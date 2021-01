Kia, yeni logosunu ve şirket sloganını tanıttı

Tam Boyutta Gör

Son dönemde otomotiv dünyasında köklü bir dönüşüm başladı. Özellikle her geçen gün pazarda daha fazla sözü geçmeye başlayan elektrikli araç teknolojileri ışığında dev üreticilerin yeniden yapılanma sürecine girdiğini gördük.

Koreli üretici Kia da bu kapsamda yenilenme sürecine giren markalardan. Şirket yeni logosunu Güney Kore'nin Incheon şehrinde düzenlediği bir görsel şölenle adeta gökyüzünde tanıttı. Markadan yapılan açıklamada yeni logonun 'simetri', 'ritim' ve 'yükseliş' gibi üç ana unsuru bir araya getirdiği ifade edildi.

Ayrıca Bkz. "Norveç'te elektrikli araç satışları ilk kez dizel ve benzinliyi solladı"

İlginizi Çekebilir

Toyota'dan "vergi sistemi değiştirilsin" önerisi

Yapılan açıklamada ayrıca yeni logonun Kia'nın kendini baştan yaratarak geleceğin mobilite endüstrisinde lider konumda olma çabasının bir göstergesi olduğu da belirtildi. Koreli üreticinin bu kapsamda yeni elektrikli araçlar piyasaya sürmek, mobilite hizmetleri sunmak ve bunun gibi yenilikçi çözümlere odaklanacağı açıklandı.

Tam Boyutta Gör

Yeni Kia logosu 'Imagine by Kia' konsepti üzerinde

Kia yazısını çevreleyen oval çerçeveden kurtulan ve daha farklı bir tasarımla karşımıza çıkan yeni Kia logosunu aslında 2019 yılında "Imagine by Kia" isimli konsept otomobil üzerinde görmüştük. Yani Koreli üretici daha 2019 yılında değişimin sinyallerini vermeye başlamıştı. Kia ayrıca 'The Power to Surprize' olarak karşımıza çıkan şirket sloganını da ilham veren hareket anlamına gelen 'Movement that Inspires' ile değiştirdi.

Kendini baştan yaratma stratejisi kapsamında bugün yeni logo ve sloganını tanıtan Kia önümüzdeki hafta da yeni stratejisini duyuracak. Bu kapsamda şirketin sunacağı yeni hizmetler ve piyasaya süreceği yeni elektrikli araçlar hakkında bilgi alma şansı yakalayacağız.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.