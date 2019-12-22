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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter, Android uygulamasının güvenlik açığı konusunda kullanıcıları uyarıyor

    Mevcut güvenlik açığının, bir hackerın bir Twitter kullanıcısının hesabını kontrol etmesine ve o hesaptan tweet ve DM göndermesine izin verebilecek düzeyde olduğu bildirildi.
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    20
    Güvenlik
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Twitter, Android uygulamasının güvenlik açığı konusunda kullanıcıları uyarıyor
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    Android için Twitter uygulamasında, kullanıcıların doğrudan mesajlarını ve konum bilgilerini riske atabilecek bir güvenlik açığını ortaya çıkardı. Güvenlik açığı, bir hackerın, kulanıcıların halka açık olmayan bilgilerine erişim sağlayabileceği kadar önemli bir düzeyde. Twitter, güvenlik açığından yararlanıldığına dair kesin bir kanıt bulamadıklarını belirtti.

    Ayrıca Bkz. "İletişim gizliliğinde devrim yaratacak yeni güvenlik sistemi"

    Twitter, kesin olmamakla beraber güvenlik açığından etkilenmiş olabilecek etkilenmiş olabilecek sosyal medya uygulaması kullanıcılarını uygulama veya e-posta yoluyla bilgilendiriliyor. Her iki şekilde de, kullanıcı şirketin kendilerini güvende tutacağını söylediği talimatları takip ederek sorunu çözebilecekler.

    Kullanıcılar uygulamayı son sürüme güncellemeliler

    Şirket güvenlik sorununu düzelttiğini ancak Android kullanıcılarının hesaplarını korumak için uygulamalarını mümkün olan en kısa sürede güncellemeleri gerektiğini söylüyor. Uygulamayı güncelleyemiyorsanız, şirket bunu yapana kadar uygulama yerine internet tarayıcısını kullanmanız gerektiğini belirtiyor. iOS için Twitter uygulamasında ise herhangi bir sorun bulunmuyor.

    Android için Twitter uygulamanızın güncelliğini kontrol etmek için;

    Twitter Twitter Twitter Twitter Twitter, Inc. Haberler ve Dergiler Ücretsiz Cihaza göre değişir



    https://www.gsmarena.com/vulnerability_twitter_android_all_well_now-news-40699.php Yorum Yaz
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