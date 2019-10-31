Twitter siyasi reklamları yasaklıyor, Trump yönetimi tepkili

Son dönemde sosyal medya araçlarının siyasi seçimlerde ne kadar etkili olduğu ve sahte haberlerin nasıl bir silaha dönüştüğü net bir şekilde ortaya çıktı. Bununla birlikte Facebook biraz daha düzenleme yaparak siyasi reklamlara devam etmekte kararlı. Tam aksine Twitter ise siyasi reklam almayacak.

Önemli karar

Jack Dorsey dün yaptığı açıklamada siyasi reklamları 22 Kasım itibariyle sona erdireceklerini duyurdu. 15 Kasım tarihinde Twitter reklam politikalarında yapılan önemli değişikliklerin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Özellikle 2016 seçimlerinde Rus kaynaklı platformların sahte haberlerle seçmene etki ettiği iddiaları uzun bir süre gündemde kalmış ve kongre soruşturmaları gerçekleşmişti. Bu gündemde en önemli konu elbette sosyal medya araçlarıydı.

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Twitter o günden bu yana zaten siyasi reklamları azaltma yoluna gitmişti. 2018 yılında sadece siyasi reklamlardan elde edilen gelirler 3 milyon dolar ile en düşük seviyesindeydi. Bu yıl rakamın daha da düşmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör

Facebook kadar büyük olmasa da Twitter en çok etkileşimin olduğu sosyal medya ağı olarak kabul ediliyor. Bu sayede reklam gelirlerinde de artış yaşanıyor. Haliyle siyasi reklamların yasaklanması bazı kesimler tarafından hoş karşılanmadı. Trump yönetiminin reklam şefi Brad Parscale, sosyal ağın yatırımcıları adına çok aptalca bir hamle yaptığını ve kendi çevrim içi programlarının bugüne kadar yapılmış en sofistike program olduğunu dile getirdi.

Dorsey doğru bir adım attıklarını vurgularken ayrıca ulusal öneme sahip hukuki konuları eleştiren veya savunan reklamları da yasaklayacaklarını duyurdu.

https://edition.cnn.com/2019/10/30/tech/twitter-political-ads-2020-election/index.html