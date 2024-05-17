Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bakan Kacır: BYD ve Chery ile yapılan görüşmeler ileri aşamada

    Çinli otomotiv devleri BYD ve Chery’nin Türkiye’ye yatırım yapmayı düşündükleri biliniyor. Şimdi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görüşmelerin ileri aşamada olduğunu söyledi.
    Bakan Kacır: BYD ve Chery ile yapılan görüşmeler ileri aşamada Tam Boyutta Gör
    Çinli otomotiv şirketlerinin Türkiye’ye olan ilgisi bir sır olmasa da şimdiye kadar tesis noktasında bir yatırım ülkeye çekilemedi. Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Çin’in otomotiv devleri BYD ve Chery ile görüşmelerin ileri aşamada olduğunu belirtti.

    Görüşmeler ileri aşamalarda

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır Ankara'da Bloomberg'e verdiği açıklamada BYD ve Chery ile uzun bir yol kat ettiklerini ifade ederek “Görüşmeleri mümkün olan en kısa sürede tamamlamak istiyoruz.” açıklamasında bulundu. Kacır, aynı zamanda MG'nin sahibi olan SAIC ve Great Wall Moto ile de ayrı ayrı görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Bakan, görüşmelerin bu yaz döneminde sonuçlandırmayı beklediklerini ancak şirketlerin alternatifleri de değerlendirdiğinisözlerine ekledi.

    İleri düzeyde süren görüşmeler sonucunda Chery ve BYD, Türkiye’de bir üretim tesisi yatırımı yapma kararında bulunursa firmaların Avrupa'ya satışları da artış yaşayabilir. Ek olarak Çinli firmaların Türkiye yatırımı ve burada üretime başlamaları Türkiye'nin Avrupa Birliği ile imzaladığı Gümrük Birliği anlaşması nedeniyle Avrupa’ya kolay erişim sağlamalarını da mümkün kılabilir.

    Batı Avrupa yatırımları Türkiye’ye alternatif değil

    Bakan Kacır: BYD ve Chery ile yapılan görüşmeler ileri aşamada Tam Boyutta Gör
    BYD halihazırda Macaristan'da inşaatı devam eden fabrikaya ek olarak 2025 yılında Avrupa'da ikinci bir fabrika yatırımında daha bulunmak istiyor. Chery ise İspanya’da üretim merkezi kuruyor. Bu bilgiler ışığında Kacır, Çinlilerin Avrupa’da yatırım planları hakkında şunları söyledi: “Ben şunu ifade edeyim sadece, onlar Türkiye’ye alternatif değil. Yani Batı Avrupa’da yapılmış olan ya da yapılacak olan yatırımlar Türkiye’nin alternatifi değil. Biz bunu hem Türkiye hem Çin için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu söylediğiniz ve daha önce açıklanmış olan Batı Avrupa’da bazı yatırım ve üretim planları Türkiye’ye alternatif değil. Bu da benim değil, onların görüşü.”

    Türkiye, batarya konusunda ek teşvikler verecek

    Türkiye, Çinli üreticilerin sadece burada araç üretmesini değil aynı zamanda batarya yatırımı yapmasını da istiyor. Kacır, “Ben lokasyon ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama BYD kendi bataryalarını üreten bir firma. Biz görüştüğümüz bütün elektrikli araç üreticilerine batarya yatırımını da Türkiye’ye getirmeleri durumunda bunun için de çok ayrıcalıklı imkanlar sunacağımızı zaten ifade ediyoruz. Ümidimiz elektrikli araç yatırımı gerçekleşirse bununla birlikte batarya yatırımlarının da önünün açılması. Ama öndeki konu elektrikli araç.”

    Bakan Kacır: BYD ve Chery ile yapılan görüşmeler ileri aşamada Tam Boyutta Gör
    Togg'un Çin şirketi olan Farasis ile batarya üretimi konusunda bir ortaklığı olduğunu, bunun önümüzdeki dönemde yatırıma dönüşeceğini anlatan Kacır, “Ama bu süreç önümüzdeki dönemde farklı işbirliklerine vesile olur mu? Bunu zaman gösterecek. Dolayısıyla şu anda bunları ifade etmek için erken ama Togg milli marka olarak yoluna devam edecek. Bunu ifade edelim. Yani burada bir kafa karışıklığı olmasın.” değerlendirmesini yaptı.

    İki Çinli firmadan herhangi birinin nihai yatırım kararı, yıllardır imalat ve otomotiv sektörüne yabancı yatırım çekmeye çalışan Türkiye için önemli bir başarı olacaktır. Hatırlanacağı üzere bir süre önce Volkswagen AG, Türkiye’deki yatırım kararından vazgeçmişti. Ancak Çinliler için Türkiye hem Avrupa ile ilişkisi hem de otomotiv altyapı ve endüstrisi ile oldukça cazip görünüyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    vehmim ne demek tyt 70 net nasıl yapılır gözü kaynak almasına limon iyi gelirmi cam filmi önerisi toyota rav4 2.5 hybrid yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-12.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 13
    Xiaomi Redmi Note 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro 2023 MacBook Pro
    Apple M2 Pro 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız