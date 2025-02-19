Türksat 6A ilk test yayınını gerçekleştirdi

Türksat 6A’dan önemli başarı
Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı.
Ku-Bant, Ku-BSS Bant, Ka-Bant ve Q/V Bant frekans bantlarında uplink ve downlink haberleşme kanallarını barındıran TÜRKSAT 6A’da TUSAŞ, TÜBİTAK, ASELSAN ve CTech görev almıştı.
Türkiye, Türksat 6A'nın gönderilmesiyle birlikte uzaydaki haberleşme uydusunu 6'ya çıkarmıştı. Bu uydulara ek olarak 3 adet de gözlem uydusu bulunuyor. Ayrıca Plan-S gibi özel şirketlerin de katılımıyla uydu sayısı hız artıyor. Bu 9 uyduya ek olarak Plan-S’in de yörüngede 13 uydusu bulunuyor.
Türksat 6A özellikleri
- Yörünge: 42° Doğu
- Yörünge Yüksekliği: 35.786km
- Manevra Ömrü: 16 Yıl
- Faydalı Yük: 20 Ku-Bant Alıcı
- Güç: 153W
- Kuru Kütle: ~1700kg
- Toplam Kütle: ~4200kg
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