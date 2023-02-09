Tam Boyutta Gör Hem deprem koordinasyonu hem de bölgeye yönelik haberleşmeler için kritik bir öneme sahip olan Twitter, saat 16:30 sularında erişime kapatılmıştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Twitter arasında bir toplantı gerçekleşmiş ve Elon Musk ile açıklamasını yapmıştı. Şimdi ise Twitter açıldı mı? sorusu cevaplanmış durumda.

Twitter erişime tekrar açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın Twitter yöneticileriyle yaptığı toplantıda, Twitter’ın dezenformasyonla mücadele konusunda Türkiye ile daha fazla işbirliği içerisinde olma taahhüdü verdiği öğrenildi. Ömer Fatih Sayan, Cüneyt Özdemir'e verdiği demeçte, Twitter ile mutabakata varıldığı ve Twitter'a erişimin açıldığı ifade edildi.

Elon Musk, Twitter’ın engellenmesi konusunda açıklama yaptı 1 sa. önce eklendi

Elde edilen bilgilere göre Twitter, yalan haber, dezenformasyon ve sahte hesaplar konusunda Türkiye ile işbirliği içerisinde olmayı kabul etti. Twitter, 5651 sayılı yasa kapsamında kişi haklarını ihlal eden, kamu düzenini bozan, can ve mal emniyetini tehlikeye atan paylaşımlara karşı atılacak adımlar konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğini söyledi. Elon Musk ise “Daha fazla bilgi edinmek için çalışıyoruz.” açıklaması yapmıştı.

Twitter an itibariyle erişime tekrar açılmaya başlanmış durumda. Şu an kademeli olarak hem internet servis sağlayıcılar hem de mobil operatörler yapılan kısıtlamayı kaldırıyor. Bu süreç biraz sürebilir ancak kısa süre içerisinde Twitter’ın tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.

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Twitter, saatler sonra erişime tekrar açıldı