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    Türkiye’nin insansız savaş uçağı Kızılelma, taksi ve koşu testini tamamladı

    Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı projesi olan Kızılelma, güçlü adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Açıklamaya göre Bayraktar Kızılelma’nın taksi ve koşu testi ise başarıyla gerçekleştirildi.
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    Yerli insansız savaş uçağı Kızılelma, testlerini tamamladı Tam Boyutta Gör
    Baykar’ın öz kaynaklarıyla milli ve özgün bir şekilde geliştirilen Türkiye’nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi başarıyla tamamlandı. Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre bu testlerin geçilmesi Kızılelma’nın geliştirilme sürecinde önemli bir aşamayı ifade ediyor.

    Bayraktar Kızılelma, Tekirdağ Çorlu’da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne bu haftanın başlarında getirilmiş ve test süreci başlamıştı. Pist üzerinde emniyet bağları ile yapılan Otomatik Taksi Testleri başarıyla sonuçlandırılmış durumda.

    Bugün ise Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın liderliğinde emniyet bağları olmadan gerçekleştirilen ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi de başarılı bir şekilde icra edilmiş durumda. Böylece Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış oldu.

    Bayraktar Kızılelma özellikleri

    Yerli insansız savaş uçağı Kızılelma, testlerini tamamladı Tam Boyutta Gör
    Bayraktar Kızılelma, özellikle kısa piste sahip gemilere iniş ve kalkış kabiliyetiyle dikkat çekiyor. Bu esneklik muharebe sahasında önemli bir yetenek ve platform avantajı sunuyor. Dolayısıyla Bayraktar Kızılelma’nın testleri devam eden CG Anadolu gemisinde kullanılması mümkün. Bu sayede Kızılelma denizaşırı görevlerde kullanılabilecek.

    Tasarım açısından minimum radar izi bırakan Bayraktar Kızılelma, 6 tonluk kalkış ağırlığına sahip olması bekleniyor. Kızılelma aynı zamanda milli olarak geliştirilen tüm mühimmatlarla kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor. Ek olarak toplamda 1.500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle dikkat çeken Kızılelma, milli AESA radarıyla da uyumlu.

    Kızılelma bunlarla birlikte agresif manevra yetenekleriyle diğer İHA’lardan da ayrılıyor. Bu manevra yeteneklerinin bir kazancı olarak Kızılelma’nın hava-hava muharebesi gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.

    İlk uçuş 2023’te

    Planlanan sürece göre Bayraktar Kızılelma’nın ilk olarak 2023’te uçması hedefleniyor. Envantere girmesi için belirlenen bir tarih yok ancak ilerleyiş bakımından diğer Bayraktar ürünlerine benzer şekilde olması bekleniyor. Örneğin Akıncı, 2019 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmiş ve yaklaşık 1,5-2 yıl sonra ise envantere girmişti.

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