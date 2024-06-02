Bayraktar TB3, simüle edilmiş TCG Anadolu pistinden havalandı

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Tam Boyutta Gör Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA’nın testleri devam ediyor. İlk uçuşunu 27 Ekim 2023'te yapan Bayraktar TB3, kısa bir süre önce ilk defa "rampa kalkış” testi gerçekleştirdi. Bu testte TCG Anadolu’nun karada simüle edilmiş rampası kullanıldı. Bilindiği üzere kapanıp açılabilen kanatlara sahip olan Bayraktar TB3’ün TCG Anadolu’ya konuşlandırılması hedefleniyor. Yapılan testlerde SİHA'nın başarılı olduğu bildirildi.

Bayraktar TB3, TCG Anadolu için rampa testinde

Bayraktar TB3 SİHA, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde gerçekleştirilen testte ilk kez havalandı. Bu test merkezine kurulan rampa, TCG Anadolu'nun güvertesindeki şartlar ile aynı özelliklere ve 12 derece eğime sahip. Aktarılanlara göre ilk testlerde Bayraktar TB3, 4 kez rampadan kalkış denedi ve hepsinde başarılı oldu.

Tam Boyutta Gör Alçak irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifada performans ve sistem tanımlama testlerini tamamlayan Bayraktar TB3, 22 Mayıs'ta Bayraktar AKINCI TİHA ile birlikte havalandı ve kol uçuşu ile Keşan'a yol aldı. Bayraktar TB3’ün bundan sonraki test faaliyetlerine bir süre Keşan'da özel olarak hazırlanmış rampalı pistte devam etmesi planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı.

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Öte yandan Bayraktar TB3, bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 395 saat 43 dakika havada kaldı. ASELFLIR-500 ile de uçan SİHA, tüm testlerden başarıyla geçti. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Bu sayede keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra edebilecek.

Bayraktar TB3 özellikleri

14 Metre Kanat Açıklığı

8,35 Metre Uzunluk

2,6 Metre Yükseklik

1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı

125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız

280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi

24+ Saat Havada Kalış Süresi

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Otomatik İniş ve Kalkış

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Bayraktar TB3, simüle edilmiş TCG Anadolu pistinden havalandı