Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kia, yeni logosunu ve şirket sloganını tanıttı

    Otomotiv dünyasının hızla değişen trendleri doğrultusunda yeniden yapılanma sürecine giren Kia, bu kapsamda logosunu ve şirket sloganını yeniledi. İşte Kia'nın yeni logosu:
    3 gün
    19,9b
    6
    82
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    59

    Kia, yeni logosunu ve şirket sloganını tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Son dönemde otomotiv dünyasında köklü bir dönüşüm başladı. Özellikle her geçen gün pazarda daha fazla sözü geçmeye başlayan elektrikli araç teknolojileri ışığında dev üreticilerin yeniden yapılanma sürecine girdiğini gördük.

    Koreli üretici Kia da bu kapsamda yenilenme sürecine giren markalardan. Şirket yeni logosunu Güney Kore'nin Incheon şehrinde düzenlediği bir görsel şölenle adeta gökyüzünde tanıttı. Markadan yapılan açıklamada yeni logonun 'simetri', 'ritim' ve 'yükseliş' gibi üç ana unsuru bir araya getirdiği ifade edildi.

    Ayrıca Bkz. "Norveç'te elektrikli araç satışları ilk kez dizel ve benzinliyi solladı"

    İlginizi Çekebilir Avatar Toyota'dan "vergi sistemi değiştirilsin" önerisi

    Yapılan açıklamada ayrıca yeni logonun Kia'nın kendini baştan yaratarak geleceğin mobilite endüstrisinde lider konumda olma çabasının bir göstergesi olduğu da belirtildi. Koreli üreticinin bu kapsamda yeni elektrikli araçlar piyasaya sürmek, mobilite hizmetleri sunmak ve bunun gibi yenilikçi çözümlere odaklanacağı açıklandı.

    Kia, yeni logosunu ve şirket sloganını tanıttı
    Tam Boyutta Gör

    Yeni Kia logosu 'Imagine by Kia' konsepti üzerinde

    Kia yazısını çevreleyen oval çerçeveden kurtulan ve daha farklı bir tasarımla karşımıza çıkan yeni Kia logosunu aslında 2019 yılında "Imagine by Kia" isimli konsept otomobil üzerinde görmüştük. Yani Koreli üretici daha 2019 yılında değişimin sinyallerini vermeye başlamıştı. Kia ayrıca 'The Power to Surprize' olarak karşımıza çıkan şirket sloganını da ilham veren hareket anlamına gelen 'Movement that Inspires' ile değiştirdi.

    Kendini baştan yaratma stratejisi kapsamında bugün yeni logo ve sloganını tanıtan Kia önümüzdeki hafta da yeni stratejisini duyuracak. Bu kapsamda şirketin sunacağı yeni hizmetler ve piyasaya süreceği yeni elektrikli araçlar hakkında bilgi alma şansı yakalayacağız.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BPG2004 (Kırmızı ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Daha kötü bir logo bulamamışlar mı?
    1 Yanıt Yanıtla +106
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fabahcivan (Fatih ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Her yeni logo başta yadırganır. Ama çoğu, bir müddet sonra eskisini görünce iyiki değişmiş dedirtir. (Arçelik, Juventus, Apple gibi)
    2 Yanıt Yanıtla +57
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Morichannn (Akın Özer) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +27
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (65) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bantu 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    olmamış, var olan hali iyiydi, karmaşık hale getirmişler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cabriyo (Emin Tuncer) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    cipleri çok kaliteli gerçekten. vw den aşağı değil. yeterince deneyimledim. ilgilenip tereddütte kalanlara vw e kıyasla tavsiye ederim. boş vw yerine donanımlı bir arabaya binmiş olursunuz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ircan (ircan cıvlan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Arkadaş Biz memleket olarak beğenmemek ten üzerimize yoktur sanarsınız ki dünyanın yüzü 99 üretimini biz yapıyoruz başkasının yaptığın her şeye bok atıyoruz Hey Allah'ım yarabbim ya Dünya evde online oyun oynamaktan ibaret olmuş.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    redferrari (red ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Okunamamasi avantaj bence,

    -Abi bunun markası ne? Okuyamıyorum,

    - Mercedes

    - iyi abi hayırlı olsun, güle güle bin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    artemisbd (BARIS ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kia araçları çok bilen yok zaten, üstünde bilinmeyen okunamayan bi logo tasarımı çok daha üst seviyelere çekerlerse kia cort diye model bile çıksa tutar. 2012-2013 yılında çıkan kia ceed tasarımı rakiplerinin çok önündeydi ama 2021 e kadar temelde aynı tasarımda kaldı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    flypow3r 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bence olmamış direk kn gibi okunuyor. Tanıtım efsane yalnız. Ben burdan kia yetkililerine sesleniyorum telefonda karaladım biraz istedikleri gibi kullanabilirler. O kadar tanıtım masrafı boşa gidecek ama olsun.

