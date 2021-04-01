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    Netflix'in distopik temalı yerli dizisi Sıcak Kafa'nın çekimleri başladı; ilk detaylar paylaşıldı

    Netflix'in geçtiğimiz aylarda duyurduğu yeni yerli yapımlardan distopik temaya sahip Sıcak Kafa dizisinin çekimleri başladı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    01 Nisan 2021, 15:00 (1 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Netflix'in distopik temalı yerli dizisi Sıcak Kafa'nın çekimleri başladı; ilk detaylar paylaşıldı
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    Hem Türkiye'nin hem de ünyanın en büyük video akış platformlarından birisi olan Netflix'in yeni yerli dizisi Sıcak Kafa'nın çekimleri başladı.

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    Bildiğiniz üzere Netflix geçtiğimiz aylarda Türkiye için yerli yapımlarını duyurmuştu. O zaman duyurulan yerli yapımlardan biri olan distopik bir yapıya sahip Sıcak Kafa dizisinin çekimleri başladı. Dizinini yayın tarihi şu an için ne yazık ki bilinmiyor. Ancak tüm dünya ile aynı anda Netflix'te yayınlanacağı biliniyor. Dizinin hikayesi Afşin Kum'un aynı isimli romanından uyarlanacak.

    Dizinin Konusu ve Kadrosu

    Dizinin konusu ise şöyle: Dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihine bulaşan bir delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, gizemli bir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur. Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan “sıcak kafa”sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.

    Dizinin yönetmenliğini Mert Baykal ve Umur Turagay, yaratıcılığını da yine Mert Baykal üstleniyor. 8 bölümden oluşacak dizinin oyuncu kadrosu ise bir hayli geniş. Kadroda Osman Sonant, Hazal Subaşı, Şevket Çoruh, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer, Gonca Vuslateri, Özgür Emre Yıldırım, Zerrin Sümer, Erdem Akakaçe, Şebnem Hassanisoughi, Hakan Gerçek, Cüneyt Uzunlar, Barış Yıldız, Furkan Kalabalık, Arda Anarat ve Haluk Bilginer bulunuyor.



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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    jaynecobb 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    beklentimi yüksek tutmak istiyorum umarım güzeldir be
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    MANGUTAY 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yok be aga dizinin teması bildiğin Mgs 5 Phantom Painden çalıntı. Orada da konuşma yoluyla yayılan virüs muhabbeti vardı.
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    E ewaer1884 (ismail kaçar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bazı düşünceler özellikle gerçek olan düşünceler delilik olarak adlandırılıyor belki buna benzer bir delilik salgınıdır çok hoş olurdu. Ülkemize de çok uygun bir dizi olurdu
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    WaylandIZMIR 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Walkind Dead'de ısırarak zombi olunuyor da Sıcak Kafa da zihin yoluyla neden bulaşmasın.. Bizim neyimiz eksik. Bir flüt kaç lira ulennn..
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    monacomen 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İsmi niye böyle nahoş seçilmiş anlamadım?
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    TheJudgé 1 hf. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    senin için fesat
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    B burakdc 1 hf. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Sıcak kafa yerine pismis kellede olabılırdı :P
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    takami59 (takami ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    "Dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihine bulaşan bir delilik salgını..." ney? Hadi hayırlısı.
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