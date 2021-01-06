Türkiye otomotiv pazarı 2020'de yüzde 61 büyüdü: İşte en çok satan markalar

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Türkiye otomotiv sektörünün 2020 yılına ait karnesi belli oldu. Yaklaşık bir yıldır devam eden pandemi sürecine rağmen pazarda yüzde 61 gibi ciddi bir büyüme kaydedildi.

Bu yıl 11'incisi düzenlenen "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri" ödül töreninde açıklamalarda bulunan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, geçen yıl Türkiye'de toplam 772 bin 788 adet araç satışı gerçekleştiğinin bilgisini verdi. Bilaloğlu, ağır vasıta satışlarının da rakamlara dahil edilmesi ile birlikte toplam pazarın 800 bin adet seviyesini bulduğunu bildirdi.

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ODD tarafından açıklanan verilere göre 2020 yılında Türkiye'deki otomobil satışları da yüzde 58 oranında arttı ve 610 bin 109 adet seviyesine yükseldi. 2019 yılında toplamda 387 bin 256 adet otomobil satılmıştı. 2020 yılında hafif ticari araç pazarındaki büyüme de dikkat çekti. 2019'da 91 bin 804 adet olan hafif ticari araç satışları 2020 yılını 162 bin 679 adetle kapattı. Bu da yüzde 77 oranında büyüme olarak kayıtlara geçti.

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Otomobilde Renault lider

2020 yılı genelinde otomobil satışlarında Fransız marka Renault listenin ilk sırasında yer aldı. 98 bin 900 adet otomobil satan markayı Fiat, 92 bin 364 adetle yakından takip etti. Kısa süre önce Türkiye'deki şirketini kapatan Volkswagen de 52 bin 740 adetle üçüncü sırada yer aldı. 2020 yılında en çok otomobil satan ilk 10 marka şöyle:

Marka 2020 Sıra (2020) 2019 Sıra (2019) Renault 98.900 1 60.668 1 Fiat 92.364 2 57.161 2 Volkswagen 52.740 3 38.820 3 Toyota 38.958 4 23.362 4 Peugeot 36.589 5 23.057 5 Opel 31.229 6 (+) 16.689 9 Ford 27.596 7 (+) 15.702 10 Hyundai 27.541 8 (-) 22.786 6 Dacia 25.910 9 (-) 17.533 8 Skoda 24.175 10 (+) 15.369 11

Toplam pazarda ilk sıra Fiat'ın

Otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarına baktığımızda ise lider 137 bin 325 adetle Fiat. İkinci sırada 101 bin 534 adetle Renault yer alırken, hafif ticari tarafının dominant markası Ford ise 92 bin 487 adetle üçüncü sırada yer alıyor. 2020 yılı toplam pazarda en çok satan ilk 10 marka şöyle:

Marka 2020 Sıra (2020) 2019 Sıra (2020) Fiat 137.325 1 76.251 1 Renault 101.534 2 64.977 2 Ford 92.487 3 (+) 47.107 4 Volkswagen 64.776 4 (-) 48.496 3 Peugeot 43.674 5 28.861 5 Toyota 40.375 6 24.301 6 Opel 34.296 7 (+) 18.059 10 Dacia 30.800 8 (+) 20.006 9 Hyundai 28.531 9 (-) 23.900 7 Citroen 27.480 10 (+) 12.033 14

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