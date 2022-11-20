Türkiye’nin insansız savaş uçağı Kızılelma, taksi ve koşu testini tamamladı

Bayraktar Kızılelma, Tekirdağ Çorlu’da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne bu haftanın başlarında getirilmiş ve test süreci başlamıştı. Pist üzerinde emniyet bağları ile yapılan Otomatik Taksi Testleri başarıyla sonuçlandırılmış durumda.
Bugün ise Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’ın liderliğinde emniyet bağları olmadan gerçekleştirilen ilk Otomatik Taksi ve Koşu Testi de başarılı bir şekilde icra edilmiş durumda. Böylece Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşuna bir adım daha yaklaşmış oldu.
Bayraktar Kızılelma özellikleri
Tasarım açısından minimum radar izi bırakan Bayraktar Kızılelma, 6 tonluk kalkış ağırlığına sahip olması bekleniyor. Kızılelma aynı zamanda milli olarak geliştirilen tüm mühimmatlarla kullanılabilecek şekilde tasarlanıyor. Ek olarak toplamda 1.500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle dikkat çeken Kızılelma, milli AESA radarıyla da uyumlu.
Kızılelma bunlarla birlikte agresif manevra yetenekleriyle diğer İHA’lardan da ayrılıyor. Bu manevra yeteneklerinin bir kazancı olarak Kızılelma’nın hava-hava muharebesi gerçekleştirebilmesi hedefleniyor.
İlk uçuş 2023’te
Planlanan sürece göre Bayraktar Kızılelma’nın ilk olarak 2023’te uçması hedefleniyor. Envantere girmesi için belirlenen bir tarih yok ancak ilerleyiş bakımından diğer Bayraktar ürünlerine benzer şekilde olması bekleniyor. Örneğin Akıncı, 2019 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmiş ve yaklaşık 1,5-2 yıl sonra ise envantere girmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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