Twitter, saatler sonra erişime tekrar açıldı

Twitter erişime tekrar açıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın Twitter yöneticileriyle yaptığı toplantıda, Twitter’ın dezenformasyonla mücadele konusunda Türkiye ile daha fazla işbirliği içerisinde olma taahhüdü verdiği öğrenildi. Ömer Fatih Sayan, Cüneyt Özdemir'e verdiği demeçte, Twitter ile mutabakata varıldığı ve Twitter'a erişimin açıldığı ifade edildi.
Elde edilen bilgilere göre Twitter, yalan haber, dezenformasyon ve sahte hesaplar konusunda Türkiye ile işbirliği içerisinde olmayı kabul etti. Twitter, 5651 sayılı yasa kapsamında kişi haklarını ihlal eden, kamu düzenini bozan, can ve mal emniyetini tehlikeye atan paylaşımlara karşı atılacak adımlar konusunda daha fazla hassasiyet göstereceğini söyledi. Elon Musk ise “Daha fazla bilgi edinmek için çalışıyoruz.” açıklaması yapmıştı.
Twitter an itibariyle erişime tekrar açılmaya başlanmış durumda. Şu an kademeli olarak hem internet servis sağlayıcılar hem de mobil operatörler yapılan kısıtlamayı kaldırıyor. Bu süreç biraz sürebilir ancak kısa süre içerisinde Twitter’ın tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
469 Kişi Okuyor (259 Üye, 210 Misafir) 34 Masaüstü 435 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
727 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
twitter, twitter çöktü mü ve