyen 8 ülke kaldı. Bu ülkelerden biri de Türkiye.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde devam eden İklim Konferansı'nda Kömür Sonrası Temiz Enerji İttifakı’na katıldığını açıklayan ABD, yeni kömür santrali yapmayacak. Var olan santralleri de aşamalı olarak kapatacak. ABD halihazırda dünyanın üçüncü en büyük termik santral kapasitesine sahip. İttifaka katılan ülkeler arasında Avrupa Birliği'nin en çok kömür kullanan üçüncü ülkesi Çek Cumhuriyeti de var. Çek Cumhuriyeti kömürlü termik santrallerini 2033’e kadar kapatma kararı almıştı.

Kömürden vazgeçenleri ittifakına katılan 7 ülkeden sonra OECD içerisinde bu kararı almayan 8 ülke kaldı. Bu ülkeler: Türkiye, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Malta.

Tam Boyutta Gör Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Özgür Gürbüz, Türkiye'nin bu kararı almamasının yenilenebilir enerjiye geçişi yavaşlattığını söyleyerek, “Türkiye geciktikçe kömürle birlikte gelen çevre sorunları artıyor, insanlar ölüyor, hastalanıyor, çok değerli doğamız tahrip oluyor. Yenilenebilir enerji sektörünün uzun vadeli plan yapması da zorlaşıyor. Hem ekonomik hem de ekolojik açıdan gecikmenin maliyeti büyüyor” sözlerini sarfetti.

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Ekosfer Derneği’nin kömür santrallarının kapatılması için “Tarih Ver” adlı bir imza kampanyası başlattığını hatırlatan Gürbüz sözlerini, “COP 28’de Türkiye’nin farklı iklim fonlarından yararlanmak istediğini ama başarısız olduğunu görüyoruz. Sera gazı azaltım hedefi olmayan, kömür santrallarını kapatacağını dahi açıklamayan bir ülkenin maddi destek talebi haliyle garip karşılanıyor. İklim politikamızı rayına oturtmadan kaynak arayışına girmemiz doğru değil” şeklinde tamamladı.

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Türkiye OECD içinde kömürden vazgeçmeyen 8 ülkeden biri