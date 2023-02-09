Twitter'ın yeni karakter sınırı 4000 oldu ancak bir şartla

Tam Boyutta Gör Sosyal medya mecrası Twitter’ın mevcut karakter sınırını artıracağı zaten bir süredir konuşuluyordu ve değişiklik sadece an meselesiydi. Yapılan resmî açıklama ile uzun tweet döneminin başladığı duyuruldu. Kullanıcıların endişe duyduğu “uzun tweet’lerin zaman tünelinde karmaşıklık yaratması” sorunu ise basit bir dokunuşla ortadan kaldırılmış durumda.

Twitter karakter sınırı 4000’e yükseldi

Twitter, bir süre önce yaptığı açıklamada karakter sınırının 4000’e yükseltildiğini duyurdu. Bu özellik şimdilik sadece ABD’deki Blue abonelerinin kullanımına sunulmuş durumda. İlerleyen dönemlerde karakter sınırı diğer ülkelere de gelecektir fakat, kullanmak için Blue abonesi olmanız gerekiyor.

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Ayrıca, uzun tweet’leri görmek için ise “Daha fazla göster” tuşuna tıklamak gerekecek. Bununla birlikte özellik şimdilik Twitter Web üzerinde kullanılıyor ve mobilde henüz kullanılamıyor. Ek olarak, yine şimdilik göndereceğiniz uzun tweet’i zamanlamak veya kaydetmek mümkün değil. Twitter, bu konular üzerinde çalışıldığını söylüyor.

4000 karakterli tweet’lerde bu saydığımız kısıtlamalar dışında diğer tüm özellikler (tag’ler, resimler vb.) kullanılabilecek. Normal Twitter kullanıcıları, bu tweet’ler ile her zamanki gibi etkileşime girebilecek. Blue aboneleri, bu tweet’leri yine uzun tweet şeklinde alıntılayabilecek ve yanıtlayabilecek.

Elon Musk, bir süredir daha uzun tweet'ler hakkında söz ediyordu. Twitter aynı zamanda hem kalın harf/kelime kullanımı ve yazı tipi boyutu gibi biçim değişikliklerini de platforma eklemek istiyor. Twitter’ın mevcut 280 karakterlik sınırı 2017’de hayatımıza girdi ve bundan önce karakter sınırı 140’dı.

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