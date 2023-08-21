TurkNet’e yüzde 20 oranında zam geldi

Tam Boyutta Gör Taahhütsüz ve limitsiz internet sunan TurkNet, abonelik fiyatlarına zam yaptı. Zamla birlikte TurkNet fiyatı 249,90 TL’den 299,90 TL’ye yükselti. Yüzde 20 oranında zam geldi.

TurkNet internet fiyatı ne kadar?

Kullanıcılara gönderilen bilgilendirme mesajında fiyatların 249,90 TL’den 299,90 TL’ye yükseltildiği duyuruldu. TurkNet'in tek fiyat politikası nedeniyle, hızınız ne kadar olursa olsun 299,90 TL ödeyeceksiniz.

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12 Aylık peşin ödeme kampanyası ile kullanıcılar 12 ay boyunca 299,90 TL yerine aylık 279,90 TL’ye denk gelen ücretle 12 aylık ödeme yapabiliyor. Peşin ödeme yapan kullanıcıların gelecek zamlardan etkilenmeyeceği ifade ediliyor.

Yeni TurkNet GigaFiber aboneleri için ilk 6 ay 199,90 TL

Zamla birlikte TurkNet GigaFiber’in yeni müşterileri için başlattığı kampanyada da fiyat güncellemesi oldu. TurkNet GigaFİber’i ilk kez kullanacak müşteriler ilk 6 ay boyunca 299,90 TL yerine 199,90 TL ödeyecek. Mevcut GigaFiber aboneleri ise, adresinde GigaFiber altyapısı bulunan bir arkadaşını TurkNet'e getirdiğinde 6 ay boyunca 199,90 TL ödeme fırsatı elde ediyor.

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