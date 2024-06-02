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    Bayraktar TB3, simüle edilmiş TCG Anadolu pistinden havalandı

    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, adım adım TCG Anadolu’dan havalanmaya doğru ilerliyor. Bayraktar TB3, simüle edilmiş TCG Anadolu pistinde "rampa kalkış testini” yaptı.
    Bayraktar TB3, simüle edilmiş TCG Anadolu pistinden havalandı Tam Boyutta Gör
    Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA’nın testleri devam ediyor. İlk uçuşunu 27 Ekim 2023'te yapan Bayraktar TB3, kısa bir süre önce ilk defa "rampa kalkış” testi gerçekleştirdi. Bu testte TCG Anadolu’nun karada simüle edilmiş rampası kullanıldı. Bilindiği üzere kapanıp açılabilen kanatlara sahip olan Bayraktar TB3’ün TCG Anadolu’ya konuşlandırılması hedefleniyor. Yapılan testlerde SİHA'nın başarılı olduğu bildirildi.

    Bayraktar TB3, TCG Anadolu için rampa testinde

    Bayraktar TB3 SİHA, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde gerçekleştirilen testte ilk kez havalandı. Bu test merkezine kurulan rampa, TCG Anadolu'nun güvertesindeki şartlar ile aynı özelliklere ve 12 derece eğime sahip. Aktarılanlara göre ilk testlerde Bayraktar TB3, 4 kez rampadan kalkış denedi ve hepsinde başarılı oldu.

    Bayraktar TB3, simüle edilmiş TCG Anadolu pistinden havalandı Tam Boyutta Gör
    Alçak irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifada performans ve sistem tanımlama testlerini tamamlayan Bayraktar TB3, 22 Mayıs'ta Bayraktar AKINCI TİHA ile birlikte havalandı ve kol uçuşu ile Keşan'a yol aldı. Bayraktar TB3’ün bundan sonraki test faaliyetlerine bir süre Keşan'da özel olarak hazırlanmış rampalı pistte devam etmesi planlanıyor.
    Bayraktar TB3, simüle edilmiş TCG Anadolu pistinden havalandı Tam Boyutta Gör
    Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

    Öte yandan Bayraktar TB3, bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 395 saat 43 dakika havada kaldı. ASELFLIR-500 ile de uçan SİHA, tüm testlerden başarıyla geçti. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Bu sayede keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra edebilecek.

    Bayraktar TB3 özellikleri

    • 14 Metre Kanat Açıklığı
    • 8,35 Metre Uzunluk
    • 2,6 Metre Yükseklik
    • 1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
    • 125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
    • 280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
    • 24+ Saat Havada Kalış Süresi
    • Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
    • Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
    • Otomatik İniş ve Kalkış
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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