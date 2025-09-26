Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Trump, TikTok’un ABD satışını onayladı: Değeri 14 milyar dolar

    ABD Başkanı Trump, TikTok’un ABD operasyonlarının 14 milyar dolarlık satışını onayladı. Oracle ve Silver Lake öncülüğündeki yatırımcıların yeni şirketi kontrol etmesi bekleniyor.

    Trump, TikTok’un ABD satışını onayladı: Değeri 14 milyar dolar Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, ByteDance ile ABD arasındaki TikTok satış anlaşmasının çerçevesini tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararnameye göre TikTok’un ABD operasyonlarının değeri 14 milyar dolar olarak belirleniyor ve şirket, ABD merkezli firmaların kontrolü altına alınacak. Satış, sadece TikTok’un ABD operasyonlarını kapsıyor, diğer ülkelerdeki sahiplik değişmeyecek.

    TikTok ABD geliyor

    Anlaşma kapsamında TikTok ABD, çoğunlukla ABD merkezli şirketler tarafından sahiplenilecek ve yönetilecek. Kararnamede, TikTok’un ABD’deki operasyonlarının yeni bir yönetim kurulu aracılığıyla Amerikan veri güvenliği ve ulusal güvenlik kurallarına uymakla yükümlü olacağı vurgulanıyor. Ayrıca TikTok’un ABD’deki öneri algoritması, yazılım kodu ve içerik denetim sistemi yeni sahiplerin kontrolüne geçecek. Ancak, ABD varlıklarının yönetiminde uygulamanın en kritik unsuru olan öneri algoritmasının nasıl kullanılacağı gibi pek çok detay halen netleşmiş değil.

    Trump, TikTok’un ABD satışını onayladı: Değeri 14 milyar dolar Tam Boyutta Gör
    Beyaz Saray’ın açıkladığı ve 14 milyar dolar değerinde olarak tanımlanan ortak girişim, ABD dijital güvenliği, içerik ve yazılımın korunması ile yerel işlerden sorumlu olacak.

    Yapılan açıklamada temel amacın “TikTok’un faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak ve Amerikalıların veri gizliliğini yasal gereklilikler doğrultusunda korumak” olduğu belirtildi. Kararnamede algoritmanın ABD şirketinin güvenlik ortakları tarafından yeniden eğitileceği ve izleneceği, algoritmanın yönetiminin yeni ortak girişim kontrolünde olacağı belirtildi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in planı onayladığını da söyledi.

    Öte yandan 14 milyar dolarlık değerlemenin nasıl belirlendiği konusunda Beyaz Saray ayrıntı paylaşmadı. TikTok’un Çinli ana şirketi ByteDance, kendisini 330 milyar doların üzerinde değerli görüyor. TikTok, ByteDance’in toplam gelirinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Wedbush Securities analisti Dan Ives’e göre, algoritma hariç TikTok’un değeri Nisan 2025 itibarıyla 30-40 milyar dolar arasında tahmin ediliyordu.

    TikTok’un ABD operasyonunda sahiplik yapısı

    Anlaşmaya yakın kaynaklara göre ABD’deki TikTok varlıklarının yönetiminde Oracle ve özel sermaye şirketi Silver Lake dahil üç yatırımcı olacak. Bu grubun TikTok ABD’de yüzde 50 hissesi olacak. k. Mevcut ByteDance hissedarlarının ise yeni yapıda yaklaşık yüzde 30 paya sahip olması planlanıyor. Kaynaklar, TikTok’a yönelik yoğun yatırımcı ilgisi nedeniyle yüzde 50’lik hissenin değişebileceğini belirtti.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seg tv sinyal yok diyor ne yapmalıyım sony tv kanal listesi 2025 araçta termostat neden iptal edilir kpss zor mu vivo x200 fe yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI Katana 15
    MSI Katana 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum