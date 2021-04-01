TV+ da kendi içeriklerini hazırlamaya başlıyor; ilk yapımları "Ölüm Kime Yakışır" olacak

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Netflix'in büyümesi ve sektörde yaptığı değişikliklerin ardından yalnızca yurt dışında değil, ülkemizde de birçok video akış platformu çıkmaya başladı. BluTV'nin Türkiye'deki başarısının ardından da ülkemizde hizmete açılan video akış platformlarını sayısı bir hayli arttı.

Ayrıca Bkz. "Netflix'in distopik temalı yerli dizisi Sıcak Kafa'nın çekimleri başladı; ilk detaylar paylaşıldı"

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En son Acun Ilıcalı'nın açtığı video akış platformu Exxen ve yalnızca mobil cihazlarda hizmet veren Gain Medya erişime açılmıştı. Bir süredir dijital televizyon olarak hizmet veren TV+ da son haberlere göre kendi içeriklerini hazırlamaya başlayacak.

150’den fazla yerli ve yabancı kanalı; akıllı telefon, tablet bilgisayar, web veya televizyon üzerinden izleme imkânı sunan dijital televizyon TV+ da kendi içeriklerini hazırlamaya başlıyor. Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden ekranlara döndüğü haberini yapan Birsen Altuntaş, yaptığı paylaşımda Ölüm Kime Yakışır isimli ilk dizilerini geliştirmeye başladıklarını ve bu projenin lansman projeleri olduğunu söyledi. Dizi ile ilgili ne yazık ki hiçbir detay bilinmiyor. Birsen Altuntaş'ın açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz.

"Pastel Film CEO’su Efe İrvül, Show TV Eski Genel Müdür Yardımcısı Kayhan Haksever ile anlaştı. Kayhan Haksever; Pastel Film dijital departmanının başına geldi. Haksever ve İrvül, yeni projelerini çok yakında sektör ile buluşturacak.

TV+ kendi yapımlarını yapmaya başladı. Tv+ Pastel Film Efe İrvül imzalı, “Ölüm Kime Yakışır” dizisi ile lansman yapmaya hazırlanıyor."

https://twitter.com/birsenaltuntas1/status/1377564832434688007

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