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    Türkiye OECD içinde kömürden vazgeçmeyen 8 ülkeden biri

    Aralarında ABD ve Çek Cumhuriyeti'nin de bulunduğu 7 ülke daha kömürden vazgeçen ülkeler arasına katıldı. OECD üyesi ülkeler arasında kömürden vazgeçmeyen 8 ülke kaldı. Bu ülkelerden biri de Türkiye.
    Türkiye OECD içinde kömürden vazgeçmeyen 8 ülkeden biri Tam Boyutta Gör
    Aralarında ABD ve Çek Cumhutiyeti'nin de bulunduğu 7 ülke daha kömürden vazgeçen ülkeler arasına katıldı. OECD üyesi ülkeler arasında kömürden vazgeçmeyen 8 ülke kaldı. Bu ülkelerden biri de Türkiye.

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde devam eden İklim Konferansı'nda Kömür Sonrası Temiz Enerji İttifakı’na katıldığını açıklayan ABD, yeni kömür santrali yapmayacak. Var olan santralleri de aşamalı olarak kapatacak. ABD halihazırda dünyanın üçüncü en büyük termik santral kapasitesine sahip. İttifaka katılan ülkeler arasında Avrupa Birliği'nin en çok kömür kullanan üçüncü ülkesi Çek Cumhuriyeti de var. Çek Cumhuriyeti kömürlü termik santrallerini 2033’e kadar kapatma kararı almıştı.

    Kömürden vazgeçenleri ittifakına katılan 7 ülkeden sonra OECD içerisinde bu kararı almayan 8 ülke kaldı. Bu ülkeler: Türkiye, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve Malta.

    Türkiye OECD içinde kömürden vazgeçmeyen 8 ülkeden biri Tam Boyutta Gör
    Ekosfer Derneği Kampanyalar Direktörü Özgür Gürbüz, Türkiye'nin bu kararı almamasının yenilenebilir enerjiye geçişi yavaşlattığını söyleyerek, “Türkiye geciktikçe kömürle birlikte gelen çevre sorunları artıyor, insanlar ölüyor, hastalanıyor, çok değerli doğamız tahrip oluyor. Yenilenebilir enerji sektörünün uzun vadeli plan yapması da zorlaşıyor. Hem ekonomik hem de ekolojik açıdan gecikmenin maliyeti büyüyor” sözlerini sarfetti.

    "Türkiye kömürden çıkış planı olmadığı için fonlardan yararlanamıyor"

    Ekosfer Derneği’nin kömür santrallarının kapatılması için “Tarih Ver” adlı bir imza kampanyası başlattığını hatırlatan Gürbüz sözlerini, “COP 28’de Türkiye’nin farklı iklim fonlarından yararlanmak istediğini ama başarısız olduğunu görüyoruz. Sera gazı azaltım hedefi olmayan, kömür santrallarını kapatacağını dahi açıklamayan bir ülkenin maddi destek talebi haliyle garip karşılanıyor. İklim politikamızı rayına oturtmadan kaynak arayışına girmemiz doğru değil” şeklinde tamamladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 5 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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