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    Türkiye’nin 2030 hedefleri açıklandı: Çip üretimi, nükleer reaktör, KAAN ve dahası

    2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli çip üretimi, nükleer reaktör, KAAN ve dahası için hedefleri açıkladı.
    2030 hedefleri: Çip üretimi, nükleer reaktör, KAAN ve dahası Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek. Çelik Kubbe ile hava savunma sistemlerimizi tek bir ağa entegre edeceğiz." dedi. Ayrıca çip üretimi ve modüler nükleer reaktör teknolojileri konusunda da hedefler açıklandı.

    Türkiye’den teknoloji atılımı

    Erdoğan, "İnsan kaynağımızı dijital yetkinliklerle dönüştürecek yerli, milli siber güvenlik uygulamalarıyla dijital altyapımızı daha dirençli hale getireceğiz. Kuantum teknolojilerinde ülkemizin insan kaynağını ve araştırma altyapısını güçlendirecek Ulusal Kuantum Enstitüsü'nü kuracağız. Uydu üretimindeki yeteneklerimizi bir araya getirecek, uluslararası rekabet gücünü yükseltecek bir milli uyduyu sistem olarak kuracağız" dedi.

    Yapılan açıklamada stratejinin 5 amaç çerçevesinde belirlenmiş 100 strateji ve 20 makro hedef içerdiği aktaran Erdoğan, “Yarı iletkenler, nükleer teknolojiler, biyoteknoloji, petrokimya gibi stratejik alanlarda kamu destek mekanizmalarıyla sahadaki etkimizi pekiştireceğiz. Otomotiv sektörünün batarya, hidrojen yakıt pili ve elektronik yakıt teknolojilerine geçişini sağlamak üzere adımlar atacağız. Uçan araba ve otonom araç teknolojileri, batarya ve enerji depolama teknolojilerine yönelik Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları ile yatırımları destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmanın satır başları şu şekilde:

    KAAN seri üretime geçecek

    Türkiye’nin Milli muharip uçağı KAAN için geliştirme ve test faaliyetleri sürerken seri üretim için konuşan Erdoğan, program özelinde “Milli muharip uçağımız KAAN seri üretime geçecek. Çelik Kubbe ile hava savunma sistemlerimizi tek bir ağa entegre edeceğiz.”

    “Stratejik yatırımlar için teknolojik, sosyal, çevresel altyapısı tümüyle hazır, lojistik bağlantıları güçlü mega endüstriyel parklar inşa edeceğiz. Biyoteknoloji Üretim Programımızla biyoteknoloji araştırma altyapılarını güçlendirecek, kamu alımlarını bir kaldıraç gibi kullanarak yerli biyoteknolojik ilaç üretimini destekleyeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

    Nükleer reaktör geliştirilecek

    Gündem ve strateji maddelerinden birisi de kuantum teknolojileri oldu. Erdoğan, insan kaynağını ve araştırma altyapısını güçlendirecek Ulusal Kuantum Enstitüsü'nün kurulacağını duyurdu.

    Daha da önemlisi nükleer enerji alanında da önemli bir atılım yapılacak. Açıklamaya göre Türkiye, nükleer teknopark kuracak ve burada, yerli modüler nükleer reaktör geliştirecek. Enerji konusunda Erdoğan ayrıca "Güneş enerjisi ve rüzgar türbini teknolojilerinde yerli üretim kapasitemizi geliştireceğiz. Yeşil hidrojen ekosistemini harekete geçirerek karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerinde yerli çözümler üreteceğiz" dedi.

    A’dan Z’ye çip üretimi

    2030 hedefleri: Çip üretimi, nükleer reaktör, KAAN ve dahası Tam Boyutta Gör
    Erdoğan, yarı iletken üretimi için de önemli açıklamalarda bulundu. “Yapay zeka, süper bilgisayar yatırım programımız ile bu alandaki altyapımızı daha üst seviyelere taşıyacağız” diyen Erdoğan, “Teknolojik bağımsızlık açısından son derece kritik olan çip üretiminin tüm aşamalarını Türkiye'de gerçekleştireceğiz dedi.

    Erdoğan, bu önemli satır başlarının haricinde fiber iletişim, 5G ve ötesi yeni nesil haberleşme alt yapısının geliştirilmesi için adımlar atılacağını aktardı. “Atacağımız bu adımlarla 2024 yılında 247 milyar dolar seviyesine ulaşan imalat sanayi ihracatımızı 2023 yılında 400 milyar dolara ulaştıracağız. ARGE harcamalarının milli gelir içindeki payını %2,20 seviyesine yükselteceğiz” diyen Erdoğan, bugüne kadar 9 başarılı araştırma seferi gerçekleştirilen Antarktika'ya bir kutup araştırma üssü inşa edileceğini duyurdu.

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