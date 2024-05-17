Bakan Kacır: BYD ve Chery ile yapılan görüşmeler ileri aşamada

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv şirketlerinin Türkiye’ye olan ilgisi bir sır olmasa da şimdiye kadar tesis noktasında bir yatırım ülkeye çekilemedi. Ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Çin’in otomotiv devleri BYD ve Chery ile görüşmelerin ileri aşamada olduğunu belirtti.

Görüşmeler ileri aşamalarda

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır Ankara'da Bloomberg'e verdiği açıklamada BYD ve Chery ile uzun bir yol kat ettiklerini ifade ederek “Görüşmeleri mümkün olan en kısa sürede tamamlamak istiyoruz.” açıklamasında bulundu. Kacır, aynı zamanda MG'nin sahibi olan SAIC ve Great Wall Moto ile de ayrı ayrı görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Bakan, görüşmelerin bu yaz döneminde sonuçlandırmayı beklediklerini ancak şirketlerin alternatifleri de değerlendirdiğinisözlerine ekledi.

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İleri düzeyde süren görüşmeler sonucunda Chery ve BYD, Türkiye’de bir üretim tesisi yatırımı yapma kararında bulunursa firmaların Avrupa'ya satışları da artış yaşayabilir. Ek olarak Çinli firmaların Türkiye yatırımı ve burada üretime başlamaları Türkiye'nin Avrupa Birliği ile imzaladığı Gümrük Birliği anlaşması nedeniyle Avrupa’ya kolay erişim sağlamalarını da mümkün kılabilir.

Batı Avrupa yatırımları Türkiye’ye alternatif değil

Tam Boyutta Gör BYD halihazırda Macaristan'da inşaatı devam eden fabrikaya ek olarak 2025 yılında Avrupa'da ikinci bir fabrika yatırımında daha bulunmak istiyor. Chery ise İspanya’da üretim merkezi kuruyor. Bu bilgiler ışığında Kacır, Çinlilerin Avrupa’da yatırım planları hakkında şunları söyledi: “Ben şunu ifade edeyim sadece, onlar Türkiye’ye alternatif değil. Yani Batı Avrupa’da yapılmış olan ya da yapılacak olan yatırımlar Türkiye’nin alternatifi değil. Biz bunu hem Türkiye hem Çin için bir fırsat olarak görüyoruz. Bu söylediğiniz ve daha önce açıklanmış olan Batı Avrupa’da bazı yatırım ve üretim planları Türkiye’ye alternatif değil. Bu da benim değil, onların görüşü.”

Türkiye, batarya konusunda ek teşvikler verecek

Türkiye, Çinli üreticilerin sadece burada araç üretmesini değil aynı zamanda batarya yatırımı yapmasını da istiyor. Kacır, “Ben lokasyon ile ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Ama BYD kendi bataryalarını üreten bir firma. Biz görüştüğümüz bütün elektrikli araç üreticilerine batarya yatırımını da Türkiye’ye getirmeleri durumunda bunun için de çok ayrıcalıklı imkanlar sunacağımızı zaten ifade ediyoruz. Ümidimiz elektrikli araç yatırımı gerçekleşirse bununla birlikte batarya yatırımlarının da önünün açılması. Ama öndeki konu elektrikli araç.”

Tam Boyutta Gör Togg'un Çin şirketi olan Farasis ile batarya üretimi konusunda bir ortaklığı olduğunu, bunun önümüzdeki dönemde yatırıma dönüşeceğini anlatan Kacır, “Ama bu süreç önümüzdeki dönemde farklı işbirliklerine vesile olur mu? Bunu zaman gösterecek. Dolayısıyla şu anda bunları ifade etmek için erken ama Togg milli marka olarak yoluna devam edecek. Bunu ifade edelim. Yani burada bir kafa karışıklığı olmasın.” değerlendirmesini yaptı.

İki Çinli firmadan herhangi birinin nihai yatırım kararı, yıllardır imalat ve otomotiv sektörüne yabancı yatırım çekmeye çalışan Türkiye için önemli bir başarı olacaktır. Hatırlanacağı üzere bir süre önce Volkswagen AG, Türkiye’deki yatırım kararından vazgeçmişti. Ancak Çinliler için Türkiye hem Avrupa ile ilişkisi hem de otomotiv altyapı ve endüstrisi ile oldukça cazip görünüyor.

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Bakan Kacır: BYD ve Chery ile yapılan görüşmeler ileri aşamada