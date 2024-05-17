Bakan Kacır: BYD ve Chery ile yapılan görüşmeler ileri aşamada

- Görüşmeler ileri aşamalarda
- Batı Avrupa yatırımları Türkiye’ye alternatif değil
- Türkiye, batarya konusunda ek teşvikler verecek
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Görüşmeler ileri aşamalarda
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır Ankara'da Bloomberg'e verdiği açıklamada BYD ve Chery ile uzun bir yol kat ettiklerini ifade ederek “Görüşmeleri mümkün olan en kısa sürede tamamlamak istiyoruz.” açıklamasında bulundu. Kacır, aynı zamanda MG'nin sahibi olan SAIC ve Great Wall Moto ile de ayrı ayrı görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Bakan, görüşmelerin bu yaz döneminde sonuçlandırmayı beklediklerini ancak şirketlerin alternatifleri de değerlendirdiğinisözlerine ekledi.
İleri düzeyde süren görüşmeler sonucunda Chery ve BYD, Türkiye’de bir üretim tesisi yatırımı yapma kararında bulunursa firmaların Avrupa'ya satışları da artış yaşayabilir. Ek olarak Çinli firmaların Türkiye yatırımı ve burada üretime başlamaları Türkiye'nin Avrupa Birliği ile imzaladığı Gümrük Birliği anlaşması nedeniyle Avrupa’ya kolay erişim sağlamalarını da mümkün kılabilir.
Batı Avrupa yatırımları Türkiye’ye alternatif değil
Türkiye, batarya konusunda ek teşvikler verecek
Türkiye, Çinli üreticilerin sadece burada araç üretmesini değil aynı zamanda batarya yatırımı yapmasını da istiyor. Kacır, “Ben lokasyon ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama BYD kendi bataryalarını üreten bir firma. Biz görüştüğümüz bütün elektrikli araç üreticilerine batarya yatırımını da Türkiye’ye getirmeleri durumunda bunun için de çok ayrıcalıklı imkanlar sunacağımızı zaten ifade ediyoruz. Ümidimiz elektrikli araç yatırımı gerçekleşirse bununla birlikte batarya yatırımlarının da önünün açılması. Ama öndeki konu elektrikli araç.”
İki Çinli firmadan herhangi birinin nihai yatırım kararı, yıllardır imalat ve otomotiv sektörüne yabancı yatırım çekmeye çalışan Türkiye için önemli bir başarı olacaktır. Hatırlanacağı üzere bir süre önce Volkswagen AG, Türkiye’deki yatırım kararından vazgeçmişti. Ancak Çinliler için Türkiye hem Avrupa ile ilişkisi hem de otomotiv altyapı ve endüstrisi ile oldukça cazip görünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.