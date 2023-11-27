Samsung, otomotiv varlığını LPDDR5x, AutoSSD ve GDDR7 ile güçlendirecek

Samsung, otomobillerdeki varlığını büyütecek
Samsung, otomotiv pazarının özellikle yapay zekanın da etkisiyle birlikte büyük bir ekonomik yükseliş göreceğine inanıyor. Samsung, otomotiv pazarının yapay zeka patlaması sayesinde potansiyel olarak büyük bir ekonomik yükseliş görebileceğine inanıyor. Şu anda 50 milyar dolar seviyesinde olan otomotiv yarı iletken pazarının, mobil (%6) ve yüksek performanslı bilgi işlem (%12) sektörlerini geride bırakarak önümüzdeki beş yıl içinde (2023-2028) yıllık ortalama %17 oranında büyümesi öngörülüyor.
Yeni bellek teknolojilerinin yanı sıra Samsung’un önümüzdeki yıl depolama sanallaştırmasını etkinleştirerek veri verimliliğini artırmaya odaklanan, tek bir SSD'nin birden fazla SoC tarafından kullanılmak üzere bölümlenmesine olanak tanıyan ve böylece performans yükseltmelerini çok daha kolay hale getiren çıkarılabilir Auto SSD'yi de tanıtması bekleniyor.
Otomotiv SSD'lerinin 512GB-4TB kapasitelere ve 6.5GB/s'ye varan hızlara sahip olacağı söyleniyor. Bu yüksek bellek ve depolama kapasiteleri araç içi otonom sistemleri için gerekli ihtiyacı karşılayacağı söyleniyor. Son olarak Samsung, GDDR7 belleklere de bir parantez açtı. GDDR7'nin kanal başına 32 Gbps bant genişliğine sahip olması ve 128 GB/s'de büyük veri hacimlerinin aktarılması bekleniyor. Samsung’a göre bu bellekler de otonom sürüş için hayati öneme sahip.
Samsung, bazı rakipleri gibi doğrudan otomobil üreticisi olmak gibi bir hedef taşımıyor gibi, en azından şimdilik durum böyle. Ancak firma, zaten en büyük bellek üreticisi olma konumunu bu pazar için kullanmak istiyor. Samsung, bellekler ve depolama çözümleri ile otomotiv dünyasından ciddi gelirler elde edebilir. Firma, 2025 yılına kadar otonom sürüş endüstrisinde baskın bir noktaya ulaşmayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.