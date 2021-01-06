Kia, yeni logosunu ve şirket sloganını tanıttı

Son dönemde otomotiv dünyasında köklü bir dönüşüm başladı. Özellikle her geçen gün pazarda daha fazla sözü geçmeye başlayan elektrikli araç teknolojileri ışığında dev üreticilerin yeniden yapılanma sürecine girdiğini gördük.
Koreli üretici Kia da bu kapsamda yenilenme sürecine giren markalardan. Şirket yeni logosunu Güney Kore'nin Incheon şehrinde düzenlediği bir görsel şölenle adeta gökyüzünde tanıttı. Markadan yapılan açıklamada yeni logonun 'simetri', 'ritim' ve 'yükseliş' gibi üç ana unsuru bir araya getirdiği ifade edildi.
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Yapılan açıklamada ayrıca yeni logonun Kia'nın kendini baştan yaratarak geleceğin mobilite endüstrisinde lider konumda olma çabasının bir göstergesi olduğu da belirtildi. Koreli üreticinin bu kapsamda yeni elektrikli araçlar piyasaya sürmek, mobilite hizmetleri sunmak ve bunun gibi yenilikçi çözümlere odaklanacağı açıklandı.
Yeni Kia logosu 'Imagine by Kia' konsepti üzerinde
Kia yazısını çevreleyen oval çerçeveden kurtulan ve daha farklı bir tasarımla karşımıza çıkan yeni Kia logosunu aslında 2019 yılında "Imagine by Kia" isimli konsept otomobil üzerinde görmüştük. Yani Koreli üretici daha 2019 yılında değişimin sinyallerini vermeye başlamıştı. Kia ayrıca 'The Power to Surprize' olarak karşımıza çıkan şirket sloganını da ilham veren hareket anlamına gelen 'Movement that Inspires' ile değiştirdi.
Kendini baştan yaratma stratejisi kapsamında bugün yeni logo ve sloganını tanıtan Kia önümüzdeki hafta da yeni stratejisini duyuracak. Bu kapsamda şirketin sunacağı yeni hizmetler ve piyasaya süreceği yeni elektrikli araçlar hakkında bilgi alma şansı yakalayacağız.
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
-Abi bunun markası ne? Okuyamıyorum,
- Mercedes
- iyi abi hayırlı olsun, güle güle bin
Noktalısı favorim.
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