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın




    Noktalısı favorim.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Closer 19 sa. ( Mesaj Silindi ) flypow3r
    yeni kia logosunu beğenmeyenlerin zevkleri de muhteşem gerçekten...
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    FMCA 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ben logoyu sevdim, fentestik durayo..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fatih (Fatih D.) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Logonun güzel olup olmadığı kişiye göre değişir ama tanıtımını güzel yapmışlar bence.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ghent (Emre Akça) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Logonun KIA ya ait olduğunu bildiğim için beynim otomatikmen KIA harflerini okuyabiliyor. Fakat bu haberi görmeseydim muhtemelen ilk bakışta anlayamazdım markayı. KIVI, KN falan sanabilirdim. Elit görünüyor ancak sondaki A yı biraz daha A şeklinde yapabilirlermiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEHZADE63 (CAN GUVEN) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kim bilir bu logo için kaç yildir calişiyolardir bulan mühendise kaç milyon para vermişlerdir..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 Abdülhak Hamit Tarhan ilk kez +728 2 Mr. Jingles 5. kez +487 3 Holk ilk kez +353
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    6 Kişi Okuyor (0 Üye, 6 Misafir) 1 Masaüstü 5 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    19948 kez okundu.
    65 kişi, toplam 65 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    kia yeni logo, kia new logo ve
    4 etiket daha kia logo Otomobil marka Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası249,1b
    Twitter Profili96,4b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı312b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Rick and Morty yaratıcısının yeni dizisi Solar Opposites'ın 2. sezonundan fragman paylaşıldı 3 gün Bulmaca oyunu lumen. önümüzdeki ay Apple Arcade'e geliyor 3 gün Üç farklı ülke önümüzdeki ay Mars'a ulaşıyor 3 gün The Boys'un 3. sezon çekimleri başlıyor 3 gün Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair çıkan söylentiler yalanlandı 3 gün Mobil termometre ile ölçümler hiç olmadığı kadar kolay 3 gün Ters kablosuz şarj özellikli MacBook'lar ile diğer Apple cihazları şarj edilebilecek 3 gün Apple: Özelleştirilmiş 64-bit çalışmaları bizimle başladı 3 gün Qualcomm yeni patronunu seçti 3 gün ADATA 8400 MHz 64 GB DDR5 RAM’ler üzerinde çalışıyor 3 gün Ekranlı ve kablosu bile RGB kasa kurdum "Gamepower Warcry incelemesi" 3 gün 2020'de dijital oyun harcamaları rekor kırdı: İşte en çok kazananlar 3 gün Netflix'in yeni aksiyon/bilim-kurgu filmi Outside the Wire'dan fragman 3 gün Microsoft, PS5 kontrolcüsünün özelliklerini Xbox'ta görmek ister misiniz diye soruyor 3 gün RTX 3080 Max-Q’nun detayları sızdı 3 gün Çin'de sürücüsüz uçan taksiler hizmete başladı 3 gün 2020'de YouTube'da 100 milyar saatin üzerinde oyun içeriği izlendi; en çok izlenen oyun Minecraft 3 gün Honor V40'ın ayrıntılı özellikleri sızdırıldı: 120Hz ekran, Dimensity 1000+ yonga seti ve daha fazlası 3 gün Avokado yaprakları Drone bileşenlerine dönüşüyor 3 gün Türkiye otomotiv pazarı 2020'de yüzde 61 büyüdü: İşte en çok satan markalar 3 gün GÖRÜNTÜLENEN Kia, yeni logosunu ve şirket sloganını tanıttı Sonraki Mobil oyun Minecraft Earth, 30 Haziran'da kapatılıyor 3 gün Uzmanlardan öneri: "Koronavirüs aşısı olmayanlara kamu yasağı uygulansın" 3 gün Dell üretkenlik odaklı 40 inçlik ultra geniş monitörünü duyurdu 3 gün Xiaomi Mi 11'in daha ucuz versiyonu ortaya çıktı 3 gün Son bir sezon ile ekranlara dönen Dexter'ın yeni kötü adamı belli oldu 3 gün Popüler mobil oyun Shadow of Death'in devam oyunu Android cihazlarda erken erişime açıldı 3 gün Bakan Koca yerli koronavirüs aşı çalışmalarındaki son durumu açıkladı 4 gün Samsung uygun fiyatlı Galaxy M02s akıllı telefonunu tanıttı 4 gün Akıllı telefon üretimi yüzde 11 düştü 4 gün Norveç'te elektrikli araç satışları ilk kez dizel ve benzinliyi solladı 4 gün PlayStation 5 ve Xbox Series X, IKEA'da "boy göstermeye" başladı 4 gün Half Life'ın geliştiricisi Valve, yeni oyunları üzerinde çalışması için psikolog arıyor 4 gün Pathologic serisinin geliştiricisinden hikaye odaklı mobil oyun: Know by Heart 4 gün PlayStation markası anavatanı Japonya'da zor günler geçiriyor 4 gün 10 yıllık bir araştırmanın sonucunda, şiddet içerikli oyunlar ile şiddet eğilimli olmanın arasında bir bağ bulunamadı 4 gün 1998'de PS1 için duyurulan oyun, tam 23 yıl sonra yayınlandı 4 gün 12 GB VRAM’li ASUS RTX 3060 Ultra görüntülendi, fiyatı paylaşıldı 4 gün Türk yapımı korku oyunu A Way To Be Dead duyuruldu 4 gün Intel’in 4096 shader üniteli DG2 GPU’su ortaya çıktı 4 gün AMD’nin RX 6700 serisinin çıkış tarihi sızdı: 12 GB VRAM’li uygun fiyatlı kartlar geliyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız