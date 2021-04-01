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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    TV+ da kendi içeriklerini hazırlamaya başlıyor; ilk yapımları "Ölüm Kime Yakışır" olacak

    Turkcell tarafından hizmete sunulan dijital televizyon platformu TV+ da video akış platformları gibi kendi özel yapımlarını hazırlamaya başlayacak.
    01 Nisan 2021, 19:00 (1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    TV+ da kendi içeriklerini hazırlamaya başlıyor; ilk yapımları
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    Netflix'in büyümesi ve sektörde yaptığı değişikliklerin ardından yalnızca yurt dışında değil, ülkemizde de birçok video akış platformu çıkmaya başladı. BluTV'nin Türkiye'deki başarısının ardından da ülkemizde hizmete açılan video akış platformlarını sayısı bir hayli arttı.

    Ayrıca Bkz. "Netflix'in distopik temalı yerli dizisi Sıcak Kafa'nın çekimleri başladı; ilk detaylar paylaşıldı"

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    En son Acun Ilıcalı'nın açtığı video akış platformu Exxen ve yalnızca mobil cihazlarda hizmet veren Gain Medya erişime açılmıştı. Bir süredir dijital televizyon olarak hizmet veren TV+ da son haberlere göre kendi içeriklerini hazırlamaya başlayacak.

    150’den fazla yerli ve yabancı kanalı; akıllı telefon, tablet bilgisayar, web veya televizyon üzerinden izleme imkânı sunan dijital televizyon TV+ da kendi içeriklerini hazırlamaya başlıyor. Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden ekranlara döndüğü haberini yapan Birsen Altuntaş, yaptığı paylaşımda Ölüm Kime Yakışır isimli ilk dizilerini geliştirmeye başladıklarını ve bu projenin lansman projeleri olduğunu söyledi. Dizi ile ilgili ne yazık ki hiçbir detay bilinmiyor. Birsen Altuntaş'ın açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz.

    "Pastel Film CEO’su Efe İrvül, Show TV Eski Genel Müdür Yardımcısı Kayhan Haksever ile anlaştı. Kayhan Haksever; Pastel Film dijital departmanının başına geldi. Haksever ve İrvül, yeni projelerini çok yakında sektör ile buluşturacak. 

    TV+ kendi yapımlarını yapmaya başladı. Tv+ Pastel Film Efe İrvül imzalı, “Ölüm Kime Yakışır” dizisi ile lansman yapmaya hazırlanıyor."



    https://twitter.com/birsenaltuntas1/status/1377564832434688007
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    mokoko_TR 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen gun
    pasta büyük herkeş kaşıklayacak, sadece elin batılıları sömürmesin cebimizi
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    scientia 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    İçerik üretimi artık lineer, üstel büyüyor. Bakalım eşik değerine ne zaman gelecek.
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    gs09gs09 (Furkan Turan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bilim kurgu istiyoz uzay istiyoz kan istiyoz vurdu kirdi istiyoz soygun istiyoz hocam yeter artik entrika dizileriniz bi bitmedi be o onu sevmis bu bunu sevmis zengin kiz fakir oglan yok imkansiz ask ne lan bu gorunce miydem bulaniyor artik su Türk dizilerinden
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    R Remo1907 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tv+'a yıllardır üyeydim, son zamanlarda smart'ta uygulamayı adam ettiler de çok kaliteli komedi dizileri keşfettim bu sayede. Gelsin buna da %100 bakarım.
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    draconist (Kubilay Kayahan) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    IOS’da çalışmayan tek program, son 2 yıldır 500 denememde anca 10 defa çalışmıştır.

    Bu istikrarından dolayı başta Turkcell yönetim kurulu olmak üzere, tüm kod yazamayanlara selamlarımı sunarım.

    Ben artık bunun kasıtlı yapıldığına kanaat getirdim ama ispatlayamam.
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    F fakasupi (Harun Balaban) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu an TV+ giremiyorum hata veriyor
    Bu haberi okurken kötü denk geldi :(
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple TV+'ın önünde engel olmaktan vazgeçsinler diye beklerken...
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    gun (Gün Oksay) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Herkeste bir Netflix olma hevesi söz konusu.
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    mokoko_TR 1 hf. ( Mesaj Silindi ) gun
    pasta büyük herkeş kaşıklayacak, sadece elin batılıları sömürmesin cebimizi
    Yanıtla +5
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu ulkeyi batiranlara yakisir :)
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