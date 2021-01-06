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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye otomotiv pazarı 2020'de yüzde 61 büyüdü: İşte en çok satan markalar

    Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2020 yılına ait satış rakamlarını paylaştı. Buna göre pazar yüzde 61 büyürken, en çok satan markalar listesindeki ilk 3'ün sırası değişmedi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye otomotiv pazarı 2020'de yüzde 61 büyüdü: İşte en çok satan markalar
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    Türkiye otomotiv sektörünün 2020 yılına ait karnesi belli oldu. Yaklaşık bir yıldır devam eden pandemi sürecine rağmen pazarda yüzde 61 gibi ciddi bir büyüme kaydedildi.

    Bu yıl 11'incisi düzenlenen "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri" ödül töreninde açıklamalarda bulunan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, geçen yıl Türkiye'de toplam 772 bin 788 adet araç satışı gerçekleştiğinin bilgisini verdi. Bilaloğlu, ağır vasıta satışlarının da rakamlara dahil edilmesi ile birlikte toplam pazarın 800 bin adet seviyesini bulduğunu bildirdi.

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    ODD tarafından açıklanan verilere göre 2020 yılında Türkiye'deki otomobil satışları da yüzde 58 oranında arttı ve 610 bin 109 adet seviyesine yükseldi. 2019 yılında toplamda 387 bin 256 adet otomobil satılmıştı. 2020 yılında hafif ticari araç pazarındaki büyüme de dikkat çekti. 2019'da 91 bin 804 adet olan hafif ticari araç satışları 2020 yılını 162 bin 679 adetle kapattı. Bu da yüzde 77 oranında büyüme olarak kayıtlara geçti.

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    Otomobilde Renault lider

    2020 yılı genelinde otomobil satışlarında Fransız marka Renault listenin ilk sırasında yer aldı. 98 bin 900 adet otomobil satan markayı Fiat, 92 bin 364 adetle yakından takip etti. Kısa süre önce Türkiye'deki şirketini kapatan Volkswagen de 52 bin 740 adetle üçüncü sırada yer aldı. 2020 yılında en çok otomobil satan ilk 10 marka şöyle:

    Marka 2020 Sıra (2020) 2019 Sıra (2019)
    Renault 98.900 1 60.668 1
    Fiat 92.364 2 57.161 2
    Volkswagen 52.740 3 38.820 3
    Toyota 38.958 4 23.362 4
    Peugeot 36.589 5 23.057 5
    Opel 31.229 6 (+) 16.689 9
    Ford 27.596 7 (+) 15.702 10
    Hyundai 27.541 8 (-) 22.786 6
    Dacia 25.910 9 (-) 17.533 8
    Skoda 24.175 10 (+) 15.369 11

    Toplam pazarda ilk sıra Fiat'ın

    Otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarına baktığımızda ise lider 137 bin 325 adetle Fiat. İkinci sırada 101 bin 534 adetle Renault yer alırken, hafif ticari tarafının dominant markası Ford ise 92 bin 487 adetle üçüncü sırada yer alıyor. 2020 yılı toplam pazarda en çok satan ilk 10 marka şöyle:

    Marka 2020 Sıra (2020) 2019 Sıra (2020)
    Fiat 137.325 1 76.251 1
    Renault 101.534 2 64.977 2
    Ford 92.487 3 (+) 47.107 4
    Volkswagen 64.776 4 (-) 48.496 3
    Peugeot 43.674 5 28.861 5
    Toyota 40.375 6 24.301 6
    Opel 34.296 7 (+) 18.059 10
    Dacia 30.800 8 (+) 20.006 9
    Hyundai 28.531 9 (-) 23.900 7
    Citroen 27.480 10 (+) 12.033 14


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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    rtsbora (rts bora) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    80 milyonluk ülkede 700 bin sıfır araç satılmış. %1 bile değil. Hala burada "Millette para var ağbi" diyenler var.
    1 Yanıt Yanıtla +34
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    _Emir (emir ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    büyüdüğü falan yok. önceki sene millet fiyatlar yüzünden almamıştı. bu sene korona çıkınca imkanı olanlar yalnız seyahat edebilmek için aldı, kredi mredi de çıktı arada. bu kadar. önceki senelere göre hala düşük satışlar, daha da düşecek.
    büyüdüğü falan yok. önceki sene millet fiyatlar yüzünden almamıştı. bu sene korona çıkınca imkanı olanlar yalnız seyahat edebilmek için aldı, kredi mredi de çık...
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    Yanıtla +23
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    sething (sething ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) sendemail
    ve senin gibi %5x 7x lik kesim..

