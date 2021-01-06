Türkiye otomotiv pazarı 2020'de yüzde 61 büyüdü: İşte en çok satan markalar

Türkiye otomotiv sektörünün 2020 yılına ait karnesi belli oldu. Yaklaşık bir yıldır devam eden pandemi sürecine rağmen pazarda yüzde 61 gibi ciddi bir büyüme kaydedildi.
Bu yıl 11'incisi düzenlenen "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2020 Gladyatörleri" ödül töreninde açıklamalarda bulunan Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, geçen yıl Türkiye'de toplam 772 bin 788 adet araç satışı gerçekleştiğinin bilgisini verdi. Bilaloğlu, ağır vasıta satışlarının da rakamlara dahil edilmesi ile birlikte toplam pazarın 800 bin adet seviyesini bulduğunu bildirdi.İlginizi Çekebilir Otomobil satışları Temmuz'da rekor artış yaşadı: İşte en çok satış yapan markalar
ODD tarafından açıklanan verilere göre 2020 yılında Türkiye'deki otomobil satışları da yüzde 58 oranında arttı ve 610 bin 109 adet seviyesine yükseldi. 2019 yılında toplamda 387 bin 256 adet otomobil satılmıştı. 2020 yılında hafif ticari araç pazarındaki büyüme de dikkat çekti. 2019'da 91 bin 804 adet olan hafif ticari araç satışları 2020 yılını 162 bin 679 adetle kapattı. Bu da yüzde 77 oranında büyüme olarak kayıtlara geçti.
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Otomobilde Renault lider
2020 yılı genelinde otomobil satışlarında Fransız marka Renault listenin ilk sırasında yer aldı. 98 bin 900 adet otomobil satan markayı Fiat, 92 bin 364 adetle yakından takip etti. Kısa süre önce Türkiye'deki şirketini kapatan Volkswagen de 52 bin 740 adetle üçüncü sırada yer aldı. 2020 yılında en çok otomobil satan ilk 10 marka şöyle:
|Marka
|2020
|Sıra (2020)
|2019
|Sıra (2019)
|Renault
|98.900
|1
|60.668
|1
|Fiat
|92.364
|2
|57.161
|2
|Volkswagen
|52.740
|3
|38.820
|3
|Toyota
|38.958
|4
|23.362
|4
|Peugeot
|36.589
|5
|23.057
|5
|Opel
|31.229
|6 (+)
|16.689
|9
|Ford
|27.596
|7 (+)
|15.702
|10
|Hyundai
|27.541
|8 (-)
|22.786
|6
|Dacia
|25.910
|9 (-)
|17.533
|8
|Skoda
|24.175
|10 (+)
|15.369
|11
Toplam pazarda ilk sıra Fiat'ın
Otomobil ve hafif ticari araç toplam satışlarına baktığımızda ise lider 137 bin 325 adetle Fiat. İkinci sırada 101 bin 534 adetle Renault yer alırken, hafif ticari tarafının dominant markası Ford ise 92 bin 487 adetle üçüncü sırada yer alıyor. 2020 yılı toplam pazarda en çok satan ilk 10 marka şöyle:
|Marka
|2020
|Sıra (2020)
|2019
|Sıra (2020)
|Fiat
|137.325
|1
|76.251
|1
|Renault
|101.534
|2
|64.977
|2
|Ford
|92.487
|3 (+)
|47.107
|4
|Volkswagen
|64.776
|4 (-)
|48.496
|3
|Peugeot
|43.674
|5
|28.861
|5
|Toyota
|40.375
|6
|24.301
|6
|Opel
|34.296
|7 (+)
|18.059
|10
|Dacia
|30.800
|8 (+)
|20.006
|9
|Hyundai
|28.531
|9 (-)
|23.900
|7
|Citroen
|27.480
|10 (+)
|12.033
|14
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
bi şekilde malum partiden nemalananan için hava hoş..
mantığın yanlış.
abd dünyanın en varlıklı ülkesiyse neden sokakta evsiz var demeey benziyor..