Bayraktar TB3, simüle edilmiş TCG Anadolu pistinden havalandı

Bayraktar TB3 SİHA, Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezinde gerçekleştirilen testte ilk kez havalandı. Bu test merkezine kurulan rampa,TCG Anadolu'nun güvertesindeki şartlar ile aynı özelliklere ve 12 derece eğime sahip. Aktarılanlara göre ilk testlerde Bayraktar TB3, 4 kez rampadan kalkış denedi ve hepsinde başarılı oldu.
Öte yandan Bayraktar TB3, bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 395 saat 43 dakika havada kaldı. ASELFLIR-500 ile de uçan SİHA, tüm testlerden başarıyla geçti. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Bu sayede keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra edebilecek.
Bayraktar TB3 özellikleri
14 Metre Kanat Açıklığı
8,35 Metre Uzunluk
2,6 Metre Yükseklik
1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
24+ Saat Havada Kalış Süresi
Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.