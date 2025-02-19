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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk milli haberleşme uydu platformu olarak 9 Temmuz 2024'te Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan Türksat 6A, geçtiğimiz dönemde kalıcı yörüngesine ulaşarak test faaliyetlerine devam etmişti. Şimdi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye’nin ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın ilk test yayınını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Türksat 6A’dan önemli başarı

Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en büyük projelerinden biri, ilk milli haberleşme uydumuz Türksat 6A'da ilk test yayını başarıyla tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Ku-Bant, Ku-BSS Bant, Ka-Bant ve Q/V Bant frekans bantlarında uplink ve downlink haberleşme kanallarını barındıran TÜRKSAT 6A’da TUSAŞ, TÜBİTAK, ASELSAN ve CTech görev almıştı.

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Türkiye, Türksat 6A'nın gönderilmesiyle birlikte uzaydaki haberleşme uydusunu 6'ya çıkarmıştı. Bu uydulara ek olarak 3 adet de gözlem uydusu bulunuyor. Ayrıca Plan-S gibi özel şirketlerin de katılımıyla uydu sayısı hız artıyor. Bu 9 uyduya ek olarak Plan-S’in de yörüngede 13 uydusu bulunuyor.

Türksat 6A özellikleri

Yörünge: 42° Doğu

Yörünge Yüksekliği: 35.786km

Manevra Ömrü: 16 Yıl

Faydalı Yük: 20 Ku-Bant Alıcı

Güç: 153W

Kuru Kütle: ~1700kg

Toplam Kütle: ~4200kg

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Türksat 6A ilk test yayınını gerçekleştirdi