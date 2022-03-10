Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55'ini 1,65 milyar dolara satın aldı

Tam Boyutta Gör

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ile LYY Telekomünikasyon AŞ (LYY) arasında, Türk Telekomünikasyon AŞ’nin (Türk Telekom) toplam sermayesinin yüzde 55’ini temsil eden paylarını satın almak için Pay Satın Alım Sözleşmesi imzalandı.

Türk Telekom’dan konuyla ilgili olarak Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklama yapıldı ve ödenen miktar duyuruldu. Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi için 1,65 milyar dolar ödeme yapacak.

Türkiye Varlık Fonu, T.C. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak hizmet sürdürüyor. TVF portföyünde Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası, PTT, Türkiye Petrolleri, Turkcell, Turksat gibi önemli şirketler yer alıyor.

Türk Telekom kullanıcıları 5G'yi ne zaman deneyimleyebilecek? 6 gün önce eklendi

Şirketten yapılan açıklamada bu satın alımın TVF’nin; Türk Telekom’un sektördeki güçlü pozisyonunun, marka değerinin, üstün varlık ve insan kalitesinin ve çeşitlendirilmiş iş modelinin yanı sıra sağlam finansal ve operasyonel performansının sürdürülebilirliğine ve Türkiye telekomünikasyon sektörünün uzun vadeli cazip görünümüne olan inancını yansıttığı ifade edildi.

TVF Genel Müdürü Arda Ermut satın alımla ilgili açıklamasında şunları söyledi:

“TVF olarak varlığa dayalı bir kalkınma fonu misyonumuzla değer oluşturmaya odaklanıyoruz. Bizim öncelikli hedeflerimiz arasında bünyemizdeki varlıkların değerini en üst seviyeye çıkarmak ve Türkiye’deki şirketlerden bölgesel ve küresel liderler çıkmasına destek olmak var. Türk Telekom da sahip olduğu potansiyel ve marka değeriyle stratejilerimize ve hedeflerlerimize oldukça uyumlu bir şirket. Bu kapsamda, sadece Türkiye’de değil, global anlamda da büyük bir marka olan Türk Telekom'un toplam sermayesinin %55’ini temsil eden paylarını satın almak üzere Pay Satın Alım Sözleşmesi imzaladık.”

Türk Telekom’un KAP bildiriminde şu ifadelere yer verildi:

“17 Aralık 2021 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere LYY ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, işleme konu paylar için satın alım bedeli 1 milyar 650 milyon ABD Doları olarak belirlenmiştir. Buna ek olarak, bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas alınarak Türk Telekom’un Genel Kurulu tarafından dağıtımına karar verilecek temettü tutarından LYY’nin yüzde 55 payına denk gelen kısmı LYY’ye ödenecektir.

Bu satın alma, Türk Telekom’un sektördeki güçlü pozisyonunun, marka değerinin, üstün varlık ve insan kalitesinin ve çeşitlendirilmiş iş modelinin yanı sıra sağlam finansal ve operasyonel performansının sürdürülebilirliğine ve Türkiye telekomünikasyon sektörünün uzun vadeli cazip görünümüne olan inancımızı yansıtmaktadır.

İşlemin tamamlanması ilgili düzenleyici otoritelerinin onaylarının alınması dahil sözleşmede yer alan kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak gerçekleşecektir.”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.