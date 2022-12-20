Otomatik vitesli Dacia Jogger Hibrit, Nisan itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak

- Yeni Dacia Jogger Hibrit, özellikleriyle neler sunuyor❓
- 140 beygirlik hibrit güç aktarma sistemi
- Yorumlar
Yeni Dacia Jogger Hibrit, özellikleriyle neler sunuyor❓
Hibrit teknolojisine sahip ilk Dacia modeli olan Jogger Hibrit 140, Romanya Mioventi fabrikası’nda üretilecek. Jogger Hibrit, markanın elektrikliye geçiş süreci açısından büyük öneme sahip. Türkiye'de Jogger ailesine otomatik vites seçeneğini de getirecek olan Jogger Hibrit, mevcut gövde renklerine ek olarak bu versiyona özel “Mineral gri” rengiyle kullanıcılara sunulacak. Söz konusu model, hem şehir hayatı hem de doğa etkinlikleri için uygun, geniş, çok amaçlı bir otomobil arayan ailelere ve diğer kullanıcılara hitap edecek.
Dacia Jogger Hibrit 140, aynı zamanda elektrikli araç kullanmanın avantajlarından yararlanmak isteyen kullanıcılar için öne çıkan bir seçenek olacak. Sessiz, yumuşak, titreşimsiz, tamamen elektrikli ilk hareket performansı sunacak olan model, yüksek tork değeriyle anlık hızlanma gibi avantajlarla sürüş keyfini arttıracak. Üstelik bunu sürüş özelliklerinden ve yükleme alanından ödün vermeden yapacak. Jogger Hibrit'in bataryası, aynı zamanda ECO-G 100 versiyonunda LPG deposunun da yer aldığı stepne bölmesinde, araç zemininin altına bulunuyor.
Hibrit model, kendine özgü 7 inçlik gösterge paneliyle öne çıkıyor. Sürücünün tercihine bağlı olarak kişiselleştirebildiği ekran, bataryanın şarj seviyesi, kalan menzil ve enerji akışı gibi temel bilgileri gösteriyor. Jogger Hibrit 140 ayrıca daha fazla konfor için standart olarak bir elektrikli park freni, kapalı eşya gözü ve bir kol dayamaya sahip yüksek orta konsol ile donatıldı.
140 beygirlik hibrit güç aktarma sistemi
Hibrit güç-aktarma sistemi ve 140 bg toplam sistem gücüyle Jogger, ürün gamında en iyi yakıt tüketimi ve CO2 emisyon değerlerini sunuyor. Sistem, kendini kanıtlamış ve Renault Grubunda yaygın olarak kullanılan bir teknolojiden yararlanıyor. 90 bg güç üreten dört silindirli 1,6 litrelik benzinli motor, iki elektromotor (bir 50 bg motor ile birlikte yüksek voltajlı marş jeneratörü) ve içten yanmalı motora bağlı dört vites ve elektromotora bağlı iki vitesli otomatik şanzıman olmak üzere gelişmiş bir çözümden oluşuyor.
- Şehir içi kullanımlarının %80'inde tamamen elektrikli sürüş,
- Benzer kullanım koşullarında içten yanmalı bir motora kıyasla %40'a kadar daha fazla yakıt ekonomisi.
Jogger'ın ilk hareket anındaki tamamen elektrikli çekişi ve otomatik şanzımanı, araca konforlu ve sürüşü kolay bir yapı kazandırarak enerji performansını artırıyor.
Sürücü fren yaptığında veya yavaşladığında batarya şarj oluyor ve benzersiz bir hibrit deneyim yaratıyor. Jogger Hibrit 140, WLTP ortalama çevriminde 900 km'nin üzerinde menzile ulaşabiliyor. Jogger Hibrit 140’ta batarya sekiz yıl veya 160.000 km garantisi ile sunuluyor.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...