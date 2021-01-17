Turtle Beach mikrofon üreticisi Neat’i satın alıyor

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Oyuncu donanımları pazarındaki rakibi ROCCAT’ı satın alarak gücüne güç katan Turtle Beach bu kez rotayı Neat üreticisine çevirdi. Üst seviye mikrofonların bilinen ismi Neat yakın zamanda Turtle Beach bünyesine katılıyor.

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Neat kimdir?

Neat markası fütüristik tasarıma sahip üst seviye mikrofonları ile biliniyor. Şimdi Logitech bünyesinde olan Blue Microphones kurucusu ünlü ses mühendisi Martins Saulespurenssome ve ünlü sanatçı Skipper Wise tarafından temelleri atılmıştı.

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Ülkemizde de beğenilen Neat mikrofon markası Turtle Beach’in oyuncular haricindeki yayıncılara da hitap etmesini sağlayacak. Firma Neat markasını tercih etmesinin sebebinin iki kurucu isim olduğunu ifade ediyor.

Neat markası satın alım sonrasında da bağımsız faaliyetlerine devam edecek. Bu yıl içerisinde popüler mikrofon modellerinin güncelleneceği ifade ediliyor. Ayrıca fiyat-performansa oynayacak bazı yeni ürünler de görebiliriz.

https://www.engadget.com/turtle-beach-buying-neat-microphones-161518580.html

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