Otomatik vitesli Dacia Jogger Hibrit, Nisan itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak

Tam Boyutta Gör Pazardaki en ucuz 7 koltuklu otomobil olarak tanıtılan yeni Dacia Jogger, geçtiğimiz ay düzenlenen etkinlik ile Türkiye'de satışa sunuldu. Jogger şimdilik 1.0 TCe turbo benzinli ve ECO-G LPG'li seçeneklerle satılıyor. Bir diğer seçenek olan Dacia Jogger Hibrit ise Nisan 2023'ten itibaren Türkiye yollarında olacak.

Yeni Dacia Jogger Hibrit, özellikleriyle neler sunuyor❓

Hibrit teknolojisine sahip ilk Dacia modeli olan Jogger Hibrit 140, Romanya Mioventi fabrikası’nda üretilecek. Jogger Hibrit, markanın elektrikliye geçiş süreci açısından büyük öneme sahip. Türkiye'de Jogger ailesine otomatik vites seçeneğini de getirecek olan Jogger Hibrit, mevcut gövde renklerine ek olarak bu versiyona özel “Mineral gri” rengiyle kullanıcılara sunulacak. Söz konusu model, hem şehir hayatı hem de doğa etkinlikleri için uygun, geniş, çok amaçlı bir otomobil arayan ailelere ve diğer kullanıcılara hitap edecek.

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Dacia Jogger Hibrit 140, aynı zamanda elektrikli araç kullanmanın avantajlarından yararlanmak isteyen kullanıcılar için öne çıkan bir seçenek olacak. Sessiz, yumuşak, titreşimsiz, tamamen elektrikli ilk hareket performansı sunacak olan model, yüksek tork değeriyle anlık hızlanma gibi avantajlarla sürüş keyfini arttıracak. Üstelik bunu sürüş özelliklerinden ve yükleme alanından ödün vermeden yapacak. Jogger Hibrit'in bataryası, aynı zamanda ECO-G 100 versiyonunda LPG deposunun da yer aldığı stepne bölmesinde, araç zemininin altına bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Jogger Hibrit 140, motor frenini güçlendirirken rejeneratif fren işlevini artıran “B moduna” sahip bir otomatik şanzımanla yollara çıkıyor. Bu modun kullanılması, şehir içi kullanımda sürüş konforunu artırırken daha fazla enerji geri kazanımı da sağlıyor. Sürücü bu işlev sayesinde fren pedalı kullanımını azaltabiliyor. Böylece sürüş hem sürücü, hem de beraberindeki yolcular için daha da konforlu hale geliyor.

Hibrit model, kendine özgü 7 inçlik gösterge paneliyle öne çıkıyor. Sürücünün tercihine bağlı olarak kişiselleştirebildiği ekran, bataryanın şarj seviyesi, kalan menzil ve enerji akışı gibi temel bilgileri gösteriyor. Jogger Hibrit 140 ayrıca daha fazla konfor için standart olarak bir elektrikli park freni, kapalı eşya gözü ve bir kol dayamaya sahip yüksek orta konsol ile donatıldı.

140 beygirlik hibrit güç aktarma sistemi

Hibrit güç-aktarma sistemi ve 140 bg toplam sistem gücüyle Jogger, ürün gamında en iyi yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerlerini sunuyor. Sistem, kendini kanıtlamış ve Renault Grubunda yaygın olarak kullanılan bir teknolojiden yararlanıyor. 90 bg güç üreten dört silindirli 1,6 litrelik benzinli motor, iki elektromotor (bir 50 bg motor ile birlikte yüksek voltajlı marş jeneratörü) ve içten yanmalı motora bağlı dört vites ve elektromotora bağlı iki vitesli otomatik şanzıman olmak üzere gelişmiş bir çözümden oluşuyor.

Tam Boyutta Gör Fren enerjisi geri-kazanım sistemiyle 1,2 kW saat (230V) kapasiteli bataryanın yüksek enerji geri-kazanım seviyesi kadar otomatik şanzımanın verimliliği de önemli kullanım avantajlarını beraberinde getiriyor:

Şehir içi kullanımlarının %80'inde tamamen elektrikli sürüş,

Benzer kullanım koşullarında içten yanmalı bir motora kıyasla %40'a kadar daha fazla yakıt ekonomisi.

Jogger'ın ilk hareket anındaki tamamen elektrikli çekişi ve otomatik şanzımanı, araca konforlu ve sürüşü kolay bir yapı kazandırarak enerji performansını artırıyor.

Sürücü fren yaptığında veya yavaşladığında batarya şarj oluyor ve benzersiz bir hibrit deneyim yaratıyor. Jogger Hibrit 140, WLTP ortalama çevriminde 900 km'nin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Jogger Hibrit 140’ta batarya sekiz yıl veya 160.000 km garantisi ile sunuluyor.

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Otomatik vitesli Dacia Jogger Hibrit Nisan'da Türkiye'ye gelecek