    bi şekilde malum partiden nemalananan için hava hoş..

    mantığın yanlış.

    abd dünyanın en varlıklı ülkesiyse neden sokakta evsiz var demeey benziyor..
    ve senin gibi %5x 7x lik kesim.. bi şekilde malum partiden nemalananan için hava hoş.. mantığın yanlış. abd dünyanın en varlıklı ülkesiy...
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (24) Yorum Yaz Forumda Gör
    mstfozcn67 (M. ÖZCAN) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Renault yine lider.
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    star scream (eaaa oooo) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Galeriler 30 tane aynı araçtan stokladılar, sonra pazar büyüdü
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    Holy-Ghost (Batuhan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Şimdi bu tablo çok şekilde yorumlanır,
    1)korona yüzünden alışlar attı çünkü mümkünse canından olacağına parandan ol ki hayatın devam edebilsin.
    2)Seneler içinde fiyatlar yükseldi koronayla bilrilikte tavan yapan fiyatların asla düşmeyeceğini bilen insanlar bir şekilde aldılar.
    3)Bayilere giden insanlar araç bile bulamazken galerilerde 0 araç kaynıyordu, sonuç olarak bayi satış yaptı ve satış işlendi, galerici onu ister satar, ister tepinir, ister yakar ama bayiden satış olarak çıkar bu da sayıyı arttırır.

    Peki insanlar bunu nakit paralarlamı aldı acaba!? kimsenin tl'ye güveni kalmadı köşeye koysam dediği para hergün eriyip kül oluyo, faize koysa ne olacak, dolar alsa ne zaman adam akıllı kara geçirecek, şuan 2. el araba 0'a denk hatta pahalı satanlar var ve burası türkiye o fiyatlar inmeyecek hepimiz biliyoruz. 36 aydan kredi kullansan aylık tutarlar 2. yıldan neredeyse ödediğin kredi ücreti enflasyon sağolsun para bile sayılmayacak.
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    bjkyener 3 gün ( Mesaj Silindi )
    çalışanları neden ücretsiz izne ayrılıyor

    %61 büyüme

    buna kim inanıyor
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    MustafaC5 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Millet bizim gibi fakir mi
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu sitede asgari ücret maaşıyla iphone 12 pro max alan adam gördüm o yüzden şaşırmıyorum.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    bjkyener 3 gün ( Mesaj Silindi ) Technotronic
    yabancısıyla beraber 100 milyon nüfus var
    Yanıtla +1
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    Artizt (Mert ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Arabaları da artık yatirim araci olarak gördüğümüz için insanlar öyle de tercih etti sanırım 'hem kullanirim hem de değerlenecek' kafasıyla.
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    Ben sero 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Toplam satışların %87 sini b ve c segmenti, %10 unu d segmenti oluşturuyor. Premium satışları pazarın %10 unu oluşturuyor.



    A segmenti satışlar %300 civarı artmış durumda. Anlamadığınız konu şu. Tr de satışların artıp azalmasından ziyade alt segmentlere kayma mevcut. Şöyle düşünün br önceki aranız passat iken satıp üzerine para koyup sıfır passat almanız inanılmaz maliyetli. Bu sebeple insanlar 2.elde saçma sapan rakamlar oluşturdular. Eskiden 5 10 koyup yenisine alışmış kitle aynısı devam ettirmek istiyor. Fakirleştiğini kabul etmiyorlar. Ancak piyasa bunu affetmiyor ve sıfıra talebi arttırıyor bu sefer. Yarın 2.elde fiyatlar çok ciddi düşünce insanlar mecbur segment düşürecek.

    Yani b ve c segmenti %95 e kadar çıkar. Kısaca segment düşürme bitine kadar pazarın büyüklüğü ortalama 500 600k civarı olacak. Ancak b segmentinden dahada aşağıya düşülemeyeceği için sıfır araç pazarı çok ciddi düşecek. Size tavsiyem b segment pazar payına baksınlar yeterli..
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    Akasha_Ether (gkhn kc) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Büyüyen bir şey var da neyse
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    ykaya1983 (yunus yıldız) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Arttığı falan yok.Bu duruma göre bu satışlar nasıl bu kadar artmış demenin mantığı da yok.700 küsür bin satış seneler öncesinin satış rakamları zaten.Geçen sene hiç olmayacak derecede az satış oldu.O yıla göre artış olduğu için satış çok gözüküyor ama öyle değil.350000 civarı satışın üzerine %61 artış gözükmesi sizi yanıltmasın.Bu artan kredi faizleri ile artık bu satışları da görmek zor bence.
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    türkiye otomobil satışları 2020, otomotiv pazarı ve
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