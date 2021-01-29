Godzilla vs Kong ile aynı evrende geçen yeni Netflix anime dizisi Skull Island duyuruldu

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Godzilla ve King Kong'un yer aldığı, Legendary Entertainment tarafından ve Warner Bros tarafından yaratılan MonsterVerse isimli evrene bir yeni yapım daha katılıyor.

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Geçtiğimiz saatlerde Netflix, bu MonsterVerse isimli evrende geçen yeni bir anime dizisi duyurdu. Skull Island ismi ile yayınlanacak olan bu anime Castlevania'nın arkasındaki stüdyo Powerhouse Animation tarafından üretilecek. Yapılan uyuruda ne yazık ki çok fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Ancak paylaşılana bilgilere anime; gemi kazasının ardından, King Kong'un yönettiği canavarlarla dolu bir adada geçecek. Ne yazık ki yayın tarihi, seslendirmenler, animasyon tarzı ve bunun gibi diğer detaylar belli değil. Yapılan paylaşımı aşağıda bulabilirsiniz.

2017 yılında Kong: Skull Island isimli bir filmin yayınlandığını hatırlatalım. Hikayeler benzerlik gösterebilir.

https://www.ign.com/articles/skull-island-anime-series-announced-by-netflix

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