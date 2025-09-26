Trump, TikTok’un ABD satışını onayladı: Değeri 14 milyar dolar

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ABD Başkanı Donald Trump, ByteDance ile ABD arasındaki TikTok satış anlaşmasının çerçevesini tanıyan bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Kararnameye göre TikTok’un ABD operasyonlarının değeri 14 milyar dolar olarak belirleniyor ve şirket, ABD merkezli firmaların kontrolü altına alınacak. Satış, sadece TikTok’un ABD operasyonlarını kapsıyor, diğer ülkelerdeki sahiplik değişmeyecek.

TikTok ABD geliyor

Anlaşma kapsamında TikTok ABD, çoğunlukla ABD merkezli şirketler tarafından sahiplenilecek ve yönetilecek. Kararnamede, TikTok’un ABD’deki operasyonlarının yeni bir yönetim kurulu aracılığıyla Amerikan veri güvenliği ve ulusal güvenlik kurallarına uymakla yükümlü olacağı vurgulanıyor. Ayrıca TikTok’un ABD’deki öneri algoritması, yazılım kodu ve içerik denetim sistemi yeni sahiplerin kontrolüne geçecek. Ancak, ABD varlıklarının yönetiminde uygulamanın en kritik unsuru olan öneri algoritmasının nasıl kullanılacağı gibi pek çok detay halen netleşmiş değil.

Tam Boyutta Gör Beyaz Saray’ın açıkladığı ve 14 milyar dolar değerinde olarak tanımlanan ortak girişim, ABD dijital güvenliği, içerik ve yazılımın korunması ile yerel işlerden sorumlu olacak.

Yapılan açıklamada temel amacın “TikTok’un faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak ve Amerikalıların veri gizliliğini yasal gereklilikler doğrultusunda korumak” olduğu belirtildi. Kararnamede algoritmanın ABD şirketinin güvenlik ortakları tarafından yeniden eğitileceği ve izleneceği, algoritmanın yönetiminin yeni ortak girişim kontrolünde olacağı belirtildi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in planı onayladığını da söyledi.

Öte yandan 14 milyar dolarlık değerlemenin nasıl belirlendiği konusunda Beyaz Saray ayrıntı paylaşmadı. TikTok’un Çinli ana şirketi ByteDance, kendisini 330 milyar doların üzerinde değerli görüyor. TikTok, ByteDance’in toplam gelirinin yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Wedbush Securities analisti Dan Ives’e göre, algoritma hariç TikTok’un değeri Nisan 2025 itibarıyla 30-40 milyar dolar arasında tahmin ediliyordu.

TikTok’un ABD operasyonunda sahiplik yapısı

Anlaşmaya yakın kaynaklara göre ABD’deki TikTok varlıklarının yönetiminde Oracle ve özel sermaye şirketi Silver Lake dahil üç yatırımcı olacak. Bu grubun TikTok ABD’de yüzde 50 hissesi olacak. k. Mevcut ByteDance hissedarlarının ise yeni yapıda yaklaşık yüzde 30 paya sahip olması planlanıyor. Kaynaklar, TikTok’a yönelik yoğun yatırımcı ilgisi nedeniyle yüzde 50’lik hissenin değişebileceğini belirtti.

