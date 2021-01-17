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    Turtle Beach mikrofon üreticisi Neat’i satın alıyor

    Yüksek ses kalitesi ve fütüristik tasarımları ile dikkat çeken mikrofon üreticisi Neat, oyuncu pazarının yükselen ismi Turtle Beach tarafından satın alınıyor.
    3 sa.
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    Çevre Birimleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Turtle Beach mikrofon üreticisi Neat’i satın alıyor
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    Oyuncu donanımları pazarındaki rakibi ROCCAT’ı satın alarak gücüne güç katan Turtle Beach bu kez rotayı Neat üreticisine çevirdi. Üst seviye mikrofonların bilinen ismi Neat yakın zamanda Turtle Beach bünyesine katılıyor.

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    Neat kimdir?

    Neat markası fütüristik tasarıma sahip üst seviye mikrofonları ile biliniyor. Şimdi Logitech bünyesinde olan Blue Microphones kurucusu ünlü ses mühendisi Martins Saulespurenssome ve ünlü sanatçı Skipper Wise tarafından temelleri atılmıştı.

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    Ülkemizde de beğenilen Neat mikrofon markası Turtle Beach’in oyuncular haricindeki yayıncılara da hitap etmesini sağlayacak. Firma Neat markasını tercih etmesinin sebebinin iki kurucu isim olduğunu ifade ediyor.

    Neat markası satın alım sonrasında da bağımsız faaliyetlerine devam edecek. Bu yıl içerisinde popüler mikrofon modellerinin güncelleneceği ifade ediliyor. Ayrıca fiyat-performansa oynayacak bazı yeni ürünler de görebiliriz.



    https://www.engadget.com/turtle-beach-buying-neat-microphones-161518580.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot

    trustrank

    wqe

    9 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    16 saat önce
    Xandive

    damn

    16 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
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