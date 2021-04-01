Netflix'in distopik temalı yerli dizisi Sıcak Kafa'nın çekimleri başladı; ilk detaylar paylaşıldı

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Hem Türkiye'nin hem de ünyanın en büyük video akış platformlarından birisi olan Netflix'in yeni yerli dizisi Sıcak Kafa'nın çekimleri başladı.

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Bildiğiniz üzere Netflix geçtiğimiz aylarda Türkiye için yerli yapımlarını duyurmuştu. O zaman duyurulan yerli yapımlardan biri olan distopik bir yapıya sahip Sıcak Kafa dizisinin çekimleri başladı. Dizinini yayın tarihi şu an için ne yazık ki bilinmiyor. Ancak tüm dünya ile aynı anda Netflix'te yayınlanacağı biliniyor. Dizinin hikayesi Afşin Kum'un aynı isimli romanından uyarlanacak.

Dizinin Konusu ve Kadrosu

Dizinin konusu ise şöyle: Dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihine bulaşan bir delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, gizemli bir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur. Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan “sıcak kafa”sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.

Dizinin yönetmenliğini Mert Baykal ve Umur Turagay, yaratıcılığını da yine Mert Baykal üstleniyor. 8 bölümden oluşacak dizinin oyuncu kadrosu ise bir hayli geniş. Kadroda Osman Sonant, Hazal Subaşı, Şevket Çoruh, Tilbe Saran, Kubilay Tunçer, Gonca Vuslateri, Özgür Emre Yıldırım, Zerrin Sümer, Erdem Akakaçe, Şebnem Hassanisoughi, Hakan Gerçek, Cüneyt Uzunlar, Barış Yıldız, Furkan Kalabalık, Arda Anarat ve Haluk Bilginer bulunuyor.

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