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    TUSAŞ insansız savaş uçağı geliştiriyor: TUSAŞ TİSU

    Anka ve Aksungur İHA'lar ile önemli başarılar elde eden TUSAŞ şimdi de insansız savaş uçağı projesiyle karşımıza çıkıyor. TUSAŞ TİSU hakkında ilk bilgiler haberimizde.
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    TUSAŞ insansız savaş uçağı geliştiriyor: TUSAŞ TİSU Tam Boyutta Gör

    Baykar tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma dün ilk kez harekete geçti. Kızılelma’nın ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi başarıyla tamamlandı. Baykar’ın yanı sıra Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ)insansız savaş uçağı için kolları sıvadı.

    TUSAŞ TİSU ismindeki insansız savaş uçağı için proje geliştirme çalışmaları başladı. TUSAŞ TİSU, jet motora ve yaklaşık 7 ton ağırlığa sahip olacak. Aksungur İHA projesinden elde edilen deneyim ile geliştirilen TİSU, farklı görev ve kabiliyetlere sahip olacak. Uçuş huzunun ise 0,7 mach hızında olacağı belirtiliyor.

    TİSU ilk uçuşunu 2023'te yapacak

    TİSU için henüz şirket tarafından paylaşılan bir görsel bulunmadığı için tasarımının nasıl olacağı hakkında bilgiye sahip değiliz. TİSU’nun ilk test uçuşunu 2023’ün ortalarında yapması ön görülüyor. TUSAŞ ayrıca 5+ nesil özelliklere sahip yerli savaş uçağı geliştiriyor. Prototip üretimi tamamlanan Milli Muharip Uçak’ta kullanılacak motor Türkiye’ye geldi. Milli Muharip Uçak, 18 Mart 2023’te hangardan çıkacak.

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