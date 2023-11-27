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    "Türkiye'ye gelen 20 Çinli markadan 12'si evine döner"

    İkinci el araç satışında ve satış sonrasında yenilikçi hizmetler veren Aşin Otomobil, Türkiye otomobil pazarına yeni dahil olan oyuncuların sektöre etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
    'Türkiye'ye gelen 20 Çinli markadan 12'si evine döner'
    Aşin Otomobil, Türkiye otomobil pazarına yönelik “Çinli” ilgisiyle ilgili görüşlerini paylaştı. Uygun fiyat avantajı ve elektriklileşme etkisiyle birçok yeni otomobil Türkiye yollarıyla buluşurken, tüketicilerde de kafa karışıklığı ortaya çıkmaya başladı.

    Yeni gelen her marka ve modelin hem sıfır kilometrede hem ikinci elde hem de servis hizmetlerinde rekabeti artıracağına değinen Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “Rekabetin artması, hizmet kalitesini de doğru oranda artıracak, araç çeşitliğinin artışı da yine aynı şekilde pazarı hareketlendirecektir. Tüm bu durumlar tüketici için orta vadede birer avantaj. Ancak uzun vadede genel görünümün değişeceğini öngörüyoruz. Her marka ve modeli aynı kefeye koymamak gerekiyor.” dedi.

    “Ürünü iyi olan, gelişmiş alt yapıya sahip distribütörlerin markaları pazarda tutunur”

    Öte yandan her “Çinli” markanın birbirinden ayrıştığına dikkat çeken Okan Erdem “Ülkemize gelen veya gelmesi muhtemel olan bazı markaların ürünleri global çapta başarı yakalayacak türden. Yenilikçi ruha sahip, iyi ürünler geliştiren ve yüksek üretim kapasitesine sahip markalar ilerleyen dönemde ayrışacaktır.

    Yine alt yapısını iyi kuran ve müşteri memnuniyetine önem veren distribütörlerin getirdiği markaların ayakta kalacağı inancındayız. Türkiye otomobil pazarının dinamiklerini bilmeyen, köklü temellere sahip olmayan, alt yapısını kurmadan otomobil getiren distribütörlerle de karşılaşacağız. Bu sebeple 20 yeni marka gelirse 12’sinin evine geri döneceğini öngörüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

    “Türk tüketicisi artık otomobil seçerken çok daha bilinçli ve seçici”

    Otomobil kullanıcılarının geçmişle karşılaştırıldığında daha seçici olduğunu da hatırlatan Erdem, “Bundan 15 sene evvel tüketicimiz otomobillerin tasarımı, teknik özelliği veya üreticisi adına seçici davranmazken artık araştırıyor, okuyor, izliyor. Daha bilinçli kararlar veriyor. Avrupalı veya Amerikalı eski otomobillerin kötü kopyasından ibaret modeller de ülkemiz pazarına giriş yapıyor ve yapmaya devam edecek.

    Öyle ki bazı markalar kendi anavatanı olan Çin’de dahi bilinmiyor. Öteki tarafta ise Avrupalı otomobilleri tehdit edebilecek tasarım ve teknoloji özellikleriyle donatılmış modeller de geliyor. Türk tüketicisi artık çok daha yüksek beğeni standartlarına sahip ve iyi otomobillerin ikinci elde de iyi tutunacağı kanısındayız.” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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