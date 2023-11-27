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    Samsung, otomotiv varlığını LPDDR5x, AutoSSD ve GDDR7 ile güçlendirecek

    Samsung, uzunca bir süredir otomotiv alanında da varlık gösteriyor. Son gelen bilgilere göre Samsung Electronics, otomotiv segmenti için LPDDR5x, AutoSSD ve GDDR7 çözümlerini hazırlıyor.
    Samsung’dan otomotive LPDDR5x, AutoSSD ve GDDR7 desteği Tam Boyutta Gör
    Samsung, LPDDR5x, GDDR7 ve AutoSSD gibi yeni nesil teknolojilerle otomotiv endüstrisinde büyük adımlar atmayı planladığını duyurdu. Hong Kong'da düzenlenen etkinlikte şirketin önümüzdeki yıllarda otomotiv bellek pazarında hakim bir konum elde etmeyi planladığı açıklandı. Şirket ana odak noktası olarak bellek ve diğer teknolojiler gibi yerleşik bileşenlerin aracın işlevselliğinde hayati bir rol oynadığı ve hızla ilerleyen "otonom sürüş" segmentini hedefliyor.

    Samsung, otomobillerdeki varlığını büyütecek

    Samsung, otomotiv pazarının özellikle yapay zekanın da etkisiyle birlikte büyük bir ekonomik yükseliş göreceğine inanıyor. Samsung, otomotiv pazarının yapay zeka patlaması sayesinde potansiyel olarak büyük bir ekonomik yükseliş görebileceğine inanıyor. Şu anda 50 milyar dolar seviyesinde olan otomotiv yarı iletken pazarının, mobil (%6) ve yüksek performanslı bilgi işlem (%12) sektörlerini geride bırakarak önümüzdeki beş yıl içinde (2023-2028) yıllık ortalama %17 oranında büyümesi öngörülüyor.

    Samsung’dan otomotive LPDDR5x, AutoSSD ve GDDR7 desteği Tam Boyutta Gör
    Samsung, yapay zeka ile güçlenen otomotiv endüstrisinin hesaplama taleplerini karşılamak için, son teknoloji LPDDR5X bellek türünün yeni bir varyantını piyasaya sürmeyi planlıyor; bu bellek türünün orijinaline kıyasla yarı boyutta ancak yüzde 20 daha verimli olduğu söyleniyor. Bu bellek yongasının 2 GB ila 24 GB arasında değişen bir kapasiteye, 68GB/s'ye kadar hıza, kanal başına 8.5Gbps bant genişliğine ve 561FBGA paketine sahip olacağı bildiriliyor.

    Yeni bellek teknolojilerinin yanı sıra Samsung’un önümüzdeki yıl depolama sanallaştırmasını etkinleştirerek veri verimliliğini artırmaya odaklanan, tek bir SSD'nin birden fazla SoC tarafından kullanılmak üzere bölümlenmesine olanak tanıyan ve böylece performans yükseltmelerini çok daha kolay hale getiren çıkarılabilir Auto SSD'yi de tanıtması bekleniyor.

    Otomotiv SSD'lerinin 512GB-4TB kapasitelere ve 6.5GB/s'ye varan hızlara sahip olacağı söyleniyor. Bu yüksek bellek ve depolama kapasiteleri araç içi otonom sistemleri için gerekli ihtiyacı karşılayacağı söyleniyor. Son olarak Samsung, GDDR7 belleklere de bir parantez açtı. GDDR7'nin kanal başına 32 Gbps bant genişliğine sahip olması ve 128 GB/s'de büyük veri hacimlerinin aktarılması bekleniyor. Samsung’a göre bu bellekler de otonom sürüş için hayati öneme sahip.

    Samsung, bazı rakipleri gibi doğrudan otomobil üreticisi olmak gibi bir hedef taşımıyor gibi, en azından şimdilik durum böyle. Ancak firma, zaten en büyük bellek üreticisi olma konumunu bu pazar için kullanmak istiyor. Samsung, bellekler ve depolama çözümleri ile otomotiv dünyasından ciddi gelirler elde edebilir. Firma, 2025 yılına kadar otonom sürüş endüstrisinde baskın bir noktaya ulaşmayı hